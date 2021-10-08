Bakanlıktan, 'Boğaziçi imara açılacak' haberlerine açıklama

Abone ol

Ayrıntılar geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Boğaziçi Üniversitesi ve kampüsünün bulunduğu alanın doğal sit statüsünün yanında Boğaziçi Kanunu hükümleri gereği ayrı bir koruma statüsüne de sahip olduğu belirtilerek söz konusu alanın yapılaşmaya açılmasının kesinlikle mümkün olmadığı bildirildi.