Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211008/cemal-kasikcinin-nisanlisindan-newcastle-unitedin-suudilere-satilmasina-kinama-1049644696.html
Kaşıkçı'nın nişanlısından Newcastle'ın Suudilere satılmasına kınama: İngiliz futbolu için utanç
Kaşıkçı'nın nişanlısından Newcastle'ın Suudilere satılmasına kınama: İngiliz futbolu için utanç
2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T14:28+0300
2021-10-08T15:03+0300
dünya
suudi arabistan
newcastle united
satın alma
cemal kaşıkçı
hatice cengiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049644669_0:43:1920:1123_1920x0_80_0_0_e9b506a6f6cba6da3a79e7738eb39097.jpg
2018 yılının ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'ı satın almasına tepki gösterdi.Cengiz, yaptığı açıklamada, kulübün artık 'Kaşıkçı cinayetinden sorumlu kişiye (Veliaht Prens Muhammed bin Selman) ait' olmasının 'Newcastle ve İngiliz futbolu için gerçek bir utanç' olduğunu söyledi.305 bin sterlinlik sözleşmeye imzalar atıldıKulüp dün gece, PIF tarafından uzun zamandır beklenen 305 milyon sterlinlik bir devralma sözleşmesiyle satın alındığını duyurdu.Geçen yıl Premier Lig, Suudi devletiyle bağlantıları nedeniyle PIF tarafından satın alınmasını reddetmişti.Anlaşmaya aracılık eden Amanda Staveley, fonun Suudi devleti tarafından kontrol edilmesiyle ilgili sorunun çözüldüğünü belirtti.'Bizimle çalışmayı dört gözle bekliyorlar'BBC'ye konuşan Staveley, "Takımı, PIF ve Newcastle hayranlarının çıkarları doğrultusunda geliştirmek için bizimle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor" diye konuştu.Svaveley, Riyad yönetiminin kulübün işlerine dahil olup olmayacağı yönündeki soruya ise "Kesinlikle hayır. Ortağımız Suudi devleti değil, PIF" yanıtını verdi.Cengiz, daha önce Uluslararası Af Örgütü ile birlikte Newcastle'a bu devri gerçekleştirmeme çağrısı yapmıştı.'Cinayete hayır denmesi gerekiyor'İmzalar atılmadan önce Cengiz, anlaşmanın 'katillerin suçlarını akladıklarını göstermelerine yarayacağını' savunmuştu.Cengiz, "Ligin futbolseverlere örnek olması ve tüm insanların cinayete hayır demesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.Dünyanın en zengin kulübü olduHer Newcastle oyuncusunun toplam transfer ücretleri, PIF'in servetinin yalnızca yüzde 0.3'üne tekabül ediyor.Fon, Premier Lig'in en zengini Manchester City'nin sahibi City Football Group'un 10 katı değere sahip.Sözgelimi sözleşme, Newcastle'ı dünyanın en zengin kulübü haline getirdi. Bundan önce koltuk, Fransız Paris Saint-Germain (PSG) ekibindeydi. Kulübün sahibi olan Katar Yatırım Otoritesi'nin mevcut değeri şu an 299 milyar dolar.İngiliz milyarder Mike Ashley'nin Newcastle üzerindeki 14 yıllık saltanatını sonlandıran anlaşmanın, aynı zamanda gelecekteki imzalar için bazı büyük harcamaların önünü açması bekleniyor.Tıpkı Newcastle gibi, Manchester City de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ultra zengin başbakan yardımcısı Şeyh Mansur'un 2008'de kulübü satın almaya karar vermesinden önce oldukça düşük profilli bir takımdı.Newcastle'ın yeni sahiplerinin serveti Mansur'dan yaklaşık 11.5 kat daha fazla.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049644669_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_14f283da620b154a8891211e4c50a9a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, newcastle united, satın alma, cemal kaşıkçı, hatice cengiz

Kaşıkçı'nın nişanlısından Newcastle'ın Suudilere satılmasına kınama: İngiliz futbolu için utanç

14:28 08.10.2021 (güncellendi: 15:03 08.10.2021)
© REUTERS / Lee SmithNew Castle United
New Castle United - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Lee Smith
Abone ol
2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından satın alınmasını kınadı.
2018 yılının ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'ı satın almasına tepki gösterdi.
Cengiz, yaptığı açıklamada, kulübün artık 'Kaşıkçı cinayetinden sorumlu kişiye (Veliaht Prens Muhammed bin Selman) ait' olmasının 'Newcastle ve İngiliz futbolu için gerçek bir utanç' olduğunu söyledi.

305 bin sterlinlik sözleşmeye imzalar atıldı

Kulüp dün gece, PIF tarafından uzun zamandır beklenen 305 milyon sterlinlik bir devralma sözleşmesiyle satın alındığını duyurdu.
Geçen yıl Premier Lig, Suudi devletiyle bağlantıları nedeniyle PIF tarafından satın alınmasını reddetmişti.
Anlaşmaya aracılık eden Amanda Staveley, fonun Suudi devleti tarafından kontrol edilmesiyle ilgili sorunun çözüldüğünü belirtti.

'Bizimle çalışmayı dört gözle bekliyorlar'

BBC'ye konuşan Staveley, "Takımı, PIF ve Newcastle hayranlarının çıkarları doğrultusunda geliştirmek için bizimle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor" diye konuştu.
Svaveley, Riyad yönetiminin kulübün işlerine dahil olup olmayacağı yönündeki soruya ise "Kesinlikle hayır. Ortağımız Suudi devleti değil, PIF" yanıtını verdi.
Cengiz, daha önce Uluslararası Af Örgütü ile birlikte Newcastle'a bu devri gerçekleştirmeme çağrısı yapmıştı.

'Cinayete hayır denmesi gerekiyor'

İmzalar atılmadan önce Cengiz, anlaşmanın 'katillerin suçlarını akladıklarını göstermelerine yarayacağını' savunmuştu.
Cengiz, "Ligin futbolseverlere örnek olması ve tüm insanların cinayete hayır demesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın en zengin kulübü oldu

Her Newcastle oyuncusunun toplam transfer ücretleri, PIF'in servetinin yalnızca yüzde 0.3'üne tekabül ediyor.
Fon, Premier Lig'in en zengini Manchester City'nin sahibi City Football Group'un 10 katı değere sahip.
Sözgelimi sözleşme, Newcastle'ı dünyanın en zengin kulübü haline getirdi. Bundan önce koltuk, Fransız Paris Saint-Germain (PSG) ekibindeydi. Kulübün sahibi olan Katar Yatırım Otoritesi'nin mevcut değeri şu an 299 milyar dolar.
İngiliz milyarder Mike Ashley'nin Newcastle üzerindeki 14 yıllık saltanatını sonlandıran anlaşmanın, aynı zamanda gelecekteki imzalar için bazı büyük harcamaların önünü açması bekleniyor.
Tıpkı Newcastle gibi, Manchester City de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ultra zengin başbakan yardımcısı Şeyh Mansur'un 2008'de kulübü satın almaya karar vermesinden önce oldukça düşük profilli bir takımdı.
Newcastle'ın yeni sahiplerinin serveti Mansur'dan yaklaşık 11.5 kat daha fazla.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:59Lavrov: Yeni anlaşmalar imzalanmadan Avrupa'ya gaz sevkiyatını hızlıca artıramayız
14:51İngiltere'de aşı karşıtları Kovid-19 aşısı hakkında 'cinayete teşebbüsten' şikayetçi oldu
14:49Gürcistan'da 7 katlı bir bina çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında
14:30Paris İklim Anlaşması nasıl uygulanacak?
14:28Kaşıkçı'nın nişanlısından Newcastle'ın Suudilere satılmasına kınama: İngiliz futbolu için utanç
14:12Prof. Dr. Sözbilir: Yakın zamanda Helen Yayı harekete geçebilir
14:11Sel felaketi yaşanan Tayland'da bir restoran krizi fırsata çevirdi: Suyun içinde yemek hizmeti
14:05Adı ve soyadı aynı 28 öğrenciyi ayırt etmek için sıfat kullanıyorlar: Sarışın, esmer, büyük, küçük
13:45Yönetmen Hwang gündemden düşmeyen dizisini anlattı: Squid Game eziklerin hikâyesi
13:40Almanya Başbakanı Merkel, 16 Ekim’de Türkiye’ye geliyor
13:29Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Keşke o ayrıldığında ben de ayrılsaydım
13:25Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
13:21Rusya, AB elçisinin aşı sertifikalarına ilişkin belgelerle ilgili iddialarını reddetti
13:18Prof.Dr. Ertuğrul: Koronavirüs'te varyantlara önlem alamıyoruz
13:14AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Bir yıl öncesine göre Türkiye ile çok daha iyi durumdayız
13:03Eski Fenerbahçeli Van der Wiel: Aziz Yıldırım beni tehdit etti
12:54İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'in Kavcıoğlu haberine yalanlama
12:49Bakan Elvan açıkladı: Takipteki kredi kartı borcu 7 ayda 178.5 milyon lira arttı
12:43Binali Yıldırım'dan 'Ne iş yapıyorsun?' diye soran öğrenciye: İş arıyorum
12:34'Üfürükçüler' Google'a reklam vermeye başladılar: Koca bulma, kaynana küstürme, zam kapma