Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211008/ak-partili-akbasoglu-yeni-sisteme-gore-herkes-2-kez-cumhurbaskani-adayi-olabilir-1049651272.html
AK Partili Akbaşoğlu: Yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir
AK Partili Akbaşoğlu: Yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2017 Nisanı'ndan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girmiştir. 2017'den sonra yeni sisteme... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T17:41+0300
2021-10-08T17:41+0300
politika
recep tayyip erdoğan
parlamenter sistem
muhammet emin akbaşoğlu
güçlendirilmiş parlamenter sistem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043617838_0:92:2001:1217_1920x0_80_0_0_4363d458e46a3cdd9ec7dd31d4dadede.jpg
Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa yazmak için önce parlamenter sisteme geçilmesi lazım" yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki parlamenter sisteme geçmek için önce anayasayı değiştirmek gerekir. Şu an 'Anayasa yazmak için önce parlamenter sisteme geçilmesi gerekir' sözünün herhangi bir hükmü yoktur" diye konuştu.'Milletin yetkisini elinden almak için bir araya gelmişler'Akbaşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması olduğunu anımsatarak, "Parti temsilcileri bir araya gelmek suretiyle parlamenter sistemle ilgili çalışmalarını ortaya koydular; ancak kamuoyuna bugüne kadar hiçbir açıklamada bulunmadılar. Niçin bulunmuyorlar? Zira çok zorlanıyorlar. 'İyileştirilmiş' veya 'güçlendirilmiş' demek suretiyle zayıf ve kötü olduğunu kabul ettikleri eski sisteme geri dönmenin zorluğunu biliyorlar. Hem Meclis'te hem de milletin ekseriyetinin çoğunluğunun kabulüne dönük bir netice alamayacaklarını düşündükleri için ‘acaba nasıl eskiyi allayıp pullayarak millete bunu takdim edebiliriz’in arayışı içindeler. Onun için zorlanıyorlar. Milletin yetkisini elinden almak için bir araya gelmiş bulunuyorlar" dedi.'Başbakan partili olabilecek mi?'Akbaşoğlu, 'Cumhurbaşkanı partisiz olmalı' eleştirisinde bulunanlar olduğunu da belirterek, "Peki başbakan partili olabilecek mi, olamayacak mı? 'Yürütmenin başı' sıfatıyla başbakan partili olabilecek mi, olamayacak mı? Bunun açıklanması gerekir. Cumhurbaşkanını, sizin önerdiğiniz sisteme göre kim seçecek? Millet doğrudan kendisi mi seçecek, milletin seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu parlamento mu seçecek? Doğrudan demokrasiden dolaylı demokrasiye mi geçişi öngörüyorsunuz? Milletin cumhurbaşkanını, yürütme organını doğrudan belirleme yetkisini elinden almak mı istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki münasebeti nasıl oluşturacaksınız, arada çatışmamanın garantisi nedir?" diye konuştu.'Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez aday olabilecek'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez aday olabileceğinin altını çizen Akbaşoğlu, "'Bir daha aday olabilir mi, olamaz mı?' tartışmasını başlatarak, bir şaibe oluşturma peşindeler. Bu tarz açıklamalar yapılarak milletimizin kafası karıştırılmak isteniyor. 2017 Nisanı'ndan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girmiştir. 2017'den sonra yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043617838_126:0:1873:1310_1920x0_80_0_0_1983e86f013f22f9117cf92b676792ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, parlamenter sistem, muhammet emin akbaşoğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem

AK Partili Akbaşoğlu: Yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir

17:41 08.10.2021
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2017 Nisanı'ndan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girmiştir. 2017'den sonra yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir" dedi.
Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa yazmak için önce parlamenter sisteme geçilmesi lazım" yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz ki parlamenter sisteme geçmek için önce anayasayı değiştirmek gerekir. Şu an 'Anayasa yazmak için önce parlamenter sisteme geçilmesi gerekir' sözünün herhangi bir hükmü yoktur" diye konuştu.

'Milletin yetkisini elinden almak için bir araya gelmişler'

Akbaşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması olduğunu anımsatarak, "Parti temsilcileri bir araya gelmek suretiyle parlamenter sistemle ilgili çalışmalarını ortaya koydular; ancak kamuoyuna bugüne kadar hiçbir açıklamada bulunmadılar. Niçin bulunmuyorlar? Zira çok zorlanıyorlar. 'İyileştirilmiş' veya 'güçlendirilmiş' demek suretiyle zayıf ve kötü olduğunu kabul ettikleri eski sisteme geri dönmenin zorluğunu biliyorlar. Hem Meclis'te hem de milletin ekseriyetinin çoğunluğunun kabulüne dönük bir netice alamayacaklarını düşündükleri için ‘acaba nasıl eskiyi allayıp pullayarak millete bunu takdim edebiliriz’in arayışı içindeler. Onun için zorlanıyorlar. Milletin yetkisini elinden almak için bir araya gelmiş bulunuyorlar" dedi.

'Başbakan partili olabilecek mi?'

Akbaşoğlu, 'Cumhurbaşkanı partisiz olmalı' eleştirisinde bulunanlar olduğunu da belirterek, "Peki başbakan partili olabilecek mi, olamayacak mı? 'Yürütmenin başı' sıfatıyla başbakan partili olabilecek mi, olamayacak mı? Bunun açıklanması gerekir. Cumhurbaşkanını, sizin önerdiğiniz sisteme göre kim seçecek? Millet doğrudan kendisi mi seçecek, milletin seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu parlamento mu seçecek? Doğrudan demokrasiden dolaylı demokrasiye mi geçişi öngörüyorsunuz? Milletin cumhurbaşkanını, yürütme organını doğrudan belirleme yetkisini elinden almak mı istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki münasebeti nasıl oluşturacaksınız, arada çatışmamanın garantisi nedir?" diye konuştu.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez aday olabilecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez aday olabileceğinin altını çizen Akbaşoğlu, "'Bir daha aday olabilir mi, olamaz mı?' tartışmasını başlatarak, bir şaibe oluşturma peşindeler. Bu tarz açıklamalar yapılarak milletimizin kafası karıştırılmak isteniyor. 2017 Nisanı'ndan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devreye girmiştir. 2017'den sonra yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir" dedi.
521010
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:00Akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısı Kemal Ayyıldız, cinayeti başkasının işlediğini iddia etti
17:58Getir ve BiTaksi'den işbirliği: 'GetirBiTaksi' hizmete başladı
17:55Fatih Terim, Arda Turan konusunda kararını verdi
17:4830 metre yükseklikten BMW’nun üstüne düştü, kurtuldu
17:44Kuzeninin çalıştığı marketi soydu, aksayarak yürüyüşünden tespit edilip yakalandı
17:43Yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağa bırakılan kediler köylülere sığındı
17:41AK Partili Akbaşoğlu: Yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:30Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi
17:26İki kardeş traktör ile ablalarını ezmeye çalıştı
17:21Sokak kedisini 'evlat edindi', sonra 'fakirlik belgesi' çıkardı
17:13Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verildi
17:13Taliban: Afganistan'ın birkaç bölgesinde IŞİD'e karşı operasyon düzenleniyor
17:07Metropoll anketi: AK Parti seçmeninin yüzde 75'i, dinin siyasette kullanılmasını onaylamıyor
17:04FETÖ'nün TRT'den ihraç başmühendisi yakalandı
17:02'Saakaşvili'nin sağlığı açlık grevinin 8. gününde bozulmaya başladı'
16:58ABD'deki bir dizi STK, Türkiye'nin F-16 alma talebine karşı harekete geçti
16:52Belçika, SMA tedavisinde kullanılan ilacı karşılayacak
16:47Zincir marketler şube sayılarında 10 binlere ulaştı
16:37Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama
16:37Kremlin: NATO'nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme yapacağız