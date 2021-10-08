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'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı
'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı
Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T23:10+0300
2021-10-08T23:10+0300
spor
cristiano ronaldo
altın top ödülü
futbol
ödül
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France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile 5 kez kazanan Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı.Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe ve Neymar, Borussia Dortmund'tan Earling Haaland, Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Chelsea'den Romelu Lukaku ile N'Golo Kante de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu.29 Kasım 2021'de ödüller sahiplerini bulacak.France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti.2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:Romelu Lukaku (Chelsea)N'Golo Kante (Chelsea)Jorginho (Chelsea)Cesar Azpilicueta (Chelsea)Mason Mount (Chelsea)Kevin De Bruyne (Manchester City)Ruben Dias (Manchester City)Phil Foden (Manchester City)Raheem Sterling (Manchester City)Riyad Mahrez (Manchester City)Lionel Messi (PSG)Kylian Mbappe (PSG)Gianluigi Donnarumma (PSG)Neymar (PSG)Leonardo Bonucci (Juventus)Giorgio Chiellini (Juventus)Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)Bruno Fernandes (Manchester United)Luka Modric (Real Madrid)Karim Benzema (Real Madrid)Lautaro Martinez (Inter)Nicolo Barella (Inter)Pedri (Barcelona)Gerard Moreno (Villarreal)Luis Suarez (Atletico Madrid)Robert Lewandowski (Bayern Münih)Simon Kjaer (Milan)Mohamed Salah (Liverpool)Erling Haaland (Borussia Dortmund)Harry Kane (Tottenham)
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cristiano ronaldo, altın top ödülü, futbol, ödül

'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı

23:10 08.10.2021
© AP Photo / Michael Probst2013 Altın Top sahipleri
2013 Altın Top sahipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Michael Probst
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Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı.
France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile 5 kez kazanan Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı.

Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe ve Neymar, Borussia Dortmund'tan Earling Haaland, Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Chelsea'den Romelu Lukaku ile N'Golo Kante de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu.

29 Kasım 2021'de ödüller sahiplerini bulacak.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti.

2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:

Romelu Lukaku (Chelsea)

N'Golo Kante (Chelsea)

Jorginho (Chelsea)

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Mason Mount (Chelsea)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Raheem Sterling (Manchester City)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lionel Messi (PSG)

Kylian Mbappe (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Neymar (PSG)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Luka Modric (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Nicolo Barella (Inter)

Pedri (Barcelona)

Gerard Moreno (Villarreal)

Luis Suarez (Atletico Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)
Simon Kjaer (Milan)

Mohamed Salah (Liverpool)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Harry Kane (Tottenham)
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