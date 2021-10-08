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Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti: Bu beni öldürüyor
Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti: Bu beni öldürüyor
Koronavirüs aşısı olmayı reddeden bir adam, entübe edildiğini Facebook canlı yayınında açıkladıktan saatler sonra hayatını kaybetti. Son olarak virüsün onu... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T08:46+0300
2021-10-08T08:45+0300
yaşam
abd
koronavirüs
entübe
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ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Mike Jonesbatch, koronavirüs tedavisi görürken durumunun ne kadar kötü olduğunu göstermek için Facebook hesabından canlı yayın yaptı.Solunum cihazına bağlandığını söyleyen Mike, ölümcül virüsün onu öldürmek üzere olduğunu ve insanların aşı olması gerektiğini kabul etti.Nefes almakta zorlandığını söyleyen adam 28 dakikalık videoda ''İşte Covid'in yaptığı bu. İnsanları öldürmek'' şeklinde konuştu. Bu, Mike'ın ölmeden önceki son videosuydu. Ailesinden biri onun 4 Ekim'de öldüğünü doğrulayan bir gönderi paylaştı.'Üç saniyeden fazla nefes alamıyorum'Mynet'in aktardığı habere göre, ölmeden önce virüsün ciddiyetini gösteren başka videoları da olan Mike, daha önceki gönderisinde de solunum cihazına bağlı olmadan üç saniyeden fazla nefes alamadığını söyledi ve ekledi:"Gidip aşı olsanız iyi olur. Biliyorsunuz buna karşıydım ama bu virüs beni öldürmek üzere. Akciğerlerimde ve kalbimde kan pıhtıları oluştu. Kendi başıma üç saniyeden fazla nefes alamıyorum ve nefesim tükeniyor ve bayılıyorum."
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abd, koronavirüs, entübe

Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti: Bu beni öldürüyor

08:46 08.10.2021
© Fotoğraf : TwitterEntübe hasta
Entübe hasta - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Koronavirüs aşısı olmayı reddeden bir adam, entübe edildiğini Facebook canlı yayınında açıkladıktan saatler sonra hayatını kaybetti. Son olarak virüsün onu öldürmek üzere olduğunu, nefes alamadığını ve insanların aşı olması gerektiğini söyledi.
ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Mike Jonesbatch, koronavirüs tedavisi görürken durumunun ne kadar kötü olduğunu göstermek için Facebook hesabından canlı yayın yaptı.
Solunum cihazına bağlandığını söyleyen Mike, ölümcül virüsün onu öldürmek üzere olduğunu ve insanların aşı olması gerektiğini kabul etti.
Nefes almakta zorlandığını söyleyen adam 28 dakikalık videoda ''İşte Covid'in yaptığı bu. İnsanları öldürmek'' şeklinde konuştu. Bu, Mike'ın ölmeden önceki son videosuydu. Ailesinden biri onun 4 Ekim'de öldüğünü doğrulayan bir gönderi paylaştı.

'Üç saniyeden fazla nefes alamıyorum'

Mynet'in aktardığı habere göre, ölmeden önce virüsün ciddiyetini gösteren başka videoları da olan Mike, daha önceki gönderisinde de solunum cihazına bağlı olmadan üç saniyeden fazla nefes alamadığını söyledi ve ekledi:
"Gidip aşı olsanız iyi olur. Biliyorsunuz buna karşıydım ama bu virüs beni öldürmek üzere. Akciğerlerimde ve kalbimde kan pıhtıları oluştu. Kendi başıma üç saniyeden fazla nefes alamıyorum ve nefesim tükeniyor ve bayılıyorum."
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