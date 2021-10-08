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https://tr.sputniknews.com/20211008/bakan-elvan-acikladi-takipteki-kredi-karti-borcu-7-ayda-1785-milyon-lira-artti-1049642093.html
Bakan Elvan açıkladı: Takipteki kredi kartı borcu 7 ayda 178.5 milyon lira arttı
Bakan Elvan açıkladı: Takipteki kredi kartı borcu 7 ayda 178.5 milyon lira arttı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamasına göre, kredi kartı borcu takipte olan kişi sayısı, bu yılın ilk 7 ayında 15 bin 836 kişi artarak 1 milyon... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T12:49+0300
2021-10-08T12:49+0300
ekonomi
türkiye
lütfi elvan
kredi kartı
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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kredi kartı borçlarıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Lütfi Elvan, 2021 yılının ilk 7 ayındaki, yurttaşların kredi kartlarına olan borç tutarının 250, 8 milyar lira ulaştığını açıkladı. Bakan Elvan, takipteki alacaklara ilişkin de veri verdi.Bakan Elvan’ın açıklamasına göre; 2020 yılında takipteki müşteri sayısı, 1 milyon 272 bin 62’ydi. Bu sayı, 7 ayda 15 bin 836 kişi artarak 1 milyon 287 bin 898’e ulaştı. Bakan Elvan, yurttaşların takipteki kredi kartı borcu miktarını da paylaştı. Elvan, 2020 yılında 7 milyar 98 milyon 544 bin lira olan borç miktarının, 7 ayda 178 milyon 531 bin lira artarak 7 milyar 277 milyon 75 bin liraya ulaştığını belirtti.Takipteki kredilerde İstanbul liderBakan Elvan, kredi kartı borcu olan yurttaş sayısı ve borç miktarının illere göre dağılımı da açıkladı. Buna göre; en çok takipteki kredi İstanbul’da bulunuyor. 2020 yılı sonunda, İstanbul’daki 537 bin 270 yurttaşın takipte 1 milyar 653 milyon 347 lira borcu bulunuyordu. Bu yılın ilk 7 ayında, İstanbul’da takipte kredisi olan yurttaş sayısı 515 bin 162 kişiye inerken borç arttı. 7 ayda takipteki borç miktarı, 1 milyar 671 milyon 954 bin liraya ulaştı.Kredi borcunda ikinci sırayı Ankara aldı. Ankara’da 2020 yılı sonunda 74 bin 399 olan takipteki kredi kartı borcu olan yurttaş sayısı, 7 ayda 76 bin 343’e yükseldi. Borç miktarı da 2020 yılı sonunda 637 milyon 705’ti. Borç miktarı, 7 ayda azalarak 628 milyon 493’e indi.En çok borcu olan üçüncü il de İzmir oldu. İzmir’de 2020 sonunda 67 bin 405 yurttaşın takipteki kredi kartı borcu 462 milyon 544 bin liraydı. 7 ayda takipteki borçlu sayısı 70 bin 615’e yükselirken borç miktarı da 487 milyon 557 bin lira oldu.
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türkiye, lütfi elvan, kredi kartı

Bakan Elvan açıkladı: Takipteki kredi kartı borcu 7 ayda 178.5 milyon lira arttı

12:49 08.10.2021
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamasına göre, kredi kartı borcu takipte olan kişi sayısı, bu yılın ilk 7 ayında 15 bin 836 kişi artarak 1 milyon 287 bin 898 kişiye çıktı. Takipteki kredi kartı borcu da 178 milyon 531 bin lira artarak 7 milyar 277 milyon 75 bin liraya ulaştı. Kredi kartı stok alacak tutarı ise 250, 8 milyar lira oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kredi kartı borçlarıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Lütfi Elvan, 2021 yılının ilk 7 ayındaki, yurttaşların kredi kartlarına olan borç tutarının 250, 8 milyar lira ulaştığını açıkladı. Bakan Elvan, takipteki alacaklara ilişkin de veri verdi.
Bakan Elvan’ın açıklamasına göre; 2020 yılında takipteki müşteri sayısı, 1 milyon 272 bin 62’ydi. Bu sayı, 7 ayda 15 bin 836 kişi artarak 1 milyon 287 bin 898’e ulaştı. Bakan Elvan, yurttaşların takipteki kredi kartı borcu miktarını da paylaştı. Elvan, 2020 yılında 7 milyar 98 milyon 544 bin lira olan borç miktarının, 7 ayda 178 milyon 531 bin lira artarak 7 milyar 277 milyon 75 bin liraya ulaştığını belirtti.

Takipteki kredilerde İstanbul lider

Bakan Elvan, kredi kartı borcu olan yurttaş sayısı ve borç miktarının illere göre dağılımı da açıkladı. Buna göre; en çok takipteki kredi İstanbul’da bulunuyor. 2020 yılı sonunda, İstanbul’daki 537 bin 270 yurttaşın takipte 1 milyar 653 milyon 347 lira borcu bulunuyordu. Bu yılın ilk 7 ayında, İstanbul’da takipte kredisi olan yurttaş sayısı 515 bin 162 kişiye inerken borç arttı. 7 ayda takipteki borç miktarı, 1 milyar 671 milyon 954 bin liraya ulaştı.
Kredi borcunda ikinci sırayı Ankara aldı. Ankara’da 2020 yılı sonunda 74 bin 399 olan takipteki kredi kartı borcu olan yurttaş sayısı, 7 ayda 76 bin 343’e yükseldi. Borç miktarı da 2020 yılı sonunda 637 milyon 705’ti. Borç miktarı, 7 ayda azalarak 628 milyon 493’e indi.
En çok borcu olan üçüncü il de İzmir oldu. İzmir’de 2020 sonunda 67 bin 405 yurttaşın takipteki kredi kartı borcu 462 milyon 544 bin liraydı. 7 ayda takipteki borçlu sayısı 70 bin 615’e yükselirken borç miktarı da 487 milyon 557 bin lira oldu.
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