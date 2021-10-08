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https://tr.sputniknews.com/20211008/irak-abd-muharebe-guclerini-cekmeye-basladi-1049637660.html
Irak: ABD, muharebe güçlerini çekmeye başladı
Irak: ABD, muharebe güçlerini çekmeye başladı
Irak ordusu, ABD'nin muharebe güçlerinin Irak'tan çekilmeye başladığını açıkladı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T10:09+0300
2021-10-08T10:09+0300
2021-10-08T10:09+0300
dünya
irak
abd askeri
muharebe
mustafa el kazimi
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin askeri sözcülüğü, Amerikan muharebe güçlerinin ülkeden çekilmeye başladığını duyurdu.Çekilme sürecinin 31 Aralık'a kadar tamamlanması çabalarının sürdüğü belirtildi.Irak 17 Eylül'de duyurmuştuSüreç, Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki plana göre gerçekleşecek.Irak, 17 Eylül'de Enbar ve Erbil vilayetlerindeki muharebe güçlerini azaltma konusunda ABD ile anlaştıklarını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210923/irak-savas-gazisinden-eski-abd-baskani-busha-protesto-arkadaslarim-yalan-soyledigin-icin-oldu-1049184773.html
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irak, abd askeri, muharebe, mustafa el kazimi
Irak: ABD, muharebe güçlerini çekmeye başladı
Irak ordusu, ABD'nin muharebe güçlerinin Irak'tan çekilmeye başladığını açıkladı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin askeri sözcülüğü, Amerikan muharebe güçlerinin ülkeden çekilmeye başladığını duyurdu.
Çekilme sürecinin 31 Aralık'a kadar tamamlanması çabalarının sürdüğü belirtildi.
Irak 17 Eylül'de duyurmuştu
Süreç, Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki plana göre gerçekleşecek.
Irak, 17 Eylül'de Enbar ve Erbil vilayetlerindeki muharebe güçlerini azaltma konusunda ABD ile anlaştıklarını açıklamıştı.