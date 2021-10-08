https://tr.sputniknews.com/20211008/angelina-jolie-ve-brad-pitt-arasindaki-hukuk-savasi-sona-erdi-1049654146.html

Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki hukuk savaşı sona erdi

Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki hukuk savaşı sona erdi

Angelina Jolie, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50’lik hissesini sattı. Böylece Jolie ile Brad Pitt arasındaki son hukuk savaşı da... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T19:04+0300

2021-10-08T19:04+0300

2021-10-08T19:09+0300

angelina jolie

brad pitt

dünya

dava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103476/60/1034766049_0:0:962:542_1920x0_80_0_0_27b954908f300fc758475f4f7e9e1bee.jpg

Resmi olarak 2020 yılının Nisan ayında boşanmalarının ardından mal paylaşımı davası süren Angelina Jolie ve Brad Pitt’in Fransa’daki ortak mülküyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Jolie, Jolie ve Pitt'in 2008 yılında evlendiği yer olan, 164 milyon dolarlık Miraval Şatosu şaraphanesindeki yüzde 50’lik hissesini şarap grubu Tenute del Mondo'ya sattı. Böylece Jolie ile Pitt arasındaki son hukuk savaşı da sona erdi.Ntv'nin haberine göre, Jolie’nin eylül ayında alkol şirketi ve emlak hisselerini satma planları, Pitt tarafından kendisine açılan bir davayla engellenmişti. Pitt, Jolie’yi Nouvel şirketi aracılığıyla sahip olduğu yüzde 50 hissesini devretmek için kendisini anlaşmadan çıkarmaya çalışmakla suçlamıştı.'Pitt'e yönelik eylemleri kinci nitelikte'Çiftin devam eden yasal mücadelelerine hakim bir kaynak, son davalar hakkında, “Angelina Jolie'nin Brad Pitt'e yönelik eylemleri kinci nitelikte” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210527/brad-pitt-angelina-jolieye-actigi-ortak-velayet-davasini-kazandi-1044596254.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

angelina jolie, brad pitt, dava