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https://tr.sputniknews.com/20211008/bakan-soylu-turk-polisi-yakalar-diyerek-duyurdu-405-kilo-600-gram-eroin-ele-gecirildi-1049639573.html
Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T11:19+0300
2021-10-08T11:19+0300
2021-10-08T11:18+0300
türkiye
operasyon
süleyman soylu
uyuşturucu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Türk Polisi yakalar! Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum."
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operasyon, süleyman soylu, uyuşturucu
Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türk Polisi yakalar! Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum."