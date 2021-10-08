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https://tr.sputniknews.com/20211008/gurcistanda-7-katli-bir-bina-coktu-cok-sayida-kisi-enkaz-altinda-1049645046.html
Gürcistan'da 7 katlı bir bina çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında
Gürcistan'da 7 katlı bir bina çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında
Gürcistan'ın Batum kentinde yer alan 7 katlı bir apartmanın bir kısmının çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T14:49+0300
2021-10-08T14:49+0300
dünya
gürcistan
apartman
enkaz
çökme
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Gürcistan'ın Türkiye sınırında bulunan Batum kentinde 7 katlı bir apartmanın bir kısmı çöktü.Rustavi televizyonunun aktardığı bilgiye göre çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.Kanal, kurbanların sayısı hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığını belirtti.'3 kişi kurtarıldı'RT kanalı ise bir çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişinin enkaz altından çıkarıldığı bilgisini paylaştı.Batum'daki yerel yetkililer, binanın doğalgaz kaçağı sonrasında yaşanan patlama neticesinde çökmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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gürcistan, apartman, enkaz, çökme

Gürcistan'da 7 katlı bir bina çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında

14:49 08.10.2021
© SputnikGürcistan - polis - ambulans
Gürcistan - polis - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© Sputnik
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Gürcistan'ın Batum kentinde yer alan 7 katlı bir apartmanın bir kısmının çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.
Gürcistan'ın Türkiye sınırında bulunan Batum kentinde 7 katlı bir apartmanın bir kısmı çöktü.
Rustavi televizyonunun aktardığı bilgiye göre çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.
Kanal, kurbanların sayısı hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığını belirtti.

'3 kişi kurtarıldı'

RT kanalı ise bir çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişinin enkaz altından çıkarıldığı bilgisini paylaştı.
Batum'daki yerel yetkililer, binanın doğalgaz kaçağı sonrasında yaşanan patlama neticesinde çökmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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