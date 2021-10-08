https://tr.sputniknews.com/20211008/cinin-aydan-getirdigi-kaya-orneklerinin-2-milyar-yasinda-oldugu-ortaya-cikti-1049653297.html

Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örneklerinin 2 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı

Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örneklerinin 2 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı

Çin’e ait ‘Çang’ı-5’ keşif aracının Ay’dan topladığı kaya örneklerinin, 2 milyar yaşında olduğu belirlendi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T18:36+0300

2021-10-08T18:36+0300

2021-10-08T18:39+0300

çin

ay

yaşam

kaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049653271_0:78:900:584_1920x0_80_0_0_14a1b593ce855a25f1bfc3fe5fa6bac9.jpg

BBC’nin haberine göre, Aralık 2020’de Ay’a gönderilen Çang’ı-5 keşif aracının getirdiği taş ve toprak örneklerinin beklenenden daha genç olduğu bildirildi.Bilim insanları, Ay’ın Dünya'ya bakan yüzeyindeki Procellarum bölgesinden toplanan, lav akımıyla oluşan bazalt kayalarının 2 milyar yaşında olduğunu açıkladı.Bilim insanları, geç volkanik aktiviteyi açıklamak için Ay'ın bu bölgesinde ısı sağlayan bir şey olması gerektiğini söylüyor.Manchester Üniversitesi'nden Dr. Katherine Joy, "Belki Ay kendi yörüngesinde ileri geri sallanarak gelgit ısınması olarak adlandırdığımız netice ortaya çıktı" dedi.Joy, Ay'ın Dünya'da gelgit dalgaları oluşturması örneğinde olduğu gibi Dünya'nın çekim gücünün Ay'ı gerip esnetmiş ve bu yolla sürtünme kaynaklı erimeye neden olmuş olabileceğini belirtti.Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayınlandı.Daha önce Apollo astronotları tarafından toplanan kaya örneklerinin 3 milyar yaşın üzerinde olduğu bildirilmişti.Çin'in Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı Çang'ı-5 uzay aracı 16 Aralık 2020’de dünyaya dönmüştü.İniş ve kalkış aksamları, uydu ve örnek modülünden oluşan uzay aracı 24 Kasım 2020'de Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Hainan eyaletindeki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.Çang'ı-5, ABD'nin 1970'lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği'nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

çin

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, ay, kaya