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https://tr.sputniknews.com/20211008/fetoden-yargilanan-sanik-mahkemede-elon-muski-sucladi-1049653539.html
FETÖ'den yargılanan sanık, mahkemede Elon Musk'ı suçladı
FETÖ'den yargılanan sanık, mahkemede Elon Musk'ı suçladı
FETÖ davasında yargılanan Metin Can Yılmaz, Elon Musk'ı Signal programının kullanımını teşvik ettiği için ihbar etti. İhbarı dikkate alan mahkeme, savcılığa... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T19:54+0300
2021-10-08T19:54+0300
elon musk
türkiye
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2021 yılının başında, popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştireceğini duyurmasının ardından kullanıcılar arayışa girdi. Elon Musk da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Signal programını önerdi.Hatta bu öneri, isim benzerliği olan başka bir şirketin hisselerinin yüzde 1300 artmasına bile neden oldu. Elon Musk'ın Signal önerisi, Türkiye'de ise bambaşka bir karşılık buldu.İddianameye göre FETÖ'nün il ya da ilçe imamları kullanıyorIndependent'tan Can Bursalı'nın haberine göre, Musk'ın Signal programını önermesi nedeniyle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan bir sanık, dünyanın en zengin insanı hakkında FETÖ ihbarında bulundu. Sanığın yargılandığı mahkeme, bu ihbarı dikkate aldı ve savcılığa yazı yazarak, soruşturma başlatılmasını istedi.FETÖ üyeliği ve casusluk suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Metin Can Yılmaz, telefonunda mesajlaşma programı Signal'ın yüklü olması nedeniyle de suçlanıyor. Yılmaz hakkındaki iddianamede, Signal programının FETÖ'nün il ya da ilçe imamları tarafından kullanıldığı belirtiliyor.Yılmaz, yargılandığı davanın 23 Haziran'daki duruşmasında, dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın Signal programını önerdiğini, bu nedenle iddianamede kendisine yöneltilen suçlamanın Musk'a da yöneltilmesi gerektiğini ifade etti.Mahkeme, ihbarı başsavcılığa gönderdiMahkemeler, sanığın ihbarını Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmasını tavsiye ederek ihbarı dikkate almayabilir ancak Yılmaz'ın yargılandığı Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Elon Musk hakkındaki ihbarı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönlendirdi.Mahkeme başkanı ile Yılmaz arasında, 23 Haziran'da Elon Musk hakkında ihbar yapılan duruşmada, şu konuşma geçti:Yılmaz: Signal kullananları ifşa edeceğim. Elon Musk gibi. Signal kullanan adam, Sabah gazetesinin haberine göre ya il imamıdır ya da ilçe imamıdır. Resmi suç duyurusunda bulunuyorum.Başkan: Kim hakkında?Yılmaz: Elon Musk hakkında. Adam hem kullanıyor hem de teşvik ediyor. Eğer benim hakkımda Sabah gazetesinin haberine dayanarak iddianame düzenlenip Enver Altaylı hakkında mütalaa düzenleniyorsa, Elon Musk soruşturulmalıdır. Bu adam suçludur. Signal'i kullandığı için, Signal'in kullandırılmasını teşvik ettiği için bu adam örgüt içi bir haberleşme programını herkese tavsiye ediyor. Başkan: Suç duyurusunda bulunuyorsun.Yılmaz: Ciddiyim.Savcılık 'soyut' bulduİhbarın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesinin ardından, Terör Suçları Araştırma Bürosu, 5 Temmuz 2021'de kararını verdi. Savcılık, kararında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 158. maddesinde, 2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) düzenlenen 6. fıkrasına dayanılarak, soruşturmaya yer yok kararı verildi.CMK'nın 158. maddesinde 2017'deki KHK ile getirilen soruşturmaya yer yok kararıyla ilgili 6. maddenin hükmü ise şöyle:İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173'üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü halinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından görülebilir.
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FETÖ'den yargılanan sanık, mahkemede Elon Musk'ı suçladı

19:54 08.10.2021
© AFP 2021 / HANNIBAL HANSCHKEElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / HANNIBAL HANSCHKE
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FETÖ davasında yargılanan Metin Can Yılmaz, Elon Musk'ı Signal programının kullanımını teşvik ettiği için ihbar etti. İhbarı dikkate alan mahkeme, savcılığa yazı gönderdi. Savcılık, soruşturmaya yer yok kararı verdi
2021 yılının başında, popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştireceğini duyurmasının ardından kullanıcılar arayışa girdi. Elon Musk da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Signal programını önerdi.
Hatta bu öneri, isim benzerliği olan başka bir şirketin hisselerinin yüzde 1300 artmasına bile neden oldu. Elon Musk'ın Signal önerisi, Türkiye'de ise bambaşka bir karşılık buldu.

İddianameye göre FETÖ'nün il ya da ilçe imamları kullanıyor

Independent'tan Can Bursalı'nın haberine göre, Musk'ın Signal programını önermesi nedeniyle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan bir sanık, dünyanın en zengin insanı hakkında FETÖ ihbarında bulundu. Sanığın yargılandığı mahkeme, bu ihbarı dikkate aldı ve savcılığa yazı yazarak, soruşturma başlatılmasını istedi.
FETÖ üyeliği ve casusluk suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Metin Can Yılmaz, telefonunda mesajlaşma programı Signal'ın yüklü olması nedeniyle de suçlanıyor. Yılmaz hakkındaki iddianamede, Signal programının FETÖ'nün il ya da ilçe imamları tarafından kullanıldığı belirtiliyor.
Yılmaz, yargılandığı davanın 23 Haziran'daki duruşmasında, dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın Signal programını önerdiğini, bu nedenle iddianamede kendisine yöneltilen suçlamanın Musk'a da yöneltilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme, ihbarı başsavcılığa gönderdi

Mahkemeler, sanığın ihbarını Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmasını tavsiye ederek ihbarı dikkate almayabilir ancak Yılmaz'ın yargılandığı Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Elon Musk hakkındaki ihbarı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönlendirdi.
Mahkeme başkanı ile Yılmaz arasında, 23 Haziran'da Elon Musk hakkında ihbar yapılan duruşmada, şu konuşma geçti:
Yılmaz: Signal kullananları ifşa edeceğim. Elon Musk gibi. Signal kullanan adam, Sabah gazetesinin haberine göre ya il imamıdır ya da ilçe imamıdır. Resmi suç duyurusunda bulunuyorum.
Başkan: Kim hakkında?
Yılmaz: Elon Musk hakkında. Adam hem kullanıyor hem de teşvik ediyor. Eğer benim hakkımda Sabah gazetesinin haberine dayanarak iddianame düzenlenip Enver Altaylı hakkında mütalaa düzenleniyorsa, Elon Musk soruşturulmalıdır. Bu adam suçludur. Signal'i kullandığı için, Signal'in kullandırılmasını teşvik ettiği için bu adam örgüt içi bir haberleşme programını herkese tavsiye ediyor.
Başkan: Suç duyurusunda bulunuyorsun.
Yılmaz: Ciddiyim.

Savcılık 'soyut' buldu

İhbarın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesinin ardından, Terör Suçları Araştırma Bürosu, 5 Temmuz 2021'de kararını verdi. Savcılık, kararında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 158. maddesinde, 2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) düzenlenen 6. fıkrasına dayanılarak, soruşturmaya yer yok kararı verildi.
CMK'nın 158. maddesinde 2017'deki KHK ile getirilen soruşturmaya yer yok kararıyla ilgili 6. maddenin hükmü ise şöyle:
İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173'üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü halinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından görülebilir.
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