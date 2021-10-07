https://tr.sputniknews.com/20211007/yunuslari-takip-ettiler-15-bin-lufer-yakaladilar-1049601230.html

Yunusları takip ettiler, 15 bin lüfer yakaladılar

Yunusları takip ettiler, 15 bin lüfer yakaladılar

Çanakkale'de balıkçı Mehmet Kul (46) ve tayfaları, 11 metre boyundaki tekneyle balık avlamak için denize açıldı, bıraktıkları ağlarla 15 bin tane lüfer... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T08:36+0300

2021-10-07T08:36+0300

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yaşam

nilüfer

balıkçı

balıkçılık

yunus

balık

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Marmara Denizinde son gülerde yaşanan lüfer bolluğu, palamutta beklediğini bulamayan balıkçıların yüzünü güldürdü.Biga ilçesine bağlı Aksaz Köyü Limanından avlanmak için dün denize açılan ‘Mercan- 2’ isimli balıkçı teknesi, avladığı rekor sayıdaki lüfer balığıyla geri döndü.Teknenin reisi Mehmet Kul ve tayfaları, lüfer avlamak için denizde gezerken, bir anda yunus balıklarının hareketlendiğini gördü. Yunus balıklarının peşinden giden Mehmet Kul, lüfer sürüsünü görünce tayfalarına ağı denize bırakmasını söyledi.Saatlerce uğraştılarLüfer sürüsünün etrafını ağlarla çeviren Mehmet Kul ve tayfaları, bir süre sonra ağları makara yardımıyla tekneye çekmeye başladı. Neredeyse bütün gözleri lüferle dolan ağlar saatlerce süren mücadele sonunda tekneye alınabildi.Her yeri ağlardaki balıkla dolan tekne, Aksaz Limanına ise batma riskine karşı yavaş yavaş dönebildi. Balık dolu teknenin geldiğini gören sahildeki vatandaşlar, manzara karşısında gözlerine inanamadı. Teknenin gelişini ve balık dolu ağları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.‘Mercan-2’ isimli teknenin sahibi Mehmet Kul, 30 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, şunları söyledi;'Teknenin batmasından endişe ettik'Halka ücretsiz de dağıttılar

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nilüfer, balıkçı, balıkçılık, yunus, balık