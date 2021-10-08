https://tr.sputniknews.com/20211008/ambulansin-altinda-kalmaktan-kil-payi-kurtuldular-1049659776.html

Ambulansın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Ambulansın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Kırşehir’de iki arkadaş, kazaya karışan ambulansın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T23:11+0300

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türkiye

kırşehir

kaza

ambulans

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Kırşehir'de, kaldırımda bekleyen iki gencin, ambulansın otomobille çarpıştığı kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan ambulans, Ahmet Yesevi Bulvarı kavşağında otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çarparak durabildi.İki kişinin hafif yaralandığı kaza anı, kavşakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüde, ambulansın çarpıştıktan sonra kaldırıma doğru savrulması, o anda kaldırımda bulunan iki kişinin kazayı fark ederek sağa sola kaçışması yer alıyor.

türkiye

kırşehir

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kırşehir, kaza, ambulans