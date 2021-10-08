https://tr.sputniknews.com/20211008/cemal-kasikcinin-nisanlisindan-newcastle-unitedin-suudilere-satilmasina-kinama-1049644696.html

Kaşıkçı'nın nişanlısından Newcastle'ın Suudilere satılmasına kınama: İngiliz futbolu için utanç

Kaşıkçı'nın nişanlısından Newcastle'ın Suudilere satılmasına kınama: İngiliz futbolu için utanç

2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T14:28+0300

2021-10-08T14:28+0300

2021-10-08T15:03+0300

dünya

suudi arabistan

newcastle united

satın alma

cemal kaşıkçı

hatice cengiz

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2018 yılının ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'ı satın almasına tepki gösterdi.Cengiz, yaptığı açıklamada, kulübün artık 'Kaşıkçı cinayetinden sorumlu kişiye (Veliaht Prens Muhammed bin Selman) ait' olmasının 'Newcastle ve İngiliz futbolu için gerçek bir utanç' olduğunu söyledi.305 bin sterlinlik sözleşmeye imzalar atıldıKulüp dün gece, PIF tarafından uzun zamandır beklenen 305 milyon sterlinlik bir devralma sözleşmesiyle satın alındığını duyurdu.Geçen yıl Premier Lig, Suudi devletiyle bağlantıları nedeniyle PIF tarafından satın alınmasını reddetmişti.Anlaşmaya aracılık eden Amanda Staveley, fonun Suudi devleti tarafından kontrol edilmesiyle ilgili sorunun çözüldüğünü belirtti.'Bizimle çalışmayı dört gözle bekliyorlar'BBC'ye konuşan Staveley, "Takımı, PIF ve Newcastle hayranlarının çıkarları doğrultusunda geliştirmek için bizimle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor" diye konuştu.Svaveley, Riyad yönetiminin kulübün işlerine dahil olup olmayacağı yönündeki soruya ise "Kesinlikle hayır. Ortağımız Suudi devleti değil, PIF" yanıtını verdi.Cengiz, daha önce Uluslararası Af Örgütü ile birlikte Newcastle'a bu devri gerçekleştirmeme çağrısı yapmıştı.'Cinayete hayır denmesi gerekiyor'İmzalar atılmadan önce Cengiz, anlaşmanın 'katillerin suçlarını akladıklarını göstermelerine yarayacağını' savunmuştu.Cengiz, "Ligin futbolseverlere örnek olması ve tüm insanların cinayete hayır demesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.Dünyanın en zengin kulübü olduHer Newcastle oyuncusunun toplam transfer ücretleri, PIF'in servetinin yalnızca yüzde 0.3'üne tekabül ediyor.Fon, Premier Lig'in en zengini Manchester City'nin sahibi City Football Group'un 10 katı değere sahip.Sözgelimi sözleşme, Newcastle'ı dünyanın en zengin kulübü haline getirdi. Bundan önce koltuk, Fransız Paris Saint-Germain (PSG) ekibindeydi. Kulübün sahibi olan Katar Yatırım Otoritesi'nin mevcut değeri şu an 299 milyar dolar.İngiliz milyarder Mike Ashley'nin Newcastle üzerindeki 14 yıllık saltanatını sonlandıran anlaşmanın, aynı zamanda gelecekteki imzalar için bazı büyük harcamaların önünü açması bekleniyor.Tıpkı Newcastle gibi, Manchester City de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ultra zengin başbakan yardımcısı Şeyh Mansur'un 2008'de kulübü satın almaya karar vermesinden önce oldukça düşük profilli bir takımdı.Newcastle'ın yeni sahiplerinin serveti Mansur'dan yaklaşık 11.5 kat daha fazla.

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suudi arabistan, newcastle united, satın alma, cemal kaşıkçı, hatice cengiz