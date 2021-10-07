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https://tr.sputniknews.com/20211007/yunuslari-takip-ettiler-15-bin-lufer-yakaladilar-1049601230.html
Yunusları takip ettiler, 15 bin lüfer yakaladılar
Yunusları takip ettiler, 15 bin lüfer yakaladılar
Çanakkale'de balıkçı Mehmet Kul (46) ve tayfaları, 11 metre boyundaki tekneyle balık avlamak için denize açıldı, bıraktıkları ağlarla 15 bin tane lüfer... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T08:36+0300
2021-10-07T08:35+0300
yaşam
nilüfer
balıkçı
balıkçılık
yunus
balık
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Marmara Denizinde son gülerde yaşanan lüfer bolluğu, palamutta beklediğini bulamayan balıkçıların yüzünü güldürdü.Biga ilçesine bağlı Aksaz Köyü Limanından avlanmak için dün denize açılan ‘Mercan- 2’ isimli balıkçı teknesi, avladığı rekor sayıdaki lüfer balığıyla geri döndü.Teknenin reisi Mehmet Kul ve tayfaları, lüfer avlamak için denizde gezerken, bir anda yunus balıklarının hareketlendiğini gördü. Yunus balıklarının peşinden giden Mehmet Kul, lüfer sürüsünü görünce tayfalarına ağı denize bırakmasını söyledi.Saatlerce uğraştılarLüfer sürüsünün etrafını ağlarla çeviren Mehmet Kul ve tayfaları, bir süre sonra ağları makara yardımıyla tekneye çekmeye başladı. Neredeyse bütün gözleri lüferle dolan ağlar saatlerce süren mücadele sonunda tekneye alınabildi.Her yeri ağlardaki balıkla dolan tekne, Aksaz Limanına ise batma riskine karşı yavaş yavaş dönebildi. Balık dolu teknenin geldiğini gören sahildeki vatandaşlar, manzara karşısında gözlerine inanamadı. Teknenin gelişini ve balık dolu ağları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.‘Mercan-2’ isimli teknenin sahibi Mehmet Kul, 30 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, şunları söyledi;'Teknenin batmasından endişe ettik'Halka ücretsiz de dağıttılar
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nilüfer, balıkçı, balıkçılık, yunus, balık

Yunusları takip ettiler, 15 bin lüfer yakaladılar

08:36 07.10.2021
© DHAYunusları takip ettiler, 15 bin lüfer yakaladılar
Yunusları takip ettiler, 15 bin lüfer yakaladılar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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Çanakkale'de balıkçı Mehmet Kul (46) ve tayfaları, 11 metre boyundaki tekneyle balık avlamak için denize açıldı, bıraktıkları ağlarla 15 bin tane lüfer yakaladı. Balık dolu ağlar tekneye güçlükle çekilirken, binlerce lüfer ise tayfalar ve köylülerin yardımıyla ağlardan 10 saatte temizlenebildi.
Marmara Denizinde son gülerde yaşanan lüfer bolluğu, palamutta beklediğini bulamayan balıkçıların yüzünü güldürdü.
Biga ilçesine bağlı Aksaz Köyü Limanından avlanmak için dün denize açılan ‘Mercan- 2’ isimli balıkçı teknesi, avladığı rekor sayıdaki lüfer balığıyla geri döndü.
Teknenin reisi Mehmet Kul ve tayfaları, lüfer avlamak için denizde gezerken, bir anda yunus balıklarının hareketlendiğini gördü. Yunus balıklarının peşinden giden Mehmet Kul, lüfer sürüsünü görünce tayfalarına ağı denize bırakmasını söyledi.

Saatlerce uğraştılar

Lüfer sürüsünün etrafını ağlarla çeviren Mehmet Kul ve tayfaları, bir süre sonra ağları makara yardımıyla tekneye çekmeye başladı. Neredeyse bütün gözleri lüferle dolan ağlar saatlerce süren mücadele sonunda tekneye alınabildi.
Her yeri ağlardaki balıkla dolan tekne, Aksaz Limanına ise batma riskine karşı yavaş yavaş dönebildi. Balık dolu teknenin geldiğini gören sahildeki vatandaşlar, manzara karşısında gözlerine inanamadı. Teknenin gelişini ve balık dolu ağları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
‘Mercan-2’ isimli teknenin sahibi Mehmet Kul, 30 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, şunları söyledi;
Dün limandan avlanmak için denize açıldık. Saat 16.00 sıralarında önce yunusları gördük. Lüfer sürüsünü kovaladığını düşünerek, peşlerinden gittik. Bir süre sonra da lüfer sürüsünün içine girdik.
Tayfalarıma hemen ağın uçunu denize attırdım. Sonra da balık sürüsünün etrafını çevirdim. Ağların içinde tahminimizden çok daha fazla balık olduğunu görünce ben bile inanamadım ve teknedeki ikinci takım ağı da denize bıraktık.

'Teknenin batmasından endişe ettik'

Sonrasında ağların gözünün lüferle dolduğunu gördük. Ağları tekneye çok zor çektik. Bir bölümünü çektikten sonra teknede yer kalmadı. Teknenin batmasından da endişe ettik.
Yavaş yavaş ağları tekneye aldık ve limana döndük. Köyde bizi karşılayanlar da gözlerine inanamadı. Marmara bölgesinde, bizim alamana dediğimiz tekneler ile yapılan lüfer avcılığında rekor sayılacak bir balık avı oldu.

Halka ücretsiz de dağıttılar

Saat 18.00de ağlardaki balıkları temizlemeye başladık. Köylüler de bize yardım etti ancak balıkların ağlardan temizlenmesi sabah saat 09.00u buldu. Ağlardan eşe dosta ücretsiz dağıttığımız balıklar hariç 15 bin tane lüfer çıktı.
Balıkların bir bölümünü kabzımala verdik, bir bölümünü ise tekneden vatandaşa kilosunu 50 liradan sattık. Bu sayede vatandaş da uzun bir aradan sonra lüfer balığını ucuza yeme imkanı buldu.
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