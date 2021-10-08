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https://tr.sputniknews.com/20211008/bakanliktan-bogazici-imara-acilacak-haberlerine-aciklama-1049640364.html
Bakanlıktan, 'Boğaziçi imara açılacak' haberlerine açıklama
Bakanlıktan, 'Boğaziçi imara açılacak' haberlerine açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Boğaziçi Üniversitesi ve kampüsünün bulunduğu alanın doğal sit statüsünün yanında Boğaziçi Kanunu hükümleri gereği ayrı bir... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T11:49+0300
2021-10-08T11:49+0300
2021-10-08T11:49+0300
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türkiye, boğaziçi üniversitesi
Bakanlıktan, 'Boğaziçi imara açılacak' haberlerine açıklama Ayrıntılar geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Boğaziçi Üniversitesi ve kampüsünün bulunduğu alanın doğal sit statüsünün yanında Boğaziçi Kanunu hükümleri gereği ayrı bir koruma statüsüne de sahip olduğu belirtilerek söz konusu alanın yapılaşmaya açılmasının kesinlikle mümkün olmadığı bildirildi.