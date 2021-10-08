https://tr.sputniknews.com/20211008/abdli-yargictan-ronaldo-hakkindaki-tecavuz-suclamasiyla-tazminat-davasinin-dusurulmesi-tavsiyesi-1049648041.html
ABD'li yargıçtan Ronaldo'ya tecavüz suçlamasıyla tazminat davasının düşürülmesi tavsiyesi
ABD'li yargıçtan Ronaldo'ya tecavüz suçlamasıyla tazminat davasının düşürülmesi tavsiyesi
Futbol sanayinin en ünlü iki yıldızından biri olan Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz suçlamalarıyla ilgili yargıdan yine rafa kaldırılması yönünde görüş... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T16:14+0300
2021-10-08T16:14+0300
2021-10-08T16:33+0300
spor
cristiano ronaldo
tecavüz
tazminat
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049648514_0:0:3261:1834_1920x0_80_0_0_578427e45a498b7eb65b201a573e47c5.jpg
Bu sezon Manchester United forması giyen Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında ABD'de açılan tecavüz davasıyla ilgili bir yargıç, davanın düşürülmesi tavsiyesinde bulundu.ABD'li davacı Kathryn Mayorga'nın 2009'da Cristiano Ronaldo'nun tecavüzüne uğradığı suçlamasını gündeme getirmesinin ardından, 2019'da Las Vegas'taki savcılar, futbolcu aleyhine cinsel saldırı iddialarının 'makul bir şüphenin ötesinde kanıtlanamayacağı' gerekçesiyle kamu davası iddianamesi düzenlemeyi reddetmişti. Bunun üzerine Mayorga'nın Ronaldo'ya tecavüz suçlamasıyla 76.5 milyon dolarlık (680 milyon lira) tazminat davası başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti. 36 yaşındaki Manchester United forveti aleyhine dava hakkında başka bir yargıcın nihai kararını vermesi öncesi, dosyayı gözden geçiren Sulh Mahkemesi Yargıcı Daniel Albregts, Football Leaks sızıntılarından elde edilen Ronaldo ile avukatları arasındaki iletişim verilerine dayanan kanıtların davada kullanılmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.Albregts'in görüşünde "Davacının avukatının uygunsuz davranışı nedeniyle davayı reddetmek ağır bir sonuçtur. Ancak mahkeme, davayı sonlandıran yaptırımlar vermezse, davacının avukatının eylemleri, yargı sürecinin meşruiyeti üzerinde geniş kapsamlı, tehlikeli sonuçlar doğurabilir" denildi.Yargıcın tavsiyesi Ronaldo'nun avukatları tarafından memnuniyetle karşılandı: "Mahkemenin bu konuyu ayrıntılı olarak incelemesinden ve yasayı olgulara adil şekilde uygulama ve Ronaldo aleyhindeki hukuk davasının reddedilmesini önerme istekliliğinden memnunuz."Tecavüz suçlamaları karşısında yanlış bir şey yaptığı her zaman reddeden yıldız forvet, diğer yandan 2010'da Mayorga'ya suskunluk anlaşması imzalattığını, karşılığında 375 bin dolar ödediğini kabul etmek zorunda kalmıştı.Davacının avukatlarına göre Mayorga, Ronaldo ile suskunluk anlaşması imzaladığında hukuki süreç başlatabilecek yetkinlikte değildi.
https://tr.sputniknews.com/20190821/tecavuzden-yargilanmasindan-vazgecilen-cristiano-ronaldo-insanlarin-onurunuzu-sorgulamasi-acitiyor-1039972121.html
https://tr.sputniknews.com/20181010/ronaldo-nun-avukatlarina-tecavuz-itiraflari-1035603382.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049648514_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_b38b98a582b816d07c552259b9e27407.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cristiano ronaldo, tecavüz, tazminat, dava
ABD'li yargıçtan Ronaldo'ya tecavüz suçlamasıyla tazminat davasının düşürülmesi tavsiyesi
16:14 08.10.2021 (güncellendi: 16:33 08.10.2021)
Futbol sanayinin en ünlü iki yıldızından biri olan Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz suçlamalarıyla ilgili yargıdan yine rafa kaldırılması yönünde görüş geldi.
Bu sezon Manchester United forması giyen Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında ABD'de açılan tecavüz davasıyla ilgili bir yargıç, davanın düşürülmesi tavsiyesinde bulundu.
ABD'li davacı Kathryn Mayorga'nın 2009'da Cristiano Ronaldo'nun tecavüzüne uğradığı suçlamasını gündeme getirmesinin ardından, 2019'da Las Vegas'taki savcılar, futbolcu aleyhine cinsel saldırı iddialarının 'makul bir şüphenin ötesinde kanıtlanamayacağı' gerekçesiyle kamu davası iddianamesi düzenlemeyi reddetmişti. Bunun üzerine Mayorga'nın Ronaldo'ya tecavüz suçlamasıyla 76.5 milyon dolarlık (680 milyon lira) tazminat davası başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.
36 yaşındaki Manchester United forveti aleyhine dava hakkında başka bir yargıcın nihai kararını vermesi öncesi, dosyayı gözden geçiren Sulh Mahkemesi Yargıcı Daniel Albregts, Football Leaks sızıntılarından elde edilen Ronaldo ile avukatları arasındaki iletişim verilerine dayanan kanıtların davada kullanılmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Albregts'in görüşünde "Davacının avukatının uygunsuz davranışı nedeniyle davayı reddetmek ağır bir sonuçtur. Ancak mahkeme, davayı sonlandıran yaptırımlar vermezse, davacının avukatının eylemleri, yargı sürecinin meşruiyeti üzerinde geniş kapsamlı, tehlikeli sonuçlar doğurabilir" denildi.
Yargıcın tavsiyesi Ronaldo'nun avukatları tarafından memnuniyetle karşılandı: "Mahkemenin bu konuyu ayrıntılı olarak incelemesinden ve yasayı olgulara adil şekilde uygulama ve Ronaldo aleyhindeki hukuk davasının reddedilmesini önerme istekliliğinden memnunuz."
Tecavüz suçlamaları karşısında yanlış bir şey yaptığı her zaman reddeden yıldız forvet, diğer yandan 2010'da Mayorga'ya suskunluk anlaşması imzalattığını, karşılığında 375 bin dolar ödediğini kabul etmek zorunda kalmıştı.
Davacının avukatlarına göre Mayorga, Ronaldo ile suskunluk anlaşması imzaladığında hukuki süreç başlatabilecek yetkinlikte değildi.