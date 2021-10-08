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https://tr.sputniknews.com/20211008/bogazici-universitesindeki-protestolarda-gozaltina-alinan-14-kisi-serbest-birakildi-1049660095.html
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 14 kişiden 10'u emniyetten, 4'ü ise sevk edildikleri adli makamlardan serbest bırakıldı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T23:21+0300
2021-10-08T23:21+0300
türkiye
boğaziçi üniversitesi
protesto
gözaltı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde dün düzenlenen protestolarda 14 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 10'u emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan A.P., M.Ç., N.Ş. ve N.D. 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, imza ve yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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boğaziçi üniversitesi, protesto, gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı

23:21 08.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / Boğaziçi DayanışmasıBoğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protestosundan.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protestosundan. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / Boğaziçi Dayanışması
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 14 kişiden 10'u emniyetten, 4'ü ise sevk edildikleri adli makamlardan serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde dün düzenlenen protestolarda 14 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 10'u emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Adliyede savcılığa çıkarılan A.P., M.Ç., N.Ş. ve N.D. 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, imza ve yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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