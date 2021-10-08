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https://tr.sputniknews.com/20211008/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-ulastirma-ve-haberlesme-vizyonumuz-yerli-milli-dijitallesme-olacak-1049658474.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ulaştırma ve haberleşme vizyonumuz yerli-milli dijitalleşme olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ulaştırma ve haberleşme vizyonumuz yerli-milli dijitalleşme olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021'den 2053'e dönük ulaştırma ve haberleşme vizyonumuz, yeşil lojistik, verimli mobilite ve yerli-milli dijitalleşme... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T22:14+0300
2021-10-08T22:14+0300
politika
fuat oktay
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Oktay, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, ulaşım ağlarının kalbinde bulunan Türkiye'den, dünyaya yeni bir ulaştırma perspektifi sunma hedefiyle düzenlenen şurada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.55 farklı ülkeden hükümet temsilcileri, uluslararası toplumdan üst düzey katılımcılar ve ulaştırma alanında uzman özel sektör temsilcilerinin ufuk açıcı politika önerilerinde bulunduğunu aktaran Oktay, yakın zamanda Teknofest'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nda markalaşmış bir etkinliğin daha tamamlandığını belirtti.Oktay, "Yeni Lojistik Rotalar ve Türkiye'nin Stratejik Önemi", "Yeşil Lojistik Uygulamaları ve Sürdürülebilir Ulaşım", "Yeni Nesil Ulaşım ve Dijital Çağda Ulaştırmanın Geleceği" konularında kayda değer politika önerilerinin oluştuğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını gerçekleştirdiği özel oturumla başlayan programın bu son gününde, tüm katılımcıların katkılarıyla sonuç bildirgesi hazırlanmış durumdadır." dedi.Fuat Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:Küresel tedarik zincirinin, Asya ve özelikle Çin'e bağımlı bir küresel tedarik ağından, Türkiye gibi üretim kalitesini ve lojistik becerisini kanıtlamış olan ülkelere yöneldiğinin altını çizen Oktay, "Şuranın ilk gününde ağırlıklı olarak ele alındığı gibi Kovid salgını sebebiyle küresel tedarik zinciri, Asya-Pasifik ağırlıklı bir yapıdan uzaklaşmaya başlamıştır." dedi."Ulaştırma altyapımızı bugünden, uçan arabalara bazıları inanmasa bile insansız kara, hava ve deniz araçlarına ve akıllı kent sistemlerine hazırlayan plan ve programlarını çalışıyoruz." diyen Oktay, savunma sanayiinde elde edilen başarılar nasıl bir ekip çalışmasının sonucuysa, ulaşım ve haberleşme teknolojilerindeki ilerlemenin de ekip çalışmasıyla sağlanacağını söyledi.Fuat Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:"İşte o ekibin doğal üyelerini şuan bu salonda görüyorum, bugüne kadar ulaşım ve haberleşme alanlarında sağladığımız başarının mimarları burada. Şura sonuç bildirgemiz gösteriyor ki yeşil lojistik, sıfır emisyonlu ulaşım çözümleri ve akıllı altyapı gibi alanlardaki duyarlılığınızla, yarının başarıları da yine sizlerin imzasını taşıyacak. Özel sektör, kamu ve üniversite iş birliğinin oluşturduğu sinerjiyle ulaşım ve haberleşmede olduğu gibi ulaştırma ve haberleşme teknolojilerinde de öncü ülke konumuna geleceğimize yürekten inanıyorum."
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ulaştırma ve haberleşme vizyonumuz yerli-milli dijitalleşme olacak

22:14 08.10.2021
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - ERDOĞAN BUDAK - MESUT SÜZENERCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - ERDOĞAN BUDAK - MESUT SÜZENER
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021'den 2053'e dönük ulaştırma ve haberleşme vizyonumuz, yeşil lojistik, verimli mobilite ve yerli-milli dijitalleşme olacak." dedi.
Oktay, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, ulaşım ağlarının kalbinde bulunan Türkiye'den, dünyaya yeni bir ulaştırma perspektifi sunma hedefiyle düzenlenen şurada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
55 farklı ülkeden hükümet temsilcileri, uluslararası toplumdan üst düzey katılımcılar ve ulaştırma alanında uzman özel sektör temsilcilerinin ufuk açıcı politika önerilerinde bulunduğunu aktaran Oktay, yakın zamanda Teknofest'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nda markalaşmış bir etkinliğin daha tamamlandığını belirtti.
Oktay, "Yeni Lojistik Rotalar ve Türkiye'nin Stratejik Önemi", "Yeşil Lojistik Uygulamaları ve Sürdürülebilir Ulaşım", "Yeni Nesil Ulaşım ve Dijital Çağda Ulaştırmanın Geleceği" konularında kayda değer politika önerilerinin oluştuğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını gerçekleştirdiği özel oturumla başlayan programın bu son gününde, tüm katılımcıların katkılarıyla sonuç bildirgesi hazırlanmış durumdadır." dedi.
Fuat Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun az önce detaylarını paylaştığı bildirgenin hayırlı olmasını diliyor, 2053 hedeflerimize giden yolda bizlere ışık tutacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi 'Dün bir vizyon, bir hedef olarak ifade ettiğimiz başlıkların çoğu, bugün tamamlanmış projeler olarak önümüzde duruyor.' Sizler ulaştırma, lojistik ve haberleşme yatırımlarımızla sağlanan ilerlemeleri şura boyunca zaten ele alarak tüm yönleriyle tartıştınız. Bugüne kadar gerçekleşen şuraların sonuçlarını yatırım ve projelerimize yansıttığımız gibi buradan çıkan politika önerilerini de önümüzdeki dönemde somutlaştırarak hayata geçireceğiz."
Küresel tedarik zincirinin, Asya ve özelikle Çin'e bağımlı bir küresel tedarik ağından, Türkiye gibi üretim kalitesini ve lojistik becerisini kanıtlamış olan ülkelere yöneldiğinin altını çizen Oktay, "Şuranın ilk gününde ağırlıklı olarak ele alındığı gibi Kovid salgını sebebiyle küresel tedarik zinciri, Asya-Pasifik ağırlıklı bir yapıdan uzaklaşmaya başlamıştır." dedi.
"Ulaştırma altyapımızı bugünden, uçan arabalara bazıları inanmasa bile insansız kara, hava ve deniz araçlarına ve akıllı kent sistemlerine hazırlayan plan ve programlarını çalışıyoruz." diyen Oktay, savunma sanayiinde elde edilen başarılar nasıl bir ekip çalışmasının sonucuysa, ulaşım ve haberleşme teknolojilerindeki ilerlemenin de ekip çalışmasıyla sağlanacağını söyledi.
Fuat Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İşte o ekibin doğal üyelerini şuan bu salonda görüyorum, bugüne kadar ulaşım ve haberleşme alanlarında sağladığımız başarının mimarları burada. Şura sonuç bildirgemiz gösteriyor ki yeşil lojistik, sıfır emisyonlu ulaşım çözümleri ve akıllı altyapı gibi alanlardaki duyarlılığınızla, yarının başarıları da yine sizlerin imzasını taşıyacak. Özel sektör, kamu ve üniversite iş birliğinin oluşturduğu sinerjiyle ulaşım ve haberleşmede olduğu gibi ulaştırma ve haberleşme teknolojilerinde de öncü ülke konumuna geleceğimize yürekten inanıyorum."
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