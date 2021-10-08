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Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda taksiyle kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda taksiyle kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksi şoförü olay yerinde... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T16:20+0300
2021-10-08T16:24+0300
türkiye
kaza
taksi
kuzey marmara otoyolu
çatalca
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Kaza, saat 10.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yolun İstanbul Havalimanı istikametinde giden 34 TJP 32 plakalı taksi şoförü İsa Kılıç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan ticari taksi bariyerleri aşarak yolun karşı tarafına geçti ve Edirne istikametinde giden 34 TC 8219 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonrasında kamyonun dorsesi koparak yan yattı. Takside bulunan yolcu ve şoför araç içerisine sıkıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada otoyoldan geçen diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında otoyol bir süreliğine tamamen trafiğe kapatıldı. Takside bulunan müşteri Sedat Kara ile kamyon şoförü Nevzat Yazıcı ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken taksi şoförü İsa Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. İsa Kılıç'ın cesedi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.
türkiye
kuzey marmara otoyolu
çatalca
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kaza, taksi, kuzey marmara otoyolu, çatalca

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda taksiyle kamyonet kafa kafaya çarpıştı

16:20 08.10.2021 (güncellendi: 16:24 08.10.2021)
© DHAÇatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda taksiyle kamyonet kazası
Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda taksiyle kamyonet kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© DHA
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Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksi şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon şoförü ve taksideki müşteri ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yolun İstanbul Havalimanı istikametinde giden 34 TJP 32 plakalı taksi şoförü İsa Kılıç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan ticari taksi bariyerleri aşarak yolun karşı tarafına geçti ve Edirne istikametinde giden 34 TC 8219 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrasında kamyonun dorsesi koparak yan yattı. Takside bulunan yolcu ve şoför araç içerisine sıkıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada otoyoldan geçen diğer sürücüler yaptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza sonrasında otoyol bir süreliğine tamamen trafiğe kapatıldı. Takside bulunan müşteri Sedat Kara ile kamyon şoförü Nevzat Yazıcı ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken taksi şoförü İsa Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti.
İsa Kılıç'ın cesedi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.
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