https://tr.sputniknews.com/20211008/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-iran-heyetiyle-gorustu-1049630913.html

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İran heyetiyle görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İran heyetiyle görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ak parti

iran

numan kurtulmuş

ali bagheri kani

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani ve beraberindeki heyet ile görüştü.AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, Afganistan'da istikrarın ve bölge ülkelerinin işbirliği içerisinde olması, Kafkaslar'da barışın sağlanması gibi konular ele alındı.Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani'nin beraberindeki heyette, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, İran Dışişleri Bakanlığı Akdeniz Daire Başkanı Mahmut Hayderi ve İran Büyükelçilik Siyasi Müsteşarı Macid Feyzollahi yer aldı.

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ak parti, iran, numan kurtulmuş, ali bagheri kani