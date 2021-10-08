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İmamoğlu: Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm
İmamoğlu: Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm
Trabzon'da yoğun ilgiyle karşılaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm” diyerek... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T18:40+0300
2021-10-08T18:40+0300
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trabzon
ekrem imamoğlu
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Vatandaşlar, çay içerek soluklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'Maçka seninle gurur duyuyor' ve 'Trabzon'un gururu İmamoğlu' tezahüratları ile karşıladı. Maçka'dan Gümüşhane'nin Torul ilçesine geçen İmamoğlu'na vatandaşların ilgisi yoğun oldu.Sözcü'den İsmail Akduman'ın aktardığı habere göre, vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, bir yurttaşın talebi üzerine, yeni evlenecek çifte, cep telefonu üzerinden video mesajla mutluluklar diledi. Bir vatandaşın, “İmamoğlu, sanki halamın oğlu” sözleri de gülüşmelere neden oldu.İmamoğlu, Torul esnafını ziyaret etti. İmamoğlu, züccaciye dükkanı işleten bir esnafın, “İnsanlar derdi ya, ‘Halkın içinden bir Başkan'; ben ilk defa gördüm sizi yüz yüze. Gerçekten halkın içinden bir Başkansınız. Sizleri tebrik ediyorum” sözlerine, “Allah razı olsun. Birlikte çalışıyoruz. İnşallah güzel duygularınızın bereketi, bu güzel ticarethanenize yansısın. Bereketiniz bol olsun. İnşallah sıkıntılı günleri hep birlikte atlatırız” yanıtını verdi. Yol üstünde toplanan vatandaşlara kısa bir konuşmayla seslenen İmamoğlu, Torul'dan Gümüşhane'ye geçti.Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan kadın yurttaşlara, “Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul'a götürürüm” şeklinde espri yaptı.Yoğun ilgi altında yürümeye çalışan İmamoğlu, bir taksi durağı önünde bir sandalye üzerine çıkarak vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, şöyle konuştu:
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trabzon, ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm

18:40 08.10.2021
© DHAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© DHA
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Trabzon'da yoğun ilgiyle karşılaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm” diyerek espri yaptı.
Vatandaşlar, çay içerek soluklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'Maçka seninle gurur duyuyor' ve 'Trabzon'un gururu İmamoğlu' tezahüratları ile karşıladı. Maçka'dan Gümüşhane'nin Torul ilçesine geçen İmamoğlu'na vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
Sözcü'den İsmail Akduman'ın aktardığı habere göre, vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, bir yurttaşın talebi üzerine, yeni evlenecek çifte, cep telefonu üzerinden video mesajla mutluluklar diledi. Bir vatandaşın, “İmamoğlu, sanki halamın oğlu” sözleri de gülüşmelere neden oldu.
İmamoğlu, Torul esnafını ziyaret etti.
İmamoğlu, züccaciye dükkanı işleten bir esnafın, “İnsanlar derdi ya, ‘Halkın içinden bir Başkan'; ben ilk defa gördüm sizi yüz yüze. Gerçekten halkın içinden bir Başkansınız. Sizleri tebrik ediyorum” sözlerine, “Allah razı olsun. Birlikte çalışıyoruz. İnşallah güzel duygularınızın bereketi, bu güzel ticarethanenize yansısın. Bereketiniz bol olsun. İnşallah sıkıntılı günleri hep birlikte atlatırız” yanıtını verdi.
Yol üstünde toplanan vatandaşlara kısa bir konuşmayla seslenen İmamoğlu, Torul'dan Gümüşhane'ye geçti.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan kadın yurttaşlara, “Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul'a götürürüm” şeklinde espri yaptı.
Yoğun ilgi altında yürümeye çalışan İmamoğlu, bir taksi durağı önünde bir sandalye üzerine çıkarak vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.
İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Sizlerin sıcak karşılaması beni mutlu etmiştir. Allah hepinizden razı olsun. Güzel cuma günü, güzel Gümüşhane’mizin, benim de yaşamımın her zaman değerli bir yeri olan bu güzel şehrimizin, güzel hemşehrilerimizin yanında olmak, beni çok bahtiyar etti."

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