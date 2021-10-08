https://tr.sputniknews.com/20211008/a-milli-futbol-takimi-norvec-ile-1-1-berabere-kaldi-1049660379.html

A Milli Futbol Takımı, Norveç ile 1-1 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, Norveç ile 1-1 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7'nci maçında Norveç ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Milliler maçtan 1-1... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T23:39+0300

2021-10-08T23:39+0300

2021-10-09T00:13+0300

spor

norveç

türkiye a milli futbol takımı

stefan kuntz

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.Maça baskılı başlayan A Milli Futbol Takımı, 6. dakikada golü buldu. 20. dakikadan sonra baskılı oyununu yitiren Milli Takım, 41. dakikada Kristian Thorstvedt'ın golüne engel olamadı.Kadıköy'de 'Yönetim istifa' tezahüratlarıİkinci yarıda da rakip sahada etkili olamayan A Milli Takım, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın bitiş düdüğüyle Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar ıslıklı protestoda bulundu. Tribünlerden, "Yönetim istifa" tezahüratı da yapıldı.Türk Milli Takımı, bu beraberlikle puanını 12'ye yükseltti ve lider Hollanda ile 2. sıradaki Norveç'in ardından 3. sırada yer aldı.Solbakken: İyi oynadıkNorveç Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Taktiksel oynamalıydık. İyi oynadık. Önce her iki yarı sahada sıkıntı yaşadık, basit hatalar yaptık. Son dakikada gol kaçırdık ama yine de skordan memnunum" dedi.Maçta Türkiye adına tek golü atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda TRT Spor'a "Hiçbir şey bitmedi" yorumunda bulundu. Kuntz: Norveç takımı hızlı paslaşmalarla oyunu kontrol altına aldıA Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Kafamızdaki planlardan biri ileride basıp, Norveç'in hata yapmasını bekleyip gol atmaktı. Bu taktiğimizde de başarılı olduk. Bundan sonra ise Norveç takımı, hızlı paslaşmalarla oyunu kontrol altına aldı. Biz de onların bu davranışına hızlı reaksiyon gösteremedik" dedi.

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norveç, türkiye a milli futbol takımı, stefan kuntz