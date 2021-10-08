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https://tr.sputniknews.com/20211008/angelina-jolie-ve-brad-pitt-arasindaki-hukuk-savasi-sona-erdi-1049654146.html
Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki hukuk savaşı sona erdi
Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki hukuk savaşı sona erdi
Angelina Jolie, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50’lik hissesini sattı. Böylece Jolie ile Brad Pitt arasındaki son hukuk savaşı da... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T19:04+0300
2021-10-08T19:09+0300
angelina jolie
brad pitt
dünya
dava
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Resmi olarak 2020 yılının Nisan ayında boşanmalarının ardından mal paylaşımı davası süren Angelina Jolie ve Brad Pitt’in Fransa’daki ortak mülküyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Jolie, Jolie ve Pitt'in 2008 yılında evlendiği yer olan, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50’lik hissesini şarap grubu Tenute del Mondo'ya sattı. Böylece Jolie ile Pitt arasındaki son hukuk savaşı da sona erdi.Ntv'nin haberine göre, Jolie’nin eylül ayında alkol şirketi ve emlak hisselerini satma planları, Pitt tarafından kendisine açılan bir davayla engellenmişti. Pitt, Jolie’yi Nouvel şirketi aracılığıyla sahip olduğu yüzde 50 hissesini devretmek için kendisini anlaşmadan çıkarmaya çalışmakla suçlamıştı.'Pitt'e yönelik eylemleri kinci nitelikte'Çiftin devam eden yasal mücadelelerine hakim bir kaynak, son davalar hakkında, “Angelina Jolie'nin Brad Pitt'e yönelik eylemleri kinci nitelikte” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210527/brad-pitt-angelina-jolieye-actigi-ortak-velayet-davasini-kazandi-1044596254.html
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angelina jolie, brad pitt, dava

Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki hukuk savaşı sona erdi

19:04 08.10.2021 (güncellendi: 19:09 08.10.2021)
© AFP 2021 / MARK RALSTONBrad Pitt-Angelina Jolie
Brad Pitt-Angelina Jolie - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / MARK RALSTON
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Angelina Jolie, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50’lik hissesini sattı. Böylece Jolie ile Brad Pitt arasındaki son hukuk savaşı da sona ermiş oldu.
Resmi olarak 2020 yılının Nisan ayında boşanmalarının ardından mal paylaşımı davası süren Angelina Jolie ve Brad Pitt’in Fransa’daki ortak mülküyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Jolie, Jolie ve Pitt'in 2008 yılında evlendiği yer olan, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50’lik hissesini şarap grubu Tenute del Mondo'ya sattı. Böylece Jolie ile Pitt arasındaki son hukuk savaşı da sona erdi.
Ntv'nin haberine göre, Jolie’nin eylül ayında alkol şirketi ve emlak hisselerini satma planları, Pitt tarafından kendisine açılan bir davayla engellenmişti. Pitt, Jolie’yi Nouvel şirketi aracılığıyla sahip olduğu yüzde 50 hissesini devretmek için kendisini anlaşmadan çıkarmaya çalışmakla suçlamıştı.

'Pitt'e yönelik eylemleri kinci nitelikte'

Çiftin devam eden yasal mücadelelerine hakim bir kaynak, son davalar hakkında, “Angelina Jolie'nin Brad Pitt'e yönelik eylemleri kinci nitelikte” ifadelerini kullandı.
Brad Pitt ve Angelina Jolie - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2021
DÜNYA
Brad Pitt, Angelina Jolie'ye açtığı ortak velayet davasını kazandı
27 Mayıs, 12:25
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