https://tr.sputniknews.com/20211008/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-ulastirma-ve-haberlesme-vizyonumuz-yerli-milli-dijitallesme-olacak-1049658474.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ulaştırma ve haberleşme vizyonumuz yerli-milli dijitalleşme olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ulaştırma ve haberleşme vizyonumuz yerli-milli dijitalleşme olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021'den 2053'e dönük ulaştırma ve haberleşme vizyonumuz, yeşil lojistik, verimli mobilite ve yerli-milli dijitalleşme... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T22:14+0300

2021-10-08T22:14+0300

2021-10-08T22:14+0300

politika

fuat oktay

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Oktay, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, ulaşım ağlarının kalbinde bulunan Türkiye'den, dünyaya yeni bir ulaştırma perspektifi sunma hedefiyle düzenlenen şurada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.55 farklı ülkeden hükümet temsilcileri, uluslararası toplumdan üst düzey katılımcılar ve ulaştırma alanında uzman özel sektör temsilcilerinin ufuk açıcı politika önerilerinde bulunduğunu aktaran Oktay, yakın zamanda Teknofest'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nda markalaşmış bir etkinliğin daha tamamlandığını belirtti.Oktay, "Yeni Lojistik Rotalar ve Türkiye'nin Stratejik Önemi", "Yeşil Lojistik Uygulamaları ve Sürdürülebilir Ulaşım", "Yeni Nesil Ulaşım ve Dijital Çağda Ulaştırmanın Geleceği" konularında kayda değer politika önerilerinin oluştuğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını gerçekleştirdiği özel oturumla başlayan programın bu son gününde, tüm katılımcıların katkılarıyla sonuç bildirgesi hazırlanmış durumdadır." dedi.Fuat Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:Küresel tedarik zincirinin, Asya ve özelikle Çin'e bağımlı bir küresel tedarik ağından, Türkiye gibi üretim kalitesini ve lojistik becerisini kanıtlamış olan ülkelere yöneldiğinin altını çizen Oktay, "Şuranın ilk gününde ağırlıklı olarak ele alındığı gibi Kovid salgını sebebiyle küresel tedarik zinciri, Asya-Pasifik ağırlıklı bir yapıdan uzaklaşmaya başlamıştır." dedi."Ulaştırma altyapımızı bugünden, uçan arabalara bazıları inanmasa bile insansız kara, hava ve deniz araçlarına ve akıllı kent sistemlerine hazırlayan plan ve programlarını çalışıyoruz." diyen Oktay, savunma sanayiinde elde edilen başarılar nasıl bir ekip çalışmasının sonucuysa, ulaşım ve haberleşme teknolojilerindeki ilerlemenin de ekip çalışmasıyla sağlanacağını söyledi.Fuat Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:"İşte o ekibin doğal üyelerini şuan bu salonda görüyorum, bugüne kadar ulaşım ve haberleşme alanlarında sağladığımız başarının mimarları burada. Şura sonuç bildirgemiz gösteriyor ki yeşil lojistik, sıfır emisyonlu ulaşım çözümleri ve akıllı altyapı gibi alanlardaki duyarlılığınızla, yarının başarıları da yine sizlerin imzasını taşıyacak. Özel sektör, kamu ve üniversite iş birliğinin oluşturduğu sinerjiyle ulaşım ve haberleşmede olduğu gibi ulaştırma ve haberleşme teknolojilerinde de öncü ülke konumuna geleceğimize yürekten inanıyorum."

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fuat oktay