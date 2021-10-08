https://tr.sputniknews.com/20211008/asi-karsiti-adam-facebookta-canli-yayin-yaptiktan-sonra-hayatini-kaybetti-bu-beni-olduruyor-1049636079.html

Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti: Bu beni öldürüyor

Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti: Bu beni öldürüyor

Koronavirüs aşısı olmayı reddeden bir adam, entübe edildiğini Facebook canlı yayınında açıkladıktan saatler sonra hayatını kaybetti. Son olarak virüsün onu... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T08:46+0300

2021-10-08T08:46+0300

2021-10-08T08:45+0300

yaşam

abd

koronavirüs

entübe

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ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Mike Jonesbatch, koronavirüs tedavisi görürken durumunun ne kadar kötü olduğunu göstermek için Facebook hesabından canlı yayın yaptı.Solunum cihazına bağlandığını söyleyen Mike, ölümcül virüsün onu öldürmek üzere olduğunu ve insanların aşı olması gerektiğini kabul etti.Nefes almakta zorlandığını söyleyen adam 28 dakikalık videoda ''İşte Covid'in yaptığı bu. İnsanları öldürmek'' şeklinde konuştu. Bu, Mike'ın ölmeden önceki son videosuydu. Ailesinden biri onun 4 Ekim'de öldüğünü doğrulayan bir gönderi paylaştı.'Üç saniyeden fazla nefes alamıyorum'Mynet'in aktardığı habere göre, ölmeden önce virüsün ciddiyetini gösteren başka videoları da olan Mike, daha önceki gönderisinde de solunum cihazına bağlı olmadan üç saniyeden fazla nefes alamadığını söyledi ve ekledi:"Gidip aşı olsanız iyi olur. Biliyorsunuz buna karşıydım ama bu virüs beni öldürmek üzere. Akciğerlerimde ve kalbimde kan pıhtıları oluştu. Kendi başıma üç saniyeden fazla nefes alamıyorum ve nefesim tükeniyor ve bayılıyorum."

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abd, koronavirüs, entübe