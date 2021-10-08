Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Türkiye önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211008/bakan-soylu-turk-polisi-yakalar-diyerek-duyurdu-405-kilo-600-gram-eroin-ele-gecirildi-1049639573.html
Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T11:19+0300
2021-10-08T11:18+0300
türkiye
operasyon
süleyman soylu
uyuşturucu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103739/72/1037397200_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_10e3c269fdee27b636e92e6438018bd8.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Türk Polisi yakalar! Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103739/72/1037397200_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_89b523e28283bab1137f81f62ecebf30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
operasyon, süleyman soylu, uyuşturucu

Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

11:19 08.10.2021
© AAeroin, uyuşturucu, esrar
eroin, uyuşturucu, esrar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türk Polisi yakalar! Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kg 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum."
023000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:49Bakanlıktan, 'Boğaziçi imara açılacak' haberlerine açıklama
11:43ABD özel kuvvetleri, Tayvan ordusunu gizlice eğitiyor
11:39Erdoğan: Türkiye önümüzdeki sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır
11:38Google ile YouTube'dan 'iklim değişikliğini inkar eden içeriklere' reklam yasağı
11:26Dolarda yeni zirve
11:19Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu: 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
11:17Kılıçdaroğlu: Belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezse gerilim olmaz
11:01Üniversite yerleşkesinde ücretli HGS dönemi
10:59ABD, Suriye için Ulusal Acil Durum halini uzattı
10:53Gürcistan’a dönüşüyle manşetlere çıkan Saakaşvili, şimdi de özel hayatındaki skandalla gündemde
10:4229 gün boyunca denizde kayboldular: 'Güzel bir mola oldu'
10:33Kargolar dronla taşınacak: Pilot güzergah İstanbul-Ankara
10:30Adele, Vogue kapağında: Kadınların bedenimle ilgili yorumları hayal kırıklığına uğrattı
10:23Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1.8
10:21Şişli’de metro girişinde silahlı saldırı
10:09Irak: ABD, muharebe güçlerini çekmeye başladı
10:07Sabah yazarı Güngör: Marketlerin özel markalı ürünleri konusunda da düzenleme yapılabilir
10:01Sarıkaya: Bırakın okulları kapatmayı, 'sınıfları da karantinaya almaya gerek yok' görüşü hakim
09:59Elon Musk, Tesla'nın merkezinin Silikon Vadisi'nden Teksas'a taşındığını duyurdu
09:43Fransa'da yapımı devam eden Avrupa'nın en büyük camisine tehdit mektubu