https://tr.sputniknews.com/20211008/abdli-yargictan-ronaldo-hakkindaki-tecavuz-suclamasiyla-tazminat-davasinin-dusurulmesi-tavsiyesi-1049648041.html

ABD'li yargıçtan Ronaldo'ya tecavüz suçlamasıyla tazminat davasının düşürülmesi tavsiyesi

ABD'li yargıçtan Ronaldo'ya tecavüz suçlamasıyla tazminat davasının düşürülmesi tavsiyesi

Futbol sanayinin en ünlü iki yıldızından biri olan Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz suçlamalarıyla ilgili yargıdan yine rafa kaldırılması yönünde görüş... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T16:14+0300

2021-10-08T16:14+0300

2021-10-08T16:33+0300

spor

cristiano ronaldo

tecavüz

tazminat

dava

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Bu sezon Manchester United forması giyen Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında ABD'de açılan tecavüz davasıyla ilgili bir yargıç, davanın düşürülmesi tavsiyesinde bulundu.ABD'li davacı Kathryn Mayorga'nın 2009'da Cristiano Ronaldo'nun tecavüzüne uğradığı suçlamasını gündeme getirmesinin ardından, 2019'da Las Vegas'taki savcılar, futbolcu aleyhine cinsel saldırı iddialarının 'makul bir şüphenin ötesinde kanıtlanamayacağı' gerekçesiyle kamu davası iddianamesi düzenlemeyi reddetmişti. Bunun üzerine Mayorga'nın Ronaldo'ya tecavüz suçlamasıyla 76.5 milyon dolarlık (680 milyon lira) tazminat davası başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti. 36 yaşındaki Manchester United forveti aleyhine dava hakkında başka bir yargıcın nihai kararını vermesi öncesi, dosyayı gözden geçiren Sulh Mahkemesi Yargıcı Daniel Albregts, Football Leaks sızıntılarından elde edilen Ronaldo ile avukatları arasındaki iletişim verilerine dayanan kanıtların davada kullanılmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.Albregts'in görüşünde "Davacının avukatının uygunsuz davranışı nedeniyle davayı reddetmek ağır bir sonuçtur. Ancak mahkeme, davayı sonlandıran yaptırımlar vermezse, davacının avukatının eylemleri, yargı sürecinin meşruiyeti üzerinde geniş kapsamlı, tehlikeli sonuçlar doğurabilir" denildi.Yargıcın tavsiyesi Ronaldo'nun avukatları tarafından memnuniyetle karşılandı: "Mahkemenin bu konuyu ayrıntılı olarak incelemesinden ve yasayı olgulara adil şekilde uygulama ve Ronaldo aleyhindeki hukuk davasının reddedilmesini önerme istekliliğinden memnunuz."Tecavüz suçlamaları karşısında yanlış bir şey yaptığı her zaman reddeden yıldız forvet, diğer yandan 2010'da Mayorga'ya suskunluk anlaşması imzalattığını, karşılığında 375 bin dolar ödediğini kabul etmek zorunda kalmıştı.Davacının avukatlarına göre Mayorga, Ronaldo ile suskunluk anlaşması imzaladığında hukuki süreç başlatabilecek yetkinlikte değildi.

https://tr.sputniknews.com/20190821/tecavuzden-yargilanmasindan-vazgecilen-cristiano-ronaldo-insanlarin-onurunuzu-sorgulamasi-acitiyor-1039972121.html

https://tr.sputniknews.com/20181010/ronaldo-nun-avukatlarina-tecavuz-itiraflari-1035603382.html

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cristiano ronaldo, tecavüz, tazminat, dava