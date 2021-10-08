İngiltere maçı öncesi Andorra'nın stadında yangın çıktı: Karşılaşma ertelenebilir

İngiltere'nin antrenmanlarını sürdürdüğü ve karşılaşmanın oynanacağı Nacional Andorra la Vella Stadyumu'nda bugün, televizyon yayınlarının yapıldığı bölümde, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.Haber Global'in aktardığına göre, kısıtlı şartlara ve 3300 kişilik kapasiteye sahip stadyumda çıkan yangın büyük endişe yaratırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.Yaşanan kazanın ardından yarınki maçın ertelenebileceği belirtildi.Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere, yarın, lider olduğu I Grubu'nun 7. hafta maçında Andorra'nın konuğu olacak.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu yedinci maçında Andorra'nın İngiltere'yi konuk edeceği Ulusal Stadyum'da yangın çıktı.
İngiltere'nin antrenmanlarını sürdürdüğü ve karşılaşmanın oynanacağı Nacional Andorra la Vella Stadyumu'nda bugün, televizyon yayınlarının yapıldığı bölümde, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.
Haber Global'in aktardığına göre, kısıtlı şartlara ve 3300 kişilik kapasiteye sahip stadyumda çıkan yangın büyük endişe yaratırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Yaşanan kazanın ardından yarınki maçın ertelenebileceği belirtildi.
BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl