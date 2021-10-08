KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi
23:56 08.10.2021 (güncellendi: 23:58 08.10.2021)
© REUTERS / Mike BlakePfizer - koronavirüs aşısı
© REUTERS / Mike Blake
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 26'ya ulaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı güçlendiklerini belirtti.
İkinci doz aşı oranında Mersin'in yüzde 75'i geçtiğini ifade eden Bakan Koca, "Mavi il sayımız 26. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım." açıklamasında bulundu.
Covid-19’a karşı güçleniyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 8, 2021
İkinci doz aşı oranı bugün MERSİN’DE de %75’i geçti. MAVİ il sayımız 26. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!
Hakkari'nin ikinci doz aşı oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını belirten Koca, kentin yeni hedefinin "mavi" olduğunu bildirdi. Koca, "Bu orana göre, haritadaki rengi sarı. Kovid-19'a karşı, Hakkari'nin tüm Türkiye'ye mavi haberini vermesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Hakkâri’nin yeni hedefi Mavi!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 8, 2021
İkinci doz aşı oranı bugün %65’in üzerine çıktı. Bu orana göre, haritadaki rengi Sarı. Covid-19’a karşı, Hakkâri’nin tüm Türkiye’ye Mavi haberini vermesini bekliyoruz
Aşı çağrısında da bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Siz aşınızı olun, tedbirinizi alın. Sağlık çalışanlarımız ve bilim insanlarımızla Kovid-19'un üstesinden geliriz. Eğer bu yapılmazsa, kimimiz hasta, çoğumuz salgın şartlarının mağduru olarak bu mücadelenin içinde yaşamak zorundayız. Böyle sürmesin. Bu hayatı değiştirelim."
Siz aşınızı olun, tedbirinizi alın. Sağlık çalışanlarımız ve bilim insanlarımızla Covid-19’un üstesinden geliriz. Eğer bu yapılmazsa, kimimiz hasta, çoğumuz salgın şartlarının mağduru olarak bu mücadelenin içinde yaşamak zorundayız. Böyle sürmesin. Bu hayatı değiştirelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 8, 2021