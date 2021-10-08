https://tr.sputniknews.com/20211008/abden-iki-ulkeye-daha-seyahat-muafiyeti-1049655991.html

AB’den iki ülkeye daha seyahat muafiyeti

AB’den iki ülkeye daha seyahat muafiyeti

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi. Listeye Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil edildi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

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2021-10-08T20:13+0300

2021-10-08T20:13+0300

koronavirüs

avrupa

bahreyn

birleşik arap emirlikleri

avrupa birliği

seyahat

muafiyet

kovid-19

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Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine 2 yeni ülke ekledi.AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi.Son güncellemeyle AB ülkeleri, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek.Listede daha önce Avustralya, Kanada, Şili, Ürdün, Kuveyt, Yeni Zelanda, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Uruguay bulunuyordu.Listede, AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırların açık tutulabileceği belirtiliyordu.AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste iki haftada bir güncelleniyor.Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor.Listede yer almayan ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor.AB, geçen yıl mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.

bahreyn

birleşik arap emirlikleri

avrupa birliği

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avrupa, bahreyn, birleşik arap emirlikleri, avrupa birliği, seyahat, muafiyet, kovid-19