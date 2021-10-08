Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211008/cinin-aydan-getirdigi-kaya-orneklerinin-2-milyar-yasinda-oldugu-ortaya-cikti-1049653297.html
Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örneklerinin 2 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı
Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örneklerinin 2 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı
Çin’e ait ‘Çang’ı-5’ keşif aracının Ay’dan topladığı kaya örneklerinin, 2 milyar yaşında olduğu belirlendi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T18:36+0300
2021-10-08T18:39+0300
çin
ay
yaşam
kaya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049653271_0:78:900:584_1920x0_80_0_0_14a1b593ce855a25f1bfc3fe5fa6bac9.jpg
BBC’nin haberine göre, Aralık 2020’de Ay’a gönderilen Çang’ı-5 keşif aracının getirdiği taş ve toprak örneklerinin beklenenden daha genç olduğu bildirildi.Bilim insanları, Ay’ın Dünya'ya bakan yüzeyindeki Procellarum bölgesinden toplanan, lav akımıyla oluşan bazalt kayalarının 2 milyar yaşında olduğunu açıkladı.Bilim insanları, geç volkanik aktiviteyi açıklamak için Ay'ın bu bölgesinde ısı sağlayan bir şey olması gerektiğini söylüyor.Manchester Üniversitesi'nden Dr. Katherine Joy, "Belki Ay kendi yörüngesinde ileri geri sallanarak gelgit ısınması olarak adlandırdığımız netice ortaya çıktı" dedi.Joy, Ay'ın Dünya'da gelgit dalgaları oluşturması örneğinde olduğu gibi Dünya'nın çekim gücünün Ay'ı gerip esnetmiş ve bu yolla sürtünme kaynaklı erimeye neden olmuş olabileceğini belirtti.Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayınlandı.Daha önce Apollo astronotları tarafından toplanan kaya örneklerinin 3 milyar yaşın üzerinde olduğu bildirilmişti.Çin'in Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı Çang'ı-5 uzay aracı 16 Aralık 2020’de dünyaya dönmüştü.İniş ve kalkış aksamları, uydu ve örnek modülünden oluşan uzay aracı 24 Kasım 2020'de Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Hainan eyaletindeki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.Çang'ı-5, ABD'nin 1970'lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği'nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.
çin
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049653271_10:0:891:661_1920x0_80_0_0_5a6456c30eaeaa79d5b61ec82b6eea09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, ay, kaya

Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örneklerinin 2 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı

18:36 08.10.2021 (güncellendi: 18:39 08.10.2021)
© Çin Ulusal Uzay İdaresiChang'e 4, Çin, Ay görevi
Chang'e 4, Çin, Ay görevi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© Çin Ulusal Uzay İdaresi
Abone ol
Çin’e ait ‘Çang’ı-5’ keşif aracının Ay’dan topladığı kaya örneklerinin, 2 milyar yaşında olduğu belirlendi.
BBC’nin haberine göre, Aralık 2020’de Ay’a gönderilen Çang’ı-5 keşif aracının getirdiği taş ve toprak örneklerinin beklenenden daha genç olduğu bildirildi.
Bilim insanları, Ay’ın Dünya'ya bakan yüzeyindeki Procellarum bölgesinden toplanan, lav akımıyla oluşan bazalt kayalarının 2 milyar yaşında olduğunu açıkladı.
Bilim insanları, geç volkanik aktiviteyi açıklamak için Ay'ın bu bölgesinde ısı sağlayan bir şey olması gerektiğini söylüyor.
Manchester Üniversitesi'nden Dr. Katherine Joy, "Belki Ay kendi yörüngesinde ileri geri sallanarak gelgit ısınması olarak adlandırdığımız netice ortaya çıktı" dedi.
Joy, Ay'ın Dünya'da gelgit dalgaları oluşturması örneğinde olduğu gibi Dünya'nın çekim gücünün Ay'ı gerip esnetmiş ve bu yolla sürtünme kaynaklı erimeye neden olmuş olabileceğini belirtti.
Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayınlandı.
Daha önce Apollo astronotları tarafından toplanan kaya örneklerinin 3 milyar yaşın üzerinde olduğu bildirilmişti.
Çin'in Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı Çang'ı-5 uzay aracı 16 Aralık 2020’de dünyaya dönmüştü.
İniş ve kalkış aksamları, uydu ve örnek modülünden oluşan uzay aracı 24 Kasım 2020'de Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Hainan eyaletindeki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.
Çang'ı-5, ABD'nin 1970'lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği'nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.
2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.
100100
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:54Oyuncular Sendikası'ndan 'Ezgi Mola' ve 'Farah Zeynep Abdullah' açıklaması
18:47Ankaragücü'nden PFDK'ya tepki
18:40İmamoğlu: Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm
18:36Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örneklerinin 2 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı
18:24İspanya'da jinekolojik muayenede 'lezbiyenlik hastalıktır' teşhisi konulması infial yarattı
18:22Kaliforniya seks sırasında partnerden gizli kondom çıkartmayı yasakladı
18:16ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkçe Twitter hesabı açtı
18:15İngiltere maçı öncesi Andorra'nın stadında yangın çıktı: Karşılaşma ertelenebilir
18:00Akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısı Kemal Ayyıldız, cinayeti başkasının işlediğini iddia etti
17:58Getir ve BiTaksi'den işbirliği: 'GetirBiTaksi' hizmete başladı
17:55Fatih Terim, Arda Turan konusunda kararını verdi
17:4830 metre yükseklikten BMW’nun üstüne düştü, kurtuldu
17:44Kuzeninin çalıştığı marketi soydu, aksayarak yürüyüşünden tespit edilip yakalandı
17:43Yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağa bırakılan kediler köylülere sığındı
17:41AK Partili Akbaşoğlu: Yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:30Şehirlerdeki ışık kirliliği böceklerin davranışlarını değiştirdi
17:26İki kardeş, traktör ile ablalarını ezmeye çalıştı
17:21Sokak kedisini 'evlat edindi', sonra 'fakirlik belgesi' çıkardı
17:13Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verildi
17:13Taliban: Afganistan'ın birkaç bölgesinde IŞİD'e karşı operasyon düzenleniyor