https://tr.sputniknews.com/20211008/borcka-belediyesinden-morgan-freemana-nobel-tebrigi-1049641397.html

Borçka Belediyesi'nden 'Morgan Freeman'a Nobel tebriği'

Borçka Belediyesi'nden 'Morgan Freeman'a Nobel tebriği'

2021 Nobel Edebiyat Ödülü, dün Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı 2 adadan oluşan ve özerk yönetilen Zanzibar'da doğan, romancı Abdulrazak Gurnah'a... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T12:25+0300

2021-10-08T12:25+0300

2021-10-08T12:50+0300

yaşam

morgan freeman

nobel edebiyat ödülü

kutlama

borçka belediyesi

abdulrazak gurnah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102106/79/1021067965_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_e2c30081e8b8ca04e79b1b0deac3788e.jpg

Dün 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli edebiyatçı Abdulrazak Gurnah kazandı.Gurnah'ın Nobel'i, 'kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı aldığı' ifade edildi.Borçka Belediyesi, Gurnah'ı kutlamak üzere yaptığı paylaşımda, daha önce birçok kez Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela ile karıştırılan Amerikalı ünlü aktör Morgan Freeman'ın fotoğrafına yer verdi.Paylaşımda, "2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesi yer aldı.Belediyenin bir sonraki paylaşımında da şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafı paylaşılarak, "Google araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz" denildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

morgan freeman, nobel edebiyat ödülü, kutlama, borçka belediyesi, abdulrazak gurnah