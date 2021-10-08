Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211008/fransada-yapimi-devam-eden-camiye-tehdit-mektubu-1049636979.html
Fransa'da yapımı devam eden Avrupa'nın en büyük camisine tehdit mektubu
Fransa'da yapımı devam eden Avrupa'nın en büyük camisine tehdit mektubu
Fransa’da Strazburg kentinde inşası süren Avrupa’nın en büyük camisi Eyüp Sultan Camii’ne gönderilen mektupta “Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T09:43+0300
2021-10-08T09:46+0300
fransa
tehdit
cami
mektup
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049637070_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3fd4cb4c9ad93508efb02cd4096b3b6e.jpg
Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı devam eden, Avrupa'nın en büyük camisine ölüm tehditleri ve İslam'a hakaretler içeren mektup gönderildi. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne önceki gün gönderilen 'Savaş ilanı' başlıklı mektupta 'Fransa'da İslam dinine yer olmadığı' ileri sürüldü. İmzasız mektupta Müslümanların Fransa veya İslam arasında seçim yapmaları gerektiği savunularak "Elbette cemaatinizin çoğu İslam'ı seçecek. O zaman neden Fransa'da kalıyorsunuz?" ifadelerine yer verildi. Mektupta "Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İyi hazırlanın, intikam başlıyor" şeklinde tehditler savuruldu. 'Burası Avrupa'nın en büyük külliyesi olması hasebiyle herhalde biraz daha fazla ilgi çekiyor'Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, yaptığı açıklamada, bu tür tehditlerle daha önce de karşılaştıklarını, Avrupa genelinde birçok camiye ve Müslümanlara yapılan tehditlerin özellikle son yıllarda arttığını söyledi. Sosyal medyadan da açık tehditler aldıklarını ifade eden Şahin, "Daha önce de 'Sizin ve ailenizin adresini bulduk. Hepinizi öldüreceğiz. Caminin ortasına bomba yerleştireceğiz' tarzında tehditler de oldu" dedi. Şahin, "Bu tehditler genelde tüm Avrupa'da oluyor. Tüm Müslümanlara bu tür tehditler geliyor ama burası Avrupa'nın en büyük külliyesi olması hasebiyle herhalde biraz daha fazla ilgi çekiyor. Biraz daha fazla ses getirebilmek amacıyla bu tür tehditleri biz daha sık yaşıyoruz" diye konuştu. Tehdit mektubunu almalarının ardından polise ve yetkili makamlara Haber verdiklerini aktaran Şahin, din adamları ve siyasetçilerin de aşırıcılık içeren yorumlarının bu tür olumsuzlukları tetiklediğini, bunların yerine herkesten sağduyulu açıklamalar beklediklerini söyledi.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049637070_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f2afbe6b6f7bd5d10c76b8b716a2a34e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, tehdit, cami, mektup

Fransa'da yapımı devam eden Avrupa'nın en büyük camisine tehdit mektubu

09:43 08.10.2021 (güncellendi: 09:46 08.10.2021)
© AAFransa'da yapımı devam eden Avrupa'nın en büyük camisi
Fransa'da yapımı devam eden Avrupa'nın en büyük camisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
Abone ol
Fransa’da Strazburg kentinde inşası süren Avrupa’nın en büyük camisi Eyüp Sultan Camii’ne gönderilen mektupta “Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İyi hazırlanın, intikam başlıyor” ifadeleri yer alıyor.
Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı devam eden, Avrupa'nın en büyük camisine ölüm tehditleri ve İslam'a hakaretler içeren mektup gönderildi.
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne önceki gün gönderilen 'Savaş ilanı' başlıklı mektupta 'Fransa'da İslam dinine yer olmadığı' ileri sürüldü. İmzasız mektupta Müslümanların Fransa veya İslam arasında seçim yapmaları gerektiği savunularak "Elbette cemaatinizin çoğu İslam'ı seçecek. O zaman neden Fransa'da kalıyorsunuz?" ifadelerine yer verildi. Mektupta "Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İyi hazırlanın, intikam başlıyor" şeklinde tehditler savuruldu.

'Burası Avrupa'nın en büyük külliyesi olması hasebiyle herhalde biraz daha fazla ilgi çekiyor'

Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, yaptığı açıklamada, bu tür tehditlerle daha önce de karşılaştıklarını, Avrupa genelinde birçok camiye ve Müslümanlara yapılan tehditlerin özellikle son yıllarda arttığını söyledi.
Sosyal medyadan da açık tehditler aldıklarını ifade eden Şahin, "Daha önce de 'Sizin ve ailenizin adresini bulduk. Hepinizi öldüreceğiz. Caminin ortasına bomba yerleştireceğiz' tarzında tehditler de oldu" dedi.
Şahin, "Bu tehditler genelde tüm Avrupa'da oluyor. Tüm Müslümanlara bu tür tehditler geliyor ama burası Avrupa'nın en büyük külliyesi olması hasebiyle herhalde biraz daha fazla ilgi çekiyor. Biraz daha fazla ses getirebilmek amacıyla bu tür tehditleri biz daha sık yaşıyoruz" diye konuştu.
Tehdit mektubunu almalarının ardından polise ve yetkili makamlara Haber verdiklerini aktaran Şahin, din adamları ve siyasetçilerin de aşırıcılık içeren yorumlarının bu tür olumsuzlukları tetiklediğini, bunların yerine herkesten sağduyulu açıklamalar beklediklerini söyledi.
200000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:23Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1.8
10:21Şişli’de metro girişinde silahlı saldırı
10:09Irak: ABD, muharebe güçlerini çekmeye başladı
10:07Sabah yazarı Güngör: Marketlerin özel markalı ürünleri konusunda da düzenleme yapılabilir
10:01Sarıkaya: Bırakın okulları kapatmayı, 'sınıfları da karantinaya almaya gerek yok' görüşü hakim
09:59Elon Musk, Tesla'nın merkezinin Silikon Vadisi'nden Teksas'a taşındığını duyurdu
09:43Fransa'da yapımı devam eden Avrupa'nın en büyük camisine tehdit mektubu
09:41Gezi Parkı ve Çarşı davasının birleşmesi sonrasındaki ilk duruşma bugün görülecek
09:34FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
09:33Pornhub, Facebook kesintisinde kullanıcı sayısında keskin bir artış yakaladı
09:31Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ters kroşe, Akşener'e iki salvo
09:13Yeni Şafak yazarı vekillere seslendi: Vergi Kanunu’na bir madde daha ekleyin; fakir fukara sevinsin
08:46Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti: Bu beni öldürüyor
08:18Uyuyan kadının yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız yakalandı
07:51Twitter'den yeni özellik: Kullanıcılar kavgadan önce uyarılacak
07:43Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
07:27Venezüella, uluslararası gözlemcilerin seçim simülasyonuna katılacağını açıkladı
07:19İngiltere'den yeni karantina kararı: Türkiye'den gelenler de muaf tutulacak
07:08Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
06:55BAE'den temiz enerjiye 163 milyar dolar yatırım sözü