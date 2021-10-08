https://tr.sputniknews.com/20211008/iki-doz-asilamada-mavi-kategoriye-giren-il-sayisi-26ya-yukseldi-1049660829.html

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 26'ya ulaştığını açıkladı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T23:56+0300

2021-10-08T23:56+0300

2021-10-08T23:58+0300

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı güçlendiklerini belirtti.İkinci doz aşı oranında Mersin'in yüzde 75'i geçtiğini ifade eden Bakan Koca, "Mavi il sayımız 26. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım." açıklamasında bulundu.Hakkari'nin ikinci doz aşı oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını belirten Koca, kentin yeni hedefinin "mavi" olduğunu bildirdi. Koca, "Bu orana göre, haritadaki rengi sarı. Kovid-19'a karşı, Hakkari'nin tüm Türkiye'ye mavi haberini vermesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.Aşı çağrısında da bulunan Koca, şunları kaydetti:

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fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı