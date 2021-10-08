https://tr.sputniknews.com/20211008/bakan-elvan-acikladi-takipteki-kredi-karti-borcu-7-ayda-1785-milyon-lira-artti-1049642093.html

Bakan Elvan açıkladı: Takipteki kredi kartı borcu 7 ayda 178.5 milyon lira arttı

Bakan Elvan açıkladı: Takipteki kredi kartı borcu 7 ayda 178.5 milyon lira arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamasına göre, kredi kartı borcu takipte olan kişi sayısı, bu yılın ilk 7 ayında 15 bin 836 kişi artarak 1 milyon... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T12:49+0300

2021-10-08T12:49+0300

2021-10-08T12:49+0300

ekonomi

türkiye

lütfi elvan

kredi kartı

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kredi kartı borçlarıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Lütfi Elvan, 2021 yılının ilk 7 ayındaki, yurttaşların kredi kartlarına olan borç tutarının 250, 8 milyar lira ulaştığını açıkladı. Bakan Elvan, takipteki alacaklara ilişkin de veri verdi.Bakan Elvan’ın açıklamasına göre; 2020 yılında takipteki müşteri sayısı, 1 milyon 272 bin 62’ydi. Bu sayı, 7 ayda 15 bin 836 kişi artarak 1 milyon 287 bin 898’e ulaştı. Bakan Elvan, yurttaşların takipteki kredi kartı borcu miktarını da paylaştı. Elvan, 2020 yılında 7 milyar 98 milyon 544 bin lira olan borç miktarının, 7 ayda 178 milyon 531 bin lira artarak 7 milyar 277 milyon 75 bin liraya ulaştığını belirtti.Takipteki kredilerde İstanbul liderBakan Elvan, kredi kartı borcu olan yurttaş sayısı ve borç miktarının illere göre dağılımı da açıkladı. Buna göre; en çok takipteki kredi İstanbul’da bulunuyor. 2020 yılı sonunda, İstanbul’daki 537 bin 270 yurttaşın takipte 1 milyar 653 milyon 347 lira borcu bulunuyordu. Bu yılın ilk 7 ayında, İstanbul’da takipte kredisi olan yurttaş sayısı 515 bin 162 kişiye inerken borç arttı. 7 ayda takipteki borç miktarı, 1 milyar 671 milyon 954 bin liraya ulaştı.Kredi borcunda ikinci sırayı Ankara aldı. Ankara’da 2020 yılı sonunda 74 bin 399 olan takipteki kredi kartı borcu olan yurttaş sayısı, 7 ayda 76 bin 343’e yükseldi. Borç miktarı da 2020 yılı sonunda 637 milyon 705’ti. Borç miktarı, 7 ayda azalarak 628 milyon 493’e indi.En çok borcu olan üçüncü il de İzmir oldu. İzmir’de 2020 sonunda 67 bin 405 yurttaşın takipteki kredi kartı borcu 462 milyon 544 bin liraydı. 7 ayda takipteki borçlu sayısı 70 bin 615’e yükselirken borç miktarı da 487 milyon 557 bin lira oldu.

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türkiye, lütfi elvan, kredi kartı