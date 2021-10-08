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https://tr.sputniknews.com/20211008/29-boyunca-denizde-kayboldular-guzel-bir-mola-oldu-1049638447.html
29 gün boyunca denizde kayboldular: 'Güzel bir mola oldu'
29 gün boyunca denizde kayboldular: 'Güzel bir mola oldu'
Güney Pasifik'te Solomon Adaları'nda yaşıyan iki kişi GPS cihazlarının çalışmaması sonrasında denizde kayboldu. Aradan geçen 29 günün ardından yolculuğa... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T10:42+0300
2021-10-08T10:43+0300
yaşam
papua yeni gine
kayıp
tekne
solomon adaları
kovid-19
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Solomon Adaları'nda yaşayan iki kişi, 3 Eylül sabahı Mono Adası'ndan 60 beygir gücünde küçük bir motorbotla yola çıktı.Planları, Vella Lavella Adası'nın batı kıyısını ve sollarındaki Gizo Adası'nı kılavuz olarak kullanarak 200 km güneydeki New Georgia Adası'ndaki Noro kasabasına gitmekti.The Guardian'da yer alan habere göre Nanjikana, "Geziyi daha önce yapmıştık ve her şeyin yolunda gitmesi gerekiyordu" dedi.Solomon Adaları'nı komşusu Papua Yeni Gine'den ayıran Solomon Denizi, tecrübeli denizciler için bile zorlu ve öngörülemez kabul ediliyor.İki arkadaş, yolculuklarına sadece birkaç saat kala, takip etmeleri gereken kıyı şeridini görmelerini zorlaştıran şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarla karşılaştı.'Nereye gittiğimizi göremiyorduk'"Hava kötüleştiğinde durumumuz vahimdi ancak daha da kötüsü oldu, GPS bozuldu ve durum daha da korkutucu bir hal aldı" diyen Nanjikana, "Nereye gittiğimizi göremiyorduk ve bu yüzden yakıttan tasarruf etmek için motoru durdurup beklemeye karar verdik" ifadelerini kullandı.Bu esnada yolculuktan önce yanlarında getirdikleri portakallar, denizden topladıkları hindistancevizi ve topladıkları yağmur suyuyla hayatta kalan iki arkadaş, 29 gün boyunca yaklaşık 400 kilometre kuzeybatıya sürüklendiler ve nihayetinde, Yeni Britanya kıyılarında Papua Yeni Gine'de bir balıkçıya rast geldiler.'Başka bir ülkede olmayı beklemiyorduk'Nanjikana, "Nerede olduğumuzu bilmiyorduk ama başka bir ülkede olmayı beklemiyorduk" diye konuştu.2 Ekim'de biten zorlu yolculuk neticesinde iki arkadaşın son derece zayıfladığı ve Pomio kasabasına vardıklarında tekneden indirilip yakındaki bir eve götürülmek zorunda kaldıkları belirtildi.Kasabadaki bir sağlık kliniğinde tedavi altına alınan iki arkadaş, Pomio'dan henüz ayrılmadı.Solomon Adaları Yayın Kurumu'na konuşan Nankikana "Artık bizimle mutlu bir şekilde yaşıyorlar" diyerek, Pomio sakini Joe Kolealo'nun yanında kaldıklarını söyledi.'Kovid veya başka bir şey işitmedim'Pandemiye istemden de olsa mola verdiklerini ve bunun iyi yönlerini değerlendiren Nanjikana, şöyle devam etti:"Dışarıdayken neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Kovid veya başka bir şey işitmedim. Eve dönmeyi dört gözle bekliyorum ama sanırım ben oradayken her şeye güzel bir mola verdik."Diğer yandan Solomon Adaları Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yetkilisi Mary Walenenea, eve dönebilmeleri için gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Nanjikana ile temas halinde olduklarını kaydetti.İki adamın ayrıldığı Mono Adası'nın hemen kuzeyinde Papua Yeni Gine'nin Bougainville Adası bulunuyor.Daha önce temmuz ayında da Bougainville'in Sağlık Bakanı Charry Napto, eşi, oğulları ve diğer 4 kişiyi taşıyan bir tekne kaybolmuştu. Aralarından sadece biri bulunabilmişti.Geçen haftalarda yine Bougainville'de 13 yolcu taşıyan tekne kaybolmuş, 36 saat sonra varış noktasının 50 kilometre kuzeyinde bulunmuştu.Bougainville polis şefi Francis Tokua, yaşananlar nedeniyle hükümetin kötü havalarda tekne seyahatini kısıtlamayı düşündüğünü açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210929/brezilyada-korku-filmi-gibi-olay-binalar-bir-anda-ortadan-kayboldu-1049362229.html
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papua yeni gine, kayıp, tekne, solomon adaları, kovid-19

29 gün boyunca denizde kayboldular: 'Güzel bir mola oldu'

10:42 08.10.2021 (güncellendi: 10:43 08.10.2021)
© AFP 2021 / Julian RyallSolomon Adaları
Solomon Adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / Julian Ryall
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Güney Pasifik'te Solomon Adaları'nda yaşıyan iki kişi GPS cihazlarının çalışmaması sonrasında denizde kayboldu. Aradan geçen 29 günün ardından yolculuğa başladıkları yerden 400 kilometre uzaklıktaki Papua Yeni Gine kıyılarında bulundular.
Solomon Adaları'nda yaşayan iki kişi, 3 Eylül sabahı Mono Adası'ndan 60 beygir gücünde küçük bir motorbotla yola çıktı.
Planları, Vella Lavella Adası'nın batı kıyısını ve sollarındaki Gizo Adası'nı kılavuz olarak kullanarak 200 km güneydeki New Georgia Adası'ndaki Noro kasabasına gitmekti.
The Guardian'da yer alan habere göre Nanjikana, "Geziyi daha önce yapmıştık ve her şeyin yolunda gitmesi gerekiyordu" dedi.
Solomon Adaları'nı komşusu Papua Yeni Gine'den ayıran Solomon Denizi, tecrübeli denizciler için bile zorlu ve öngörülemez kabul ediliyor.
İki arkadaş, yolculuklarına sadece birkaç saat kala, takip etmeleri gereken kıyı şeridini görmelerini zorlaştıran şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarla karşılaştı.

'Nereye gittiğimizi göremiyorduk'

"Hava kötüleştiğinde durumumuz vahimdi ancak daha da kötüsü oldu, GPS bozuldu ve durum daha da korkutucu bir hal aldı" diyen Nanjikana, "Nereye gittiğimizi göremiyorduk ve bu yüzden yakıttan tasarruf etmek için motoru durdurup beklemeye karar verdik" ifadelerini kullandı.
Bu esnada yolculuktan önce yanlarında getirdikleri portakallar, denizden topladıkları hindistancevizi ve topladıkları yağmur suyuyla hayatta kalan iki arkadaş, 29 gün boyunca yaklaşık 400 kilometre kuzeybatıya sürüklendiler ve nihayetinde, Yeni Britanya kıyılarında Papua Yeni Gine'de bir balıkçıya rast geldiler.

'Başka bir ülkede olmayı beklemiyorduk'

Nanjikana, "Nerede olduğumuzu bilmiyorduk ama başka bir ülkede olmayı beklemiyorduk" diye konuştu.
2 Ekim'de biten zorlu yolculuk neticesinde iki arkadaşın son derece zayıfladığı ve Pomio kasabasına vardıklarında tekneden indirilip yakındaki bir eve götürülmek zorunda kaldıkları belirtildi.
Kasabadaki bir sağlık kliniğinde tedavi altına alınan iki arkadaş, Pomio'dan henüz ayrılmadı.
Solomon Adaları Yayın Kurumu'na konuşan Nankikana "Artık bizimle mutlu bir şekilde yaşıyorlar" diyerek, Pomio sakini Joe Kolealo'nun yanında kaldıklarını söyledi.

'Kovid veya başka bir şey işitmedim'

Pandemiye istemden de olsa mola verdiklerini ve bunun iyi yönlerini değerlendiren Nanjikana, şöyle devam etti:
"Dışarıdayken neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Kovid veya başka bir şey işitmedim. Eve dönmeyi dört gözle bekliyorum ama sanırım ben oradayken her şeye güzel bir mola verdik."
Diğer yandan Solomon Adaları Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yetkilisi Mary Walenenea, eve dönebilmeleri için gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Nanjikana ile temas halinde olduklarını kaydetti.
İki adamın ayrıldığı Mono Adası'nın hemen kuzeyinde Papua Yeni Gine'nin Bougainville Adası bulunuyor.
Daha önce temmuz ayında da Bougainville'in Sağlık Bakanı Charry Napto, eşi, oğulları ve diğer 4 kişiyi taşıyan bir tekne kaybolmuştu. Aralarından sadece biri bulunabilmişti.
Geçen haftalarda yine Bougainville'de 13 yolcu taşıyan tekne kaybolmuş, 36 saat sonra varış noktasının 50 kilometre kuzeyinde bulunmuştu.
Bougainville polis şefi Francis Tokua, yaşananlar nedeniyle hükümetin kötü havalarda tekne seyahatini kısıtlamayı düşündüğünü açıklamıştı.
Brezilya’da korku filmi gibi olay: Binalar bir anda ortadan kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
DÜNYA
Brezilya’da korku filmi gibi olay: Binalar bir anda ortadan kayboldu
29 Eylül, 17:42
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