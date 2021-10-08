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https://tr.sputniknews.com/20211008/adalar-kaymakamligindan-ibbye-tahliye-isleminin-yasal-olmadigi-yazisi-1049660628.html
Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye 'tahliye işleminin yasal olmadığı' yazısı
Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye 'tahliye işleminin yasal olmadığı' yazısı
Adalar Kaymakamlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliğini adli yargıda tahliye kararı alınmadan tek... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T23:49+0300
2021-10-08T23:49+0300
türkiye
istanbul
türkiye gençlik vakfı (tügva)
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
adalar kaymakamlığı
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TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nin tahliyesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Adalar Kaymakam Vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki imzasıyla 5 Ekim'de tahliye girişimiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na resmi yazı gönderildiği ortaya çıktı.Milliyet'in AA'dan aktardığına göre yazıda, TÜGVA İstanbul Şubesinin 5 Ekim tarihli dilekçesinde, Büyükada Şehir Hatları İskelesi'nin üst kısmında kiracı olarak bulunan TÜGVA Büyükada Şubesi'nin tek taraflı sözleşme feshi gerekçe gösterilerek İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından tahliye edilmek istendiğinin belirtildiği anlatıldı.Resmi yazıda, şu ifadelere yer verildi:"Adalar Kaymakamlığının 13 Eylül 2021 tarihli yazısıyla İBB-İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş ile TÜGVA arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve hala varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğu, dolayısıyla TÜGVA'ca bahse konu yerin işgal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı durumda ise 2886 sayılı kanunun 75'inci maddesi kapsamında tahliye yapılamayacağı tarafınıza bildirilmiştir.TÜGVA ile İBB-İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında borçlar kanununa göre geçerli bir sözleşme mevcut iken adli yargıda konunun dava konusu edilip tahliye kararı alınmadan tek taraflı olarak kiralayanın taşınmazı boşaltma girişiminin yasal olmadığı, bu nedenle adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığı, mevcut gayri yasal müdahalenin durdurulması, aksi takdirde adli ve idari işlemin yapılacağının bilinmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim."
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istanbul, türkiye gençlik vakfı (tügva), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), adalar kaymakamlığı

Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye 'tahliye işleminin yasal olmadığı' yazısı

23:49 08.10.2021
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
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Adalar Kaymakamlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliğini adli yargıda tahliye kararı alınmadan tek taraflı olarak boşaltma girişiminin yasal olmadığını içeren yazı gönderildiği belirtildi.
TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nin tahliyesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Adalar Kaymakam Vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki imzasıyla 5 Ekim'de tahliye girişimiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na resmi yazı gönderildiği ortaya çıktı.
Milliyet'in AA'dan aktardığına göre yazıda, TÜGVA İstanbul Şubesinin 5 Ekim tarihli dilekçesinde, Büyükada Şehir Hatları İskelesi'nin üst kısmında kiracı olarak bulunan TÜGVA Büyükada Şubesi'nin tek taraflı sözleşme feshi gerekçe gösterilerek İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından tahliye edilmek istendiğinin belirtildiği anlatıldı.
Resmi yazıda, şu ifadelere yer verildi:
"Adalar Kaymakamlığının 13 Eylül 2021 tarihli yazısıyla İBB-İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş ile TÜGVA arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve hala varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğu, dolayısıyla TÜGVA'ca bahse konu yerin işgal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı durumda ise 2886 sayılı kanunun 75'inci maddesi kapsamında tahliye yapılamayacağı tarafınıza bildirilmiştir.
TÜGVA ile İBB-İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında borçlar kanununa göre geçerli bir sözleşme mevcut iken adli yargıda konunun dava konusu edilip tahliye kararı alınmadan tek taraflı olarak kiralayanın taşınmazı boşaltma girişiminin yasal olmadığı, bu nedenle adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığı, mevcut gayri yasal müdahalenin durdurulması, aksi takdirde adli ve idari işlemin yapılacağının bilinmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim."
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