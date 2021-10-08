https://tr.sputniknews.com/20211008/adele-vogue-kapaginda-kadinlarin-bedenimle-ilgili-yorumlari-hayal-kirikligina-ugratti-1049636767.html

Adele, Vogue kapağında: Kadınların bedenimle ilgili yorumları hayal kırıklığına uğrattı

Adele, Vogue kapağında: Kadınların bedenimle ilgili yorumları hayal kırıklığına uğrattı

Yıllar sonra ilk kez uzun uzadıya röportaj veren şarkıcı Adele kilo vermesi sonra kazandığı yeni görüntüsüyle ilgili özellikle kadınların yaptığı bazı... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T10:30+0300

2021-10-08T10:30+0300

2021-10-08T11:18+0300

adele

vogue

albüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049638003_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_22e8e5b0805bdd7a7cd5748f7c7ae511.jpg

'Easy On Me' adlı şarkısının kısa tanıtımı yapan ve yeni albümünün çıkış tarihini 15 Ekim olarak duyuran İngiliz şarkıcı Adele, Vogue dergisinin hem İngiltere hem de ABD'de çıkan versiyonlarına kapak oldu. 5 yıldır ilk röportajını da veren 33 yaşındaki Adele yeni albümünden, Simon Konecki ile boşanma sürecinden ve 45 kilo vermesinden bahsetti. 32. doğum gününde paylaştığı fotoğrafta vücudunun yeni halini ilk kez gösteren Adele bu kadar spor yaparken asıl amacının kilo vermek değil kaygı bozukluğuyla mücadele etmek olduğunu anlattı. Egzersiz yapınca kendini daha mutlu ve güçlü hissettiğini, telefonu eline almadan kendine zaman ayırmanın iyi geldiğini söyleyen Adele, bir müddet sonra da sporu alışkanlık edindiğini belirtti. 'Neden Instagram'da paylaşayım ki? Vücut benim vücudum'Bu kilo verme 'yolculuğunu' sosyal medyada paylaşmadığı için birçok insanın şoke olduğunun çünkü halkın her şeyin Instagram'da paylaşılmasına alıştığının altını çizen Adele, "Paylaşım yapmaya lüzum görmedim çünkü kiloyu kendim için verdim, bir başkası için değil. Neden paylaşayım ki? Büyüleyici bir tarafı yok. Vücut benim vücudum" yorumu yaptı. 'Birçok kadını temsil ediyordum ama ben hâlâ aynı kişiyim'Kendisi zayıflamasını bu denli ciddiye almazken diğer herkesin bu yeni görünüşü hakkında 'zalimce konuşmasından' hiç memnun olmayan, kilo vermiş olsa dahi aynı insan olduğunu vurgulayan Adele şöyle devam etti: "Tüm kariyerim boyunca böyleydi, bedenim nesneleştirildi. Sadece şimdi değil. Neden insanların şoke olduğunu anlıyorum. Neden özellikle bazı kadınların bundan incindiğini de anlıyorum. Görünüşümle birçok kadını temsil ediyordum. Ama ben hâlâ ayı kişiyim. Bedenim hakkındaki en zalimce diyaloglar diğer kadınların ağzından çıktı. Bu beni fena hayal kırıklığına uğrattı. İncindim." Bununla birlikte nasıl kilo verdiğiyle ilgili 'iğrenç' bazı dedikodular döndüğünü de hatırlatan Adele, "Hakkımda yazılarının tamamı kesinlikle yalan" dedi, hiç diyet yapmadığını, hatta eskisinden daha çok yediğini anlattı. Adele eski eşinden intikam almak için kilo verdiği dedikodularını da kesin bir dille yalanladı.'Yeni albüm, oğlumun neden boşandığımı anlaması için'Öte yandan Adele yeni albümünün 9 yaşındaki oğlu Angelo'ya neden boşandığını açıklama çabası olduğunu söyledi. "Oğlumun kafasında çok soru var. Çok iyi sorular, gerçekten masum sorular ama şimdiye dek onlara bir yanıt bulamadım" diyen Adele, bu albümle oğlu 20'lerine ya da 30'larına geldiğinde, neden kendi mutluluğu uğruna onun hayatını paramparça ettiğini anlamasını umuyor: "Boşanmamız oğlumu bazen gerçekten çok üzdü. Bu benim için bir yara, iyileştirebilecek miyim bilmiyorum." Albümdeki bir şarkıyı da yine oğluna ithaf ettiğini söyleyen Adele, "Bu şarkıyı albüme koymak istedim çünkü Angelo'dan gelecekte partnerine -kadın, erkek ya da her neyse- nasıl davranmasını beklediğimi göstermek istedim" ifadesini kullandı. 'Ben ne istediğimi biliyorum. Ne istemediğimi de gerçekten biliyorum'Yeni erkek arkadaşı Richard Paul'dan da bahseden Adele flört döneminde kendisiyle ilgili yazılıp çizilenlerin yüzde 99'unun doğru olmadığını, babasının ölümünden hemen sonra Paul'un hayatına girdiğini ve onunla kendisini güvende hissettiğini söyledi. "33 yaşında, boşanmış bir anneyim, sorumluluklarım var. İhtiyacım olan son şey, nerede durduğunu bilmeyen ya da ne istediğini bilmeyen biri. Ben ne istediğimi biliyorum. Ne istemediğimi de gerçekten biliyorum" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adele, vogue, albüm