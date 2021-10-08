https://tr.sputniknews.com/20211008/30-metre-yukseklikten-bmwnun-ustune-dustu-kurtuldu-1049651738.html

30 metre yükseklikten BMW’nun üstüne düştü, kurtuldu

30 metre yükseklikten BMW’nun üstüne düştü, kurtuldu

ABD’de bir adam binanın dokuzuncu katından, 30 metre yüksekliten BMW’nun üzerine düştü ve kurtuldu. New Jersey eyaletinde yaşanan olayda adı açıklanmayan 31... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T17:48+0300

2021-10-08T17:48+0300

2021-10-08T17:48+0300

dünya

abd

bmw

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Olay yerinde kaydedilen görüntülerde adamın şaşkınlıkla, “Ne oldu” diye sorduğu görülüyor. Tavanı çöken ve camları kırılan arabanın üzerinden inip kaldırıma yattıktan sonra ayağa kalkmaya çalışan adam kırık koluyla şok geçirmiş bir halde ne olduğunu sormaya devam ediyor. Bu esnada çevredekiler adama hareket etmemesini, ambulansın yolda olduğunu söylerek sakinleştirmeye çalışıyor.Diken'in haberine göre, ambulansı aradıktan sonra görüntüleri çeken görgü şahidi Christina Smith patlamaya benzer büyük bir ses duyduğunu ancak bir insan olabileceğini düşünmediğini anlattı.Bir başka görgü tanığı ise adamın, “Beni rahat bırakın, ölmek istiyorum” dediğini aktardı.Polise ismini vermeyen adamın binada çalışmadığı ve ne amaçla binada olduğunun henüz netleşmediği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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2021

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abd, bmw