https://tr.sputniknews.com/20211008/abddeki-bir-dizi-stk-turkiyenin-f-16-alma-talebine-karsi-harekete-gecti-1049649509.html

ABD'deki bir dizi STK, Türkiye'nin F-16 alma talebine karşı harekete geçti

ABD'deki bir dizi STK, Türkiye'nin F-16 alma talebine karşı harekete geçti

ABD'de bulunan bir dizi STK, Türkiye'nin 40 adet F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için Washington'a talepte... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T16:58+0300

2021-10-08T16:58+0300

2021-10-08T17:00+0300

dünya

abd

türkiye

f-16

lockheed martin

lobi

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Türkiye'nin, silah devi Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarından 40 adet satın almak için ABD'den talepte bulunması, bir dizi lobi grubunun hareket geçmesine neden oldu.'Hellenic Leaders', 'In Defense of Christians' (IDC), 'American Friends of Kurdistan', 'Middle East Forum' ve 'Armenian National Committee of America' (ANCA) adlı sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye'nin talebinin karşılanmasına karşı çalışma başlattı.ANCA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Amerikan sivil toplum gruplarından oluşan bir koalisyon, Türkiye'nin niyet ettiği 40 adet Lockheed Martin F-16 savaş uçağı alımını engellemek için bir kampanya başlattı" ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, '#NoJetsForTurkey' (Türkiye'ye jet yok) etkiketi kullanıldı.

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abd, türkiye, f-16, lockheed martin, lobi