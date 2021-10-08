https://tr.sputniknews.com/20211008/2021-nobel-baris-odulu-iki-gazeteciye-verildi-1049641040.html

2021 Nobel Barış Ödülü, iki gazeteciye verildi

2021 Nobel Barış Ödülü, iki gazeteciye verildi

Nobel Barış Ödülü'ne bu yıl 329 aday içinden iki gazeteci, Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitriy Muratov layık görüldü. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T12:21+0300

2021-10-08T12:21+0300

2021-10-08T12:49+0300

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Nobel Ödül Komitesi'nin açıklamasında gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'un ülkeleri Filipinler ve Rusya'da yürüttükleri 'cesur ifade özgürlüğü mücadeleleri' nedeniyle ödüle layık görüldükleri dile getirildi. Ödülün 'demokrasinin ve kalıcı barışın önkoşulu olan ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik çabalara' verildiği ifade edildi.Açıklamada şu vurgulara yer verildi:"Özgür, bağımsız ve gerçeklere dayalı gazetecilik, gücün kötüye kullanılmasına, yalanlara ve savaş propagandasına karşı korumaya hizmet eder. Norveç Nobel Komitesi, ifade özgürlüğünün ve bilgi edinme özgürlüğünün bilinçli bir kamuoyu sağlamaya yardımcı olduğuna inanıyor.""Demokrasi için çok önemli önkoşullar olan bu haklar, savaş ve çatışmalara karşı koruma sağlar. 2021 Nobel Barış Ödülü'nün Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verilmesi, bu temel hakları korumanın ve savunmanın öneminin altını çizmeyi amaçlıyor."Nobel kazanan ilk Filipinli olan Maria Ressa, haber sitesi Rappler'ın kurucusu ve CEO'su, daha öncesinde CNN'in 20 yıl Güney Doğu Asya'daki baş araştırmacı muhabiriydi. Ressa'nın 2020'de Filipinler'de tartışmalı Siber Suçlarla Mücadele yasası uyarınca siber iftiradan mahkum edilmesi, insan hakları grupları ve gazeteciler tarafından basın özgürlüğüne saldırı olarak kınanmıştı.Dmitry Muratov, Rusya'da araştırmacı gazetecilik sloganıyla yayın yapan Novaya Gazeta'nın kurucusu ve genel yayın yönetmeni. Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen üçüncü Rusya vatandaşı olan Muratov'dan önce insan hakları aktivisti Andrei Saharov ve SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov bu ödülü almıştı.

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