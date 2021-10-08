https://tr.sputniknews.com/20211008/abd-denizaltisi-pasifikte-bilinmeyen-bir-cisme-carpti-1049632289.html

ABD denizaltısı Pasifik'te bilinmeyen bir cisme çarptı

ABD denizaltısı Pasifik'te bilinmeyen bir cisme çarptı

ABD Donanması, Hint Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren "USS Connecticut" denizaltısının su altına iniş sırasında bilinmeyen bir cisme çarptığını duyurdu. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T01:25+0300

2021-10-08T01:25+0300

2021-10-08T01:25+0300

savunma

abd

denizaltı

çarpışma

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ABD'ye ait 'USS Connecticut' denizaltısının Hint Pasifik bölgesinde suya iniş sırasında bilinmeyen bir cisme çarptığı açıklandı.ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, "USS Connecticut (SSN 22), Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası sularda faaliyet gösterirken 2 Ekim öğleden sonra su altına iniş sırasında bir cisme çarptı" denildi.Çarpma sırasında hayati tehlike arz eden bir yaralanma olmadığı ifade edilen açıklamada, Seawolf sınıfı hızlı saldırı denizaltısında da ağır bir hasar meydana gelmediği ifade edildi.Açıklamada, "Denizaltı güvenli ve istikrarlı bir durumda. USS Connecticut'ın nükleer tahrik tesisi ve alanları etkilenmedi ve tamamen çalışır durumda. Denizaltının geri kalanına verilen hasarın boyutu değerlendiriliyor" bilgisi paylaşıldı.

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2021

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abd, denizaltı, çarpışma