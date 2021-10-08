Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211008/2021-nobel-baris-odulu-iki-gazeteciye-verildi-1049641040.html
2021 Nobel Barış Ödülü, iki gazeteciye verildi
2021 Nobel Barış Ödülü, iki gazeteciye verildi
Nobel Barış Ödülü'ne bu yıl 329 aday içinden iki gazeteci, Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitriy Muratov layık görüldü. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T12:21+0300
2021-10-08T12:49+0300
dünya
rusya
filipinler
nobel barış ödülü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1049641040.jpg?1633686583
Nobel Ödül Komitesi'nin açıklamasında gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'un ülkeleri Filipinler ve Rusya'da yürüttükleri 'cesur ifade özgürlüğü mücadeleleri' nedeniyle ödüle layık görüldükleri dile getirildi. Ödülün 'demokrasinin ve kalıcı barışın önkoşulu olan ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik çabalara' verildiği ifade edildi.Açıklamada şu vurgulara yer verildi:"Özgür, bağımsız ve gerçeklere dayalı gazetecilik, gücün kötüye kullanılmasına, yalanlara ve savaş propagandasına karşı korumaya hizmet eder. Norveç Nobel Komitesi, ifade özgürlüğünün ve bilgi edinme özgürlüğünün bilinçli bir kamuoyu sağlamaya yardımcı olduğuna inanıyor.""Demokrasi için çok önemli önkoşullar olan bu haklar, savaş ve çatışmalara karşı koruma sağlar. 2021 Nobel Barış Ödülü'nün Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verilmesi, bu temel hakları korumanın ve savunmanın öneminin altını çizmeyi amaçlıyor."Nobel kazanan ilk Filipinli olan Maria Ressa, haber sitesi Rappler'ın kurucusu ve CEO'su, daha öncesinde CNN'in 20 yıl Güney Doğu Asya'daki baş araştırmacı muhabiriydi. Ressa'nın 2020'de Filipinler'de tartışmalı Siber Suçlarla Mücadele yasası uyarınca siber iftiradan mahkum edilmesi, insan hakları grupları ve gazeteciler tarafından basın özgürlüğüne saldırı olarak kınanmıştı.Dmitry Muratov, Rusya'da araştırmacı gazetecilik sloganıyla yayın yapan Novaya Gazeta'nın kurucusu ve genel yayın yönetmeni. Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen üçüncü Rusya vatandaşı olan Muratov'dan önce insan hakları aktivisti Andrei Saharov ve SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov bu ödülü almıştı.
rusya
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, filipinler, nobel barış ödülü

2021 Nobel Barış Ödülü, iki gazeteciye verildi

12:21 08.10.2021 (güncellendi: 12:49 08.10.2021)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Nobel Barış Ödülü'ne bu yıl 329 aday içinden iki gazeteci, Filipinler'den Maria Ressa ve Rusya'dan Dmitriy Muratov layık görüldü.
Nobel Ödül Komitesi'nin açıklamasında gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov'un ülkeleri Filipinler ve Rusya'da yürüttükleri 'cesur ifade özgürlüğü mücadeleleri' nedeniyle ödüle layık görüldükleri dile getirildi. Ödülün 'demokrasinin ve kalıcı barışın önkoşulu olan ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik çabalara' verildiği ifade edildi.
Açıklamada şu vurgulara yer verildi:
"Özgür, bağımsız ve gerçeklere dayalı gazetecilik, gücün kötüye kullanılmasına, yalanlara ve savaş propagandasına karşı korumaya hizmet eder. Norveç Nobel Komitesi, ifade özgürlüğünün ve bilgi edinme özgürlüğünün bilinçli bir kamuoyu sağlamaya yardımcı olduğuna inanıyor."
"Demokrasi için çok önemli önkoşullar olan bu haklar, savaş ve çatışmalara karşı koruma sağlar. 2021 Nobel Barış Ödülü'nün Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a verilmesi, bu temel hakları korumanın ve savunmanın öneminin altını çizmeyi amaçlıyor."
Nobel kazanan ilk Filipinli olan Maria Ressa, haber sitesi Rappler'ın kurucusu ve CEO'su, daha öncesinde CNN'in 20 yıl Güney Doğu Asya'daki baş araştırmacı muhabiriydi.
Ressa'nın 2020'de Filipinler'de tartışmalı Siber Suçlarla Mücadele yasası uyarınca siber iftiradan mahkum edilmesi, insan hakları grupları ve gazeteciler tarafından basın özgürlüğüne saldırı olarak kınanmıştı.
Dmitry Muratov, Rusya'da araştırmacı gazetecilik sloganıyla yayın yapan Novaya Gazeta'nın kurucusu ve genel yayın yönetmeni.
Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen üçüncü Rusya vatandaşı olan Muratov'dan önce insan hakları aktivisti Andrei Saharov ve SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov bu ödülü almıştı.
210000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:49Bakan Elvan açıkladı: Takipteki kredi kartı borcu 7 ayda 178.5 milyon lira arttı
12:43Binali Yıldırım'dan 'Ne iş yapıyorsun?' diye soran öğrenciye: İş arıyorum
12:34'Üfürükçüler' Google'a reklam vermeye başladılar: Koca bulma, kaynana küstürme, zam kapma
12:25Borçka Belediyesi'nden 'Morgan Freeman'a Nobel tebriği'
12:23Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de yılda yaklaşık 19 bin kadın meme kanserine yakalanıyor
12:212021 Nobel Barış Ödülü, iki gazeteciye verildi
12:08Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanlarına yeniden soruşturma
12:07Lewis Hamilton'a Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra geriden başlama cezası
12:03NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir
11:49Bakanlıktan, 'Boğaziçi imara açılacak' haberlerine açıklama
11:43ABD özel kuvvetleri, Tayvan ordusunu gizlice eğitiyor
11:39Erdoğan: Türkiye önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır
11:38Google ile YouTube'dan 'iklim değişikliğini inkar eden içeriklere' reklam yasağı
11:26Dolarda yeni zirve
11:19Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
11:17Kılıçdaroğlu: Belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezse gerilim olmaz
11:01Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
10:59ABD, Suriye için Ulusal Acil Durum halini uzattı
10:53Gürcistan’a dönüşüyle manşetlere çıkan Saakaşvili, şimdi de özel hayatındaki skandalla gündemde
10:4229 gün boyunca denizde kayboldular: 'Güzel bir mola oldu'