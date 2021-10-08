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https://tr.sputniknews.com/20211008/binali-yildirimdan-ne-is-yapiyorsun-diye-soran-ogrenciye-is-ariyorum-1049641955.html
Binali Yıldırım'dan 'Ne iş yapıyorsun?' diye soran öğrenciye: İş arıyorum
Binali Yıldırım'dan 'Ne iş yapıyorsun?' diye soran öğrenciye: İş arıyorum
AK Partili Yıldırım, Bahçelievler’de faaliyet gösteren ve down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret etti. Bahçelievler Belediyesi... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T12:43+0300
2021-10-08T12:47+0300
türkiye
binali yıldırım
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AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile birlikte ilk olarak down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret eden Yıldırım, burada çalışanlarla sohbet etti.Sempati Sosyal Tesisi’nin oldukça sempatik olduğunu belirten Binali Yıldırım, “Çalışanlarından müşterilerine kadar herkes sempatik. Güler yüzlüler ve çok keyifli zaman geçiriyorlar. Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan Bahadır’a böyle bir yeri vatandaşlarımıza kazandırdığı için teşekkür ediyoruz” dedi.Sempati Sosyal Tesislerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ruhsat verilen ilk anaokulu özelliğini taşıyan Bahçelievler Belediyesi Anaokulu’nu da gezen Binali Yıldırım, burada çocuklara hediyeler verdi. Bir süre anaokulu minikleriyle sohbet eden Yıldırım, bir öğrencinin “Ne iş yapıyorsun?” sorusu üzerine, “İş arıyorum” cevabı vermesi ziyarete gelen heyetin gülüşmelerine neden oldu.Binali Yıldırım daha sonra ise Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ı makamında ziyaret ederek Başkan Bahadır’dan belediyenin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.
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binali yıldırım, öğrenci, iş

Binali Yıldırım'dan 'Ne iş yapıyorsun?' diye soran öğrenciye: İş arıyorum

12:43 08.10.2021 (güncellendi: 12:47 08.10.2021)
© İHABinali Yıldırım
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© İHA
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AK Partili Yıldırım, Bahçelievler’de faaliyet gösteren ve down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret etti. Bahçelievler Belediyesi Anaokulu’nu da gezen Yıldırım, öğrencilerin ‘Ne iş yapıyorsunuz?’ sorusuna ‘İş arıyorum’ cevabını verdi.
AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile birlikte ilk olarak down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret eden Yıldırım, burada çalışanlarla sohbet etti.
Sempati Sosyal Tesisi’nin oldukça sempatik olduğunu belirten Binali Yıldırım, “Çalışanlarından müşterilerine kadar herkes sempatik. Güler yüzlüler ve çok keyifli zaman geçiriyorlar. Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan Bahadır’a böyle bir yeri vatandaşlarımıza kazandırdığı için teşekkür ediyoruz” dedi.
Sempati Sosyal Tesislerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ruhsat verilen ilk anaokulu özelliğini taşıyan Bahçelievler Belediyesi Anaokulu’nu da gezen Binali Yıldırım, burada çocuklara hediyeler verdi. Bir süre anaokulu minikleriyle sohbet eden Yıldırım, bir öğrencinin “Ne iş yapıyorsun?” sorusu üzerine, İş arıyorum cevabı vermesi ziyarete gelen heyetin gülüşmelerine neden oldu.
Binali Yıldırım daha sonra ise Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ı makamında ziyaret ederek Başkan Bahadır’dan belediyenin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.
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