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İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 26'ya ulaştığını açıkladı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T23:56+0300
2021-10-08T23:58+0300
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı güçlendiklerini belirtti.İkinci doz aşı oranında Mersin'in yüzde 75'i geçtiğini ifade eden Bakan Koca, "Mavi il sayımız 26. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım." açıklamasında bulundu.Hakkari'nin ikinci doz aşı oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını belirten Koca, kentin yeni hedefinin "mavi" olduğunu bildirdi. Koca, "Bu orana göre, haritadaki rengi sarı. Kovid-19'a karşı, Hakkari'nin tüm Türkiye'ye mavi haberini vermesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.Aşı çağrısında da bulunan Koca, şunları kaydetti:
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fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi

23:56 08.10.2021 (güncellendi: 23:58 08.10.2021)
© REUTERS / Mike BlakePfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Mike Blake
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 26'ya ulaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı güçlendiklerini belirtti.
İkinci doz aşı oranında Mersin'in yüzde 75'i geçtiğini ifade eden Bakan Koca, "Mavi il sayımız 26. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım." açıklamasında bulundu.
Hakkari'nin ikinci doz aşı oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını belirten Koca, kentin yeni hedefinin "mavi" olduğunu bildirdi. Koca, "Bu orana göre, haritadaki rengi sarı. Kovid-19'a karşı, Hakkari'nin tüm Türkiye'ye mavi haberini vermesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Aşı çağrısında da bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Siz aşınızı olun, tedbirinizi alın. Sağlık çalışanlarımız ve bilim insanlarımızla Kovid-19'un üstesinden geliriz. Eğer bu yapılmazsa, kimimiz hasta, çoğumuz salgın şartlarının mağduru olarak bu mücadelenin içinde yaşamak zorundayız. Böyle sürmesin. Bu hayatı değiştirelim."
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