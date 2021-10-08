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Gürcistan’a dönüşüyle manşetlere çıkan Saakaşvili, şimdi de özel hayatındaki skandalla gündemde
Gürcistan’a dönüşüyle manşetlere çıkan Saakaşvili, şimdi de özel hayatındaki skandalla gündemde
Hakkında yakalama kararı bulunan ülkesine seneler sonra dönünce dramatik bir tutuklanma sahnesi ile gazetelerin ilk sayfalarında kendine yer bulan eski... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T10:53+0300
2021-10-08T11:00+0300
ukrayna
gürcistan
mihail saakaşvili
sevgili
aldatma
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Eşi Sandra Roelofs, geçtiğimiz hafta birden bire Gürcistan’a geri döndüğünü açıklayan Saakaşvili’nin Ukrayna’dan ayrılmadan hemen önce beklenmedik bir biçimde Ukraynalı bir milletvekiline aşkını ilan etmiş olmasının ‘herkes gibi kendisini de şoke ettiğini’ söyledi. Roelofs sosyal medyasında yayınladığı açıklamasında, “Neler olduğunu anlamlandıramayan pek çok yakınım ve iş arkadaşlarım bana özel hayatımı soruyorlar. Cuma gecesi çekilmiş olan videonun içeriğinin benim için beklenmedik olduğunu ve olayların aldığı şeklin kabul edilemez olduğunu sizlerden gizlemeyeceğim. Kendi içimde yaşadığım hislere rağmen sakinliğimi koruyorum, bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyorum” dedi. Roelofs açıklamasında, Ukraynalı milletvekili Yelizaveta Yasko’nun cuma gecesi sosyal medya üstünden paylaştığı videoya atıf yapıyor. Söz konusu videoda Yasko, Saakaşvili ile ilişkileri olduğunu ilan ediyordu. ‘Sadece onunki gibi büyük bir kalbi olanlar dünyayı değiştirebilir’ Yasko, videosunda şu ifadeleri kullanıyordu: “Bu videoyu, Mihail Gürcistan’a gitmeden kaydettik. Beraber olduğumuzu, birbirimizi sevdiğimizi ve desteklediğimizi söylemek istiyoruz. Onun, ülkesi için verdiği savaşı destekliyorum. Zira sadece onunki gibi büyük bir kalbi olan ve ülkesini bu denli seven gerçek savaşçılar dünyayı değiştirebilir. Sadece Mişa (Mihail) gibi insanlar vatanları için risk almaya hazırdır. Onu tamamıyla destekliyorum.” Ukraynalı vekil Yasko’nun bu mesajını yayınlanmasını, Şaakasvili’nin kurucusu olduğu Ulusal Hareket partisinin başını çektiği Gürcistan muhalefetinin, hükümete karşı bir nevi güven oylaması olarak gördükleri yerel seçimlerin hemen öncesinde ülkesine dönmesi izledi. ‘Cezasını çekmeden Ukrayna’ya iade edilmeyecek’ Saakaşvili, beklenmedik dönüşünden beri Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından darbe planlamakla ve hükümete komplo kurmak için muhalefet temsilcilerine saldırı planlamakla suçlanıyor. Eski Gürcistan lideri, 2013’te ülkesinden ayrılmasından sonra vatandaşlıktan çıkarıldı ve devlet başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullanmaktan altı sene hapis cezasına mahkum edildi. Hükümet yetkilileri, eski Gürcistan devlet başkanının, hapis cezasını tamamlamadan vatandaşı olduğu Ukrayna’ya iade edilmeyeceğini belirtiyor. Sözcüleri, hapse girmesi akabinde aldığı açlık grevi kararının yedinci gününde olmasına rağmen Şaakaşvili’nin ’neşesini ve hareketliliğini kaybetmediğini’ söylüyor. ‘Mişa’yı koruyun’ Bunun yanında sevgilisi Yasko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Gürcistan’daki elçiliği, Birleşmiş Milletler yetkilileri, Kiev ve Tiflis’teki ABD elçilikleri ve doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, bir Ukrayna vatandaşı olarak Şaakaşvili’yi koruma çağrısı yaptı. Ukrayna’da geçmiş iktidar döneminde gözden düşen Şaakasvili, Zelenskiy döneminde yeniden hükümet makamlarında kendisine yer buldu ve Gürcistan’a dönmeden önce Ukrayna’da Ulusal Reform Konseyi’ni yönetiyordu.
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ukrayna, gürcistan, mihail saakaşvili, sevgili, aldatma

Gürcistan’a dönüşüyle manşetlere çıkan Saakaşvili, şimdi de özel hayatındaki skandalla gündemde

10:53 08.10.2021 (güncellendi: 11:00 08.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSandra Roelofs
Sandra Roelofs - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© Sputnik
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Hakkında yakalama kararı bulunan ülkesine seneler sonra dönünce dramatik bir tutuklanma sahnesi ile gazetelerin ilk sayfalarında kendine yer bulan eski Gürcistan devlet başkanı Mihail Saakaşvili, şimdi de özel hayatıyla ilişkili bir skandal nedeniyle gündemi ele geçirdi.
Eşi Sandra Roelofs, geçtiğimiz hafta birden bire Gürcistan’a geri döndüğünü açıklayan Saakaşvili’nin Ukrayna’dan ayrılmadan hemen önce beklenmedik bir biçimde Ukraynalı bir milletvekiline aşkını ilan etmiş olmasının ‘herkes gibi kendisini de şoke ettiğini’ söyledi.
Roelofs sosyal medyasında yayınladığı açıklamasında, “Neler olduğunu anlamlandıramayan pek çok yakınım ve iş arkadaşlarım bana özel hayatımı soruyorlar. Cuma gecesi çekilmiş olan videonun içeriğinin benim için beklenmedik olduğunu ve olayların aldığı şeklin kabul edilemez olduğunu sizlerden gizlemeyeceğim. Kendi içimde yaşadığım hislere rağmen sakinliğimi koruyorum, bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza inanıyorum” dedi.
Roelofs açıklamasında, Ukraynalı milletvekili Yelizaveta Yasko’nun cuma gecesi sosyal medya üstünden paylaştığı videoya atıf yapıyor. Söz konusu videoda Yasko, Saakaşvili ile ilişkileri olduğunu ilan ediyordu.

‘Sadece onunki gibi büyük bir kalbi olanlar dünyayı değiştirebilir’

Yasko, videosunda şu ifadeleri kullanıyordu: “Bu videoyu, Mihail Gürcistan’a gitmeden kaydettik. Beraber olduğumuzu, birbirimizi sevdiğimizi ve desteklediğimizi söylemek istiyoruz. Onun, ülkesi için verdiği savaşı destekliyorum. Zira sadece onunki gibi büyük bir kalbi olan ve ülkesini bu denli seven gerçek savaşçılar dünyayı değiştirebilir. Sadece Mişa (Mihail) gibi insanlar vatanları için risk almaya hazırdır. Onu tamamıyla destekliyorum.”
Ukraynalı vekil Yasko’nun bu mesajını yayınlanmasını, Şaakasvili’nin kurucusu olduğu Ulusal Hareket partisinin başını çektiği Gürcistan muhalefetinin, hükümete karşı bir nevi güven oylaması olarak gördükleri yerel seçimlerin hemen öncesinde ülkesine dönmesi izledi.

‘Cezasını çekmeden Ukrayna’ya iade edilmeyecek’

Saakaşvili, beklenmedik dönüşünden beri Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafından darbe planlamakla ve hükümete komplo kurmak için muhalefet temsilcilerine saldırı planlamakla suçlanıyor.
Eski Gürcistan lideri, 2013’te ülkesinden ayrılmasından sonra vatandaşlıktan çıkarıldı ve devlet başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullanmaktan altı sene hapis cezasına mahkum edildi. Hükümet yetkilileri, eski Gürcistan devlet başkanının, hapis cezasını tamamlamadan vatandaşı olduğu Ukrayna’ya iade edilmeyeceğini belirtiyor.
Sözcüleri, hapse girmesi akabinde aldığı açlık grevi kararının yedinci gününde olmasına rağmen Şaakaşvili’nin ’neşesini ve hareketliliğini kaybetmediğini’ söylüyor.

‘Mişa’yı koruyun’

Bunun yanında sevgilisi Yasko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Gürcistan’daki elçiliği, Birleşmiş Milletler yetkilileri, Kiev ve Tiflis’teki ABD elçilikleri ve doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e, bir Ukrayna vatandaşı olarak Şaakaşvili’yi koruma çağrısı yaptı.
Ukrayna’da geçmiş iktidar döneminde gözden düşen Şaakasvili, Zelenskiy döneminde yeniden hükümet makamlarında kendisine yer buldu ve Gürcistan’a dönmeden önce Ukrayna’da Ulusal Reform Konseyi’ni yönetiyordu.
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