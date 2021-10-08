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BAE'den temiz enerjiye 163 milyar dolar yatırım sözü
BAE'den temiz enerjiye 163 milyar dolar yatırım sözü
Birleşik Arap Emirlikleri, temiz ve yenilenebilir enerjiye 2050'ye kadar 163 milyar dolar yatırım yapacak. BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T06:55+0300
2021-10-08T06:54+0300
dünya
yatırım
temiz enerji
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temiz ve yenilenebilir enerjiye 600 milyar dirhem (163,4 milyar dolar) yatırım yaparak 2050'ye kadar iklim nötrlüğüne geçmeyi hedeflediği bildirildi.BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kalkınma modelimiz, iklim nötrlüğü hedefini gerçekleştirecek ve BAE, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel rolünü oynayacak." ifadesini kullandı.Al Maktum, BAE'nin iklim nötrlüğü hedefine ulaşmak için 2050'ye kadar 163,4 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını belirtti.BAE 2017'de '2050 enerji stratejisini' açıklamıştı. Söz konusu stratejiyle, 2050 yılına kadar, bireysel ve kurumsal tüketimin verimliliğinin yüzde 40 artırılması, temiz enerjinin, üretilen toplam enerji içindeki payının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılması ve 700 milyar dirhemlik (190,6 milyar dolar) tasarruf sağlanması hedefleniyor.İklim nötrlüğü sera gazı salınımının temiz teknoloji ve rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kullanımı ile mümkün olduğunca azaltılması ve sıfırlanması anlamına geliyor.
birleşik arap emirlikleri (bae)
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yatırım, temiz enerji, birleşik arap emirlikleri (bae)

BAE'den temiz enerjiye 163 milyar dolar yatırım sözü

06:55 08.10.2021
© REUTERS / Ahmed JadallahBirleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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Birleşik Arap Emirlikleri, temiz ve yenilenebilir enerjiye 2050'ye kadar 163 milyar dolar yatırım yapacak. BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, söz konusu yatırımla iklim nötrlüğüne ulaşmak istediklerini belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temiz ve yenilenebilir enerjiye 600 milyar dirhem (163,4 milyar dolar) yatırım yaparak 2050'ye kadar iklim nötrlüğüne geçmeyi hedeflediği bildirildi.

BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kalkınma modelimiz, iklim nötrlüğü hedefini gerçekleştirecek ve BAE, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel rolünü oynayacak." ifadesini kullandı.

Al Maktum, BAE'nin iklim nötrlüğü hedefine ulaşmak için 2050'ye kadar 163,4 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını belirtti.
BAE 2017'de '2050 enerji stratejisini' açıklamıştı. Söz konusu stratejiyle, 2050 yılına kadar, bireysel ve kurumsal tüketimin verimliliğinin yüzde 40 artırılması, temiz enerjinin, üretilen toplam enerji içindeki payının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılması ve 700 milyar dirhemlik (190,6 milyar dolar) tasarruf sağlanması hedefleniyor.

İklim nötrlüğü sera gazı salınımının temiz teknoloji ve rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kullanımı ile mümkün olduğunca azaltılması ve sıfırlanması anlamına geliyor.
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