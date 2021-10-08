https://tr.sputniknews.com/20211008/bakan-soylu-turk-polisi-yakalar-diyerek-duyurdu-405-kilo-600-gram-eroin-ele-gecirildi-1049639573.html

Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T11:19+0300

2021-10-08T11:19+0300

2021-10-08T11:18+0300

türkiye

operasyon

süleyman soylu

uyuşturucu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Türk Polisi yakalar! Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum."

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operasyon, süleyman soylu, uyuşturucu