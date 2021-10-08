https://tr.sputniknews.com/20211008/ingiltere-maci-oncesi-andorranin-stadinda-yangin-cikti-karsilasma-ertelenebilir-1049652564.html

İngiltere maçı öncesi Andorra'nın stadında yangın çıktı: Karşılaşma ertelenebilir

İngiltere maçı öncesi Andorra'nın stadında yangın çıktı: Karşılaşma ertelenebilir

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu yedinci maçında Andorra'nın İngiltere'yi konuk edeceği Ulusal Stadyum'da yangın çıktı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T18:15+0300

2021-10-08T18:15+0300

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ingiltere

yangın

spor

stadyum

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İngiltere'nin antrenmanlarını sürdürdüğü ve karşılaşmanın oynanacağı Nacional Andorra la Vella Stadyumu'nda bugün, televizyon yayınlarının yapıldığı bölümde, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.Haber Global'in aktardığına göre, kısıtlı şartlara ve 3300 kişilik kapasiteye sahip stadyumda çıkan yangın büyük endişe yaratırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.Yaşanan kazanın ardından yarınki maçın ertelenebileceği belirtildi.Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İngiltere, yarın, lider olduğu I Grubu'nun 7. hafta maçında Andorra'nın konuğu olacak.

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ingiltere, yangın, stadyum