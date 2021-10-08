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Ankaragücü'nden PFDK'ya tepki
Ankaragücü'nden PFDK'ya tepki
Ankaragücü, PFDK'nın verdiği cezaya tepki göstererek, "Bu kararın takipçisi olacağız" dedi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
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ankaragücü
spor
pfdk
tepki
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MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezaya tepki gösterdi.Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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ankaragücü, pfdk, tepki

Ankaragücü'nden PFDK'ya tepki

18:47 08.10.2021 (güncellendi: 18:53 08.10.2021)
© AAMKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
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Ankaragücü, PFDK'nın verdiği cezaya tepki göstererek, "Bu kararın takipçisi olacağız" dedi.
MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezaya tepki gösterdi.
Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TFF 1 Lig'de oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, PFDK'nin "taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat" sebebiyle bazı tribünlere verdiği 1 maç giriş yasağıyla ilgili, "3 Ekim Pazar günü oynadığımız BB Erzurumspor karşılaşmasının ardından TFF tarafından alınan ceza kararını üzüntüyle karşıladık. Söz konusu cezaya yönelik, gerekli mercilerle temasa geçmiş bulunmaktayız. Bu kararın takipçisi olacağız."
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