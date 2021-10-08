https://tr.sputniknews.com/20211008/ayni-adi-ve-soyadi-tasiyan-28-ogrenciyi-ayirt-etmek-icin-sifat-kullaniyorlar-sarisin-esmer-kucuk-1049643909.html

Adı ve soyadı aynı 28 öğrenciyi ayırt etmek için sıfat kullanıyorlar: Sarışın, esmer, büyük, küçük

Adı ve soyadı aynı 28 öğrenciyi ayırt etmek için sıfat kullanıyorlar: Sarışın, esmer, büyük, küçük

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Aksöğüt İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi öğrencileri ‘esmer... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T14:05+0300

2021-10-08T14:05+0300

2021-10-08T14:08+0300

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sıfat

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Siirt Kurtalan ilçesine bağlı 725 nüfuslu Aksöğüt Köyü’nde yaşayanların akraba olması nedeniyle imam Mehmet Şafi Sevcan dışında herkes ‘Yeşilyurt’ soyadını taşıyor.Köyde isim benzerliği nedeniyle en çok karışıklığın yaşandığı yer ise Aksöğüt İlk ve Ortaokulu. 132 mevcutlu okulda 115 öğrencinin Yeşilyurt soyadını taşıması ve bazılarının isimlerinin de aynı olması öğretmenleri oldukça zorluyor.Aynı soyadına sahip öğrencilerden 16'sının Muhammed, 3'ünün Rabia, 3'ünün Elif, 2'şer öğrencinin de Gamze, Halime ve Hüseyin adını taşıması nedeniyle gerek derslerde gerekse sınavlarda zor anlar yaşayan öğretmenler, karışıklığın önüne geçmek için aynı isimdeki öğrencilere esmer, sarışın, küçük, büyük gibi fiziki özelliklerine göre sıfatlarla sesleniyor.‘Sınavlarda ve ödev verirken zorluk yaşıyordum, velileri karıştırıyordum’Sınıf öğretmeni Leyla Akkuş, 3 yıldır görev yaptığı okulda ilk başlarda isimleri ayırt etmekte zorlandığını söyledi."Muhammed diye çağırırken 5 Muhammed de ödev gösterirdi. Bazen de seslenince 'Acaba hangimiz' diye tereddüt yaşadıkları için hiçbir Muhammed gelmiyordu" diyen Akkuş, yaş ve boy durumuna göre takma adlar kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti:Göreve başladığında okula gelen velileri de karıştırdığını anlatan Akkuş, velileri tanıdıkça bu sorunun çözüldüğünü aktardı.‘Esmer Elif, sarışın Elif diye ayırdık’Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Çiğdem Demir de isimleri aynı öğrencileri, aynı soyadını taşımaları nedeniyle soyadları ile de çağıramadıklarını ifade etti."Sınıfımdaki Elif isimli öğrencileri 'esmer Elif', 'sarışın Elif' diye ayırdık" ifadesini kullanan Demir, Elif isimli öğrencilerin kardeşlerinin adının da Muhammed olduğunu belirtti.Ana sınıfı öğretmeni Müşerref Dikici ise okuldaki 16 Muhammed'den 4'ünün ana sınıfında olduğunu söyledi.‘'Muhammed' dediğimde hepsi birlikte ayağa kalkıyor’Sınıfındaki Muhammed isimli öğrencilerin sarışın olduğunu, bu nedenle sarışın veya esmer diye de onları ayıramadığını anlatan Dikici, farklı yerlere oturtarak çözüm bulmaya çalıştığını dile getirdi:Öğretmenlerin verdiği isimden memnunlarÖğrencilerden Elif Yeşilyurt, aynı ad ve soyadlı bir sıra arkadaşı olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.Kendisinin esmer, adaşının da sarışın olduğunu kaydeden Yeşilyurt, "Bana 'esmer', arkadaşıma 'sarışın' dedikleri için artık isimlerimiz karışmıyor. Ana sınıfındayken bizi hep karıştırıyorlardı." ifadelerini kullandı.Muhammed Yeşilyurt, isim karışıklığının sınıfta gülüşmelere neden olduğunu, bu durumun hoşlarına gittiğini anlattı.‘Bu karışıklığa alıştık’Köy muhtarı Emrullah Yeşilyurt, imam dışında herkesin akraba olduğu köyde adaşların fazla olmasının bazen zor durumlara yol açtığını vurguladı.Köyde 93 hane bulunduğunu fakat isim benzerliği nedeni ile burayı büyük bir ev olarak gördüklerini kaydeden Yeşilyurt, "Aynı ismi taşıyan çok çocuk var. Bunları karıştırmamak için babalarının adı ile sesleniyoruz. Örneğin Abdullah oğlu Emrullah, Mehmet oğlu Ali diyoruz. Zaman zaman karışıklığa neden olan bu duruma alıştık" şeklinde konuştu.

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siirt, öğrenci, isim, sıfat