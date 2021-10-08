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Borçka Belediyesi'nden 'Morgan Freeman'a Nobel tebriği'
12:25 08.10.2021 (güncellendi: 12:50 08.10.2021)
© AFP 2021 / MANDEL NGAN Morgan Freeman
© AFP 2021 / MANDEL NGAN
2021 Nobel Edebiyat Ödülü, dün Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı 2 adadan oluşan ve özerk yönetilen Zanzibar'da doğan, romancı Abdulrazak Gurnah'a verildi. Borçka Belediyesi'nin resmi hesabından bu habere dair yapılan paylaşımda Amerikalı ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın fotoğrafı kullanıldı.
Dün 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli edebiyatçı Abdulrazak Gurnah kazandı.
Gurnah'ın Nobel'i, 'kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı aldığı' ifade edildi.
Borçka Belediyesi, Gurnah'ı kutlamak üzere yaptığı paylaşımda, daha önce birçok kez Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela ile karıştırılan Amerikalı ünlü aktör Morgan Freeman'ın fotoğrafına yer verdi.
Paylaşımda, "2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesi yer aldı.
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz. pic.twitter.com/XlKl7r3qoU— Borçka Belediyesi (@Borckabel) October 7, 2021
Belediyenin bir sonraki paylaşımında da şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafı paylaşılarak, "Google araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz" denildi.
Gogel araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz. pic.twitter.com/vADgnHsTq2— Borçka Belediyesi (@Borckabel) October 8, 2021