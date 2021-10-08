https://tr.sputniknews.com/20211008/ingilterede-asi-karsitlari-kovid-19-asisi-hakkinda-cinayete-tesebbusten-sikayetci-oldu-1049645214.html

İngiltere'de aşı karşıtları Kovid-19 aşısı hakkında 'cinayete teşebbüsten' şikayetçi oldu

İngiltere'de aşı karşıtları Kovid-19 aşısı hakkında 'cinayete teşebbüsten' şikayetçi oldu

İngiltere'de emniyet müdürlüğünün önünde toplanan aşı karşıtı bir grup, Kovid-19 aşıları hakkında 'cinayete teşebbüs' şikayetinde bulundu. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T14:51+0300

2021-10-08T14:51+0300

2021-10-08T14:51+0300

dünya

ingiltere

protesto

koronavirüs

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

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İngiltere'nin Birmingham şehrinde cumartesi günü aşı karşıtları protesto düzenledi. Bir grup protestocu ise emniyet müdürlüğünün önüne gelerek şikayet başvurusu yapmak istediklerini bildirdi. Göstericilerden bazıları, Kovid-19 aşıları hakkında 'cinayete teşebbüs' şikayeti yaparken, bazıları da 'çocuklarına iradeleri dışında aşı yapıldığını' savundu. Express ve Star gazetelerine konuşan Başmüfettiş Steve Graham, "Kovid-19 aşısının cinayete teşebbüs ettiğini bildiren bir grubu ağırladık" dedi. Röportaj sırasında Graham ile Birmingham Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Ian Ward'ın şikayeti ti'ye alarak güldükleri görüldü. Polis yetkilileri, şikayette bulunmak isteyenlere 'Aşı olup olmamayı seçme haklarının olduğunu ve beyanının suç teşkil etmediğini' söylediklerini aktardı. Birçok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de aşı olmayanların veya negatif PCR testi göstermeyenlerin belirle mekanlara girmesi kısıtlanıyor ancak aşı olmak zorunlu tutulmuyor. Ayrıca, 16 ve 17 yaşındaki çocuklar da isterlerse Kovid-19 aşısı olabiliyor.

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ingiltere, protesto, koronavirüs, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı