https://tr.sputniknews.com/20211008/gurcistanda-7-katli-bir-bina-coktu-cok-sayida-kisi-enkaz-altinda-1049645046.html

Gürcistan'da 7 katlı bir bina çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında

Gürcistan'da 7 katlı bir bina çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında

Gürcistan'ın Batum kentinde yer alan 7 katlı bir apartmanın bir kısmının çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T14:49+0300

2021-10-08T14:49+0300

2021-10-08T14:49+0300

dünya

gürcistan

apartman

enkaz

çökme

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Gürcistan'ın Türkiye sınırında bulunan Batum kentinde 7 katlı bir apartmanın bir kısmı çöktü.Rustavi televizyonunun aktardığı bilgiye göre çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.Kanal, kurbanların sayısı hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığını belirtti.'3 kişi kurtarıldı'RT kanalı ise bir çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişinin enkaz altından çıkarıldığı bilgisini paylaştı.Batum'daki yerel yetkililer, binanın doğalgaz kaçağı sonrasında yaşanan patlama neticesinde çökmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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gürcistan, apartman, enkaz, çökme