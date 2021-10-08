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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan İsrail'e kınama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan İsrail'e kınama
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan 'Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet etme hakkı olduğuna' yönelik kararını... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T00:06+0300
2021-10-08T00:06+0300
türkiye
israil
kınama
ali erbaş
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Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.Erbaş, paylaşımının devamında şunları kaydetti:"Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu karar, işgal devleti İsrail’i cesaretlendirecek, Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerine artırarak devam etmesine sebep olacaktır. Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Harim-i İsmetimiz Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır."
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israil, kınama, ali erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan İsrail'e kınama

00:06 08.10.2021
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan 'Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet etme hakkı olduğuna' yönelik kararını, şiddetle kınadığını açıkladı
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.
Erbaş, paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu karar, işgal devleti İsrail’i cesaretlendirecek, Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerine artırarak devam etmesine sebep olacaktır. Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Harim-i İsmetimiz Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır."
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