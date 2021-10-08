https://tr.sputniknews.com/20211008/fransada-yapimi-devam-eden-camiye-tehdit-mektubu-1049636979.html

Fransa'da yapımı devam eden Avrupa'nın en büyük camisine tehdit mektubu

Fransa'da yapımı devam eden Avrupa'nın en büyük camisine tehdit mektubu

Fransa’da Strazburg kentinde inşası süren Avrupa’nın en büyük camisi Eyüp Sultan Camii’ne gönderilen mektupta “Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T09:43+0300

2021-10-08T09:43+0300

2021-10-08T09:46+0300

fransa

tehdit

cami

mektup

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049637070_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3fd4cb4c9ad93508efb02cd4096b3b6e.jpg

Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı devam eden, Avrupa'nın en büyük camisine ölüm tehditleri ve İslam'a hakaretler içeren mektup gönderildi. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne önceki gün gönderilen 'Savaş ilanı' başlıklı mektupta 'Fransa'da İslam dinine yer olmadığı' ileri sürüldü. İmzasız mektupta Müslümanların Fransa veya İslam arasında seçim yapmaları gerektiği savunularak "Elbette cemaatinizin çoğu İslam'ı seçecek. O zaman neden Fransa'da kalıyorsunuz?" ifadelerine yer verildi. Mektupta "Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İyi hazırlanın, intikam başlıyor" şeklinde tehditler savuruldu. 'Burası Avrupa'nın en büyük külliyesi olması hasebiyle herhalde biraz daha fazla ilgi çekiyor'Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, yaptığı açıklamada, bu tür tehditlerle daha önce de karşılaştıklarını, Avrupa genelinde birçok camiye ve Müslümanlara yapılan tehditlerin özellikle son yıllarda arttığını söyledi. Sosyal medyadan da açık tehditler aldıklarını ifade eden Şahin, "Daha önce de 'Sizin ve ailenizin adresini bulduk. Hepinizi öldüreceğiz. Caminin ortasına bomba yerleştireceğiz' tarzında tehditler de oldu" dedi. Şahin, "Bu tehditler genelde tüm Avrupa'da oluyor. Tüm Müslümanlara bu tür tehditler geliyor ama burası Avrupa'nın en büyük külliyesi olması hasebiyle herhalde biraz daha fazla ilgi çekiyor. Biraz daha fazla ses getirebilmek amacıyla bu tür tehditleri biz daha sık yaşıyoruz" diye konuştu. Tehdit mektubunu almalarının ardından polise ve yetkili makamlara Haber verdiklerini aktaran Şahin, din adamları ve siyasetçilerin de aşırıcılık içeren yorumlarının bu tür olumsuzlukları tetiklediğini, bunların yerine herkesten sağduyulu açıklamalar beklediklerini söyledi.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, tehdit, cami, mektup