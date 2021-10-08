https://tr.sputniknews.com/20211008/imamoglu-beni-bu-kadar-severseniz-sizi-alir-istanbula-gotururum-1049653456.html

İmamoğlu: Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm

İmamoğlu: Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm

Trabzon'da yoğun ilgiyle karşılaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm” diyerek... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T18:40+0300

2021-10-08T18:40+0300

2021-10-08T18:40+0300

politika

trabzon

ekrem imamoğlu

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Vatandaşlar, çay içerek soluklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'Maçka seninle gurur duyuyor' ve 'Trabzon'un gururu İmamoğlu' tezahüratları ile karşıladı. Maçka'dan Gümüşhane'nin Torul ilçesine geçen İmamoğlu'na vatandaşların ilgisi yoğun oldu.Sözcü'den İsmail Akduman'ın aktardığı habere göre, vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, bir yurttaşın talebi üzerine, yeni evlenecek çifte, cep telefonu üzerinden video mesajla mutluluklar diledi. Bir vatandaşın, “İmamoğlu, sanki halamın oğlu” sözleri de gülüşmelere neden oldu.İmamoğlu, Torul esnafını ziyaret etti. İmamoğlu, züccaciye dükkanı işleten bir esnafın, “İnsanlar derdi ya, ‘Halkın içinden bir Başkan'; ben ilk defa gördüm sizi yüz yüze. Gerçekten halkın içinden bir Başkansınız. Sizleri tebrik ediyorum” sözlerine, “Allah razı olsun. Birlikte çalışıyoruz. İnşallah güzel duygularınızın bereketi, bu güzel ticarethanenize yansısın. Bereketiniz bol olsun. İnşallah sıkıntılı günleri hep birlikte atlatırız” yanıtını verdi. Yol üstünde toplanan vatandaşlara kısa bir konuşmayla seslenen İmamoğlu, Torul'dan Gümüşhane'ye geçti.Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan kadın yurttaşlara, “Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul'a götürürüm” şeklinde espri yaptı.Yoğun ilgi altında yürümeye çalışan İmamoğlu, bir taksi durağı önünde bir sandalye üzerine çıkarak vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, şöyle konuştu:

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trabzon, ekrem imamoğlu