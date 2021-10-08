https://tr.sputniknews.com/20211008/avcilarda-yuzune-yanici-kimyasal-madde-atilan-kadin-agir-yaralandi-1049632537.html

Avcılar’da yüzüne yanıcı kimyasal madde atılan kadın ağır yaralandı

Avcılar’da yüzüne yanıcı kimyasal madde atılan kadın ağır yaralandı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde evine girdiği kadını, yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T01:44+0300

2021-10-08T01:44+0300

2021-10-08T01:47+0300

türkiye

istanbul

avcılar

kadın

kimyasal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg

Merkez Mahallesi’nde ikamet eden Y.U.’nun evine giren bir kişi, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek kaçtı.Saldırıda ağır yaralanan Y.U’nun hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.Y’yi Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.Şüphelinin 16 ayrı suçtan emniyette kaydı olduğu tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türkiye

istanbul

avcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, avcılar, kadın, kimyasal