https://tr.sputniknews.com/20211008/fetonun-trtden-ihrac-basmuhendisi-yakalandi-1049649806.html

FETÖ'nün TRT'den ihraç başmühendisi yakalandı

FETÖ'nün TRT'den ihraç başmühendisi yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve TRT’den ihraç, firari Başmühendis Şefik Cürebal yakalanarak gözaltına alındı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T17:04+0300

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türkiye

trt

fetö/pdy

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İHA'nın haberine göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY firari üyelerini yakalamaya yönelik kurmuş olduğu özel ekibin yaptığı operasyonda, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve TRT'den ihraç, firari Başmühendis Şefik Cürebal yakalanarak gözaltına alındı.Cürebal'ı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yakalayan ekipler, şahsı gerekli işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirdi.Firari Cürebal'ın ByLock kullancısı olduğu ve örgütsel yazışmalar yaptığı TRT'de çalışan örgüt üyelerine sohbet ağabeyliği yaparak örgütsel toplantılar düzenlediğinin tespit edildiği belirtildi. Aynı zamanda TRT'de çalıştığı dönemde Ankara Adliyesi'nde bilirkişilik yapan Şefik Cürebal'ın örgüt üyesi katiplere de sohbet ağabeyliği yaptığı ifade edildi.Cürebal'ın kesinleşmiş olan cezasını çekmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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trt, fetö/pdy