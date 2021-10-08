https://tr.sputniknews.com/20211008/bakan-donmezden-dogalgaz-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-1049648910.html

Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama

Bakan Dönmez'den doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir TV programında doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T16:37+0300

2021-10-08T16:37+0300

2021-10-08T16:50+0300

türkiye

doğalgaz

zam

fatih dönmez

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'ye verdiği röportajda, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyeti tam yansıtmıyoruz" dedi.Dönmez, doğalgaz arzında bir sorun olmadığını da belirtti ve "Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır, yetkililer bu konuda bir sıkıntı olmayacağını belirtti" ifadelerini kullandı.Bakan Dönmez elektrik üretimiyle ilgili olarak da "Teknik alt yapı olarak herhangi bir sorun yok, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı" dedi.

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doğalgaz, zam, fatih dönmez