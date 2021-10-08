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ABD'deki bir dizi STK, Türkiye'nin F-16 alma talebine karşı harekete geçti
16:58 08.10.2021 (güncellendi: 17:00 08.10.2021)
© AP Photo / Krystal ArdreyF-16 savaş uçağı - İncirlik Üssü
© AP Photo / Krystal Ardrey
ABD'de bulunan bir dizi STK, Türkiye'nin 40 adet F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için Washington'a talepte bulunmasının ardından lobi faaliyeti başlattı.
Türkiye'nin, silah devi Lockheed Martin tarafından üretilen F-16 savaş uçaklarından 40 adet satın almak için ABD'den talepte bulunması, bir dizi lobi grubunun hareket geçmesine neden oldu.
ABD’de bulunan bazı STK’lar Türkiye’ye F-16 satışının yapılmasını engellemek için lobi faliyetlerine başladı. pic.twitter.com/ADcyNaWg3M— Hüseyin Günay (@huseyingunayDC) October 8, 2021
'Hellenic Leaders', 'In Defense of Christians' (IDC), 'American Friends of Kurdistan', 'Middle East Forum' ve 'Armenian National Committee of America' (ANCA) adlı sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye'nin talebinin karşılanmasına karşı çalışma başlattı.
ANCA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Amerikan sivil toplum gruplarından oluşan bir koalisyon, Türkiye'nin niyet ettiği 40 adet Lockheed Martin F-16 savaş uçağı alımını engellemek için bir kampanya başlattı" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, '#NoJetsForTurkey' (Türkiye'ye jet yok) etkiketi kullanıldı.
A coalition of American civil society groups - @HellenicLeaders @indefchristians @AFKurds @meforum @ANCA_DC - has launched a campaign to block Turkey's proposed purchase of forty (40) @LockheedMartin F-16 fighter jets.#NoJetsForTurkey pic.twitter.com/mcm2rHkbe8— ANCA (@ANCA_DC) October 8, 2021