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https://tr.sputniknews.com/20211008/ambulansin-altinda-kalmaktan-kil-payi-kurtuldular-1049659776.html
Ambulansın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular
Ambulansın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular
Kırşehir’de iki arkadaş, kazaya karışan ambulansın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T23:11+0300
2021-10-08T23:19+0300
türkiye
kırşehir
kaza
ambulans
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Kırşehir'de, kaldırımda bekleyen iki gencin, ambulansın otomobille çarpıştığı kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan ambulans, Ahmet Yesevi Bulvarı kavşağında otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çarparak durabildi.İki kişinin hafif yaralandığı kaza anı, kavşakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüde, ambulansın çarpıştıktan sonra kaldırıma doğru savrulması, o anda kaldırımda bulunan iki kişinin kazayı fark ederek sağa sola kaçışması yer alıyor.
türkiye
kırşehir
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kırşehir, kaza, ambulans

Ambulansın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

23:11 08.10.2021 (güncellendi: 23:19 08.10.2021)
© ENDERHAN ÖZKırşehir’de iki arkadaş, kazaya karışan ambulansın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kırşehir’de iki arkadaş, kazaya karışan ambulansın altında kalmaktan son anda kurtuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© ENDERHAN ÖZ
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Kırşehir’de iki arkadaş, kazaya karışan ambulansın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kırşehir'de, kaldırımda bekleyen iki gencin, ambulansın otomobille çarpıştığı kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Atatürk Caddesi'nde seyir halinde olan ambulans, Ahmet Yesevi Bulvarı kavşağında otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çarparak durabildi.
İki kişinin hafif yaralandığı kaza anı, kavşakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, ambulansın çarpıştıktan sonra kaldırıma doğru savrulması, o anda kaldırımda bulunan iki kişinin kazayı fark ederek sağa sola kaçışması yer alıyor.
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