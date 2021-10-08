https://tr.sputniknews.com/20211008/eski-fenerbahceli-van-der-wiel-aziz-yildirim-beni-tehdit-etti-1049642443.html

Eski Fenerbahçeli Van der Wiel: Aziz Yıldırım beni tehdit etti

Eski Fenerbahçeli Van der Wiel: Aziz Yıldırım beni tehdit etti

Fenerbahçe'nin eski sağ beki Van der Wiel, sarı-lacivertli takımda oynarken dönemin başkanı Aziz Yıldırım tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T13:03+0300

2021-10-08T13:03+0300

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spor

aziz yıldırım

gregory van der wiel

fenerbahçe

tehdit

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Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Gregory van der Wiel, katıldığı bir programda sarı-lacivertli ekipten ayrılığını değerlendirdi ve bir iddiada bulundu. 'Hayatımı riske ederek...'NTV Spor'un aktardığına göre, CONVO Talkshow adlı bir YouTube kanalına konuşan Van der Wiel, "Fenerbahçe'deki ilk yılımın ardından ayrılmak istedim. Eşim hamileydi. Başkan tarafından tehdit edildim. Kelimenin tam anlamıyla hayatımı riske ederek oradan ayrılmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Ajax'a dönmeyi umduğunu belirten Van der Wiel, "Amsterdam'a gitmek istedim. Küçük çocuğumuz orada doğsun diye dönmek istedim. Bonservissiz transfer edilebilirdim ama ne yazık ki ilgi yoktu" dedi.Gregory van der Wiel, 2016 yazında Paris Saint-Germain'den (PSG) Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli formayla 17 maçta görev yapmıştı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Cagliari ve Toronto FC formaları giyen Wiel, 2018'de 30 yaşındayken kariyerine son verdi.Ajax altyapısında yetişen Hollandalı sağ bek ülkesinin formasını da 46 kez giymişti.

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aziz yıldırım, gregory van der wiel, fenerbahçe, tehdit