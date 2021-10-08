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https://tr.sputniknews.com/20211008/afganistanda-camiye-bombali-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1049643060.html
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T13:25+0300
2021-10-08T13:25+0300
2021-10-08T13:26+0300
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afganistan
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
13:25 08.10.2021 (güncellendi: 13:26 08.10.2021)
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.