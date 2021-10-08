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https://tr.sputniknews.com/20211008/fatih-terim-arda-turan-konusunda-kararini-verdi-1049651857.html
Fatih Terim, Arda Turan konusunda kararını verdi
Fatih Terim, Arda Turan konusunda kararını verdi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan ile ilgili kararını verdi. Terim, yeni sezonda tecrübeli oyuncuyu... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T17:55+0300
2021-10-08T17:55+0300
spor
arda turan
fatih terim
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Akşam Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ı yeni sezonda teknik ekibine dahil ediyor. Arda Turan, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürütecek.Hatırlanacağı üzere Selçuk İnan da futbolu bırakmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in ekibine dahil olmuştu. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları arasında Necati Ateş de yer alıyor.Galatasaray'ın sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan, sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti. Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.
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arda turan, fatih terim

Fatih Terim, Arda Turan konusunda kararını verdi

17:55 08.10.2021
© AA / Emrah YorulmazFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA / Emrah Yorulmaz
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan ile ilgili kararını verdi. Terim, yeni sezonda tecrübeli oyuncuyu kadroda görmek istediğini belirtti.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ı yeni sezonda teknik ekibine dahil ediyor.
Arda Turan, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürütecek.
Hatırlanacağı üzere Selçuk İnan da futbolu bırakmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in ekibine dahil olmuştu. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları arasında Necati Ateş de yer alıyor.
Galatasaray'ın sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan, sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti.
Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.
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