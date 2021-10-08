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İranlı denizcilerin Körfez’de ABD botlarını kovaladığı anların görüntüleri yayınlandı
İranlı denizcilerin Körfez’de ABD botlarını kovaladığı anların görüntüleri yayınlandı
İran’ın Press TV televizyonu, İran Donanma birliklerinin Basra Körfezi’nde ABD botlarını takip ettiğini gösteren videoyu paylaştı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T03:27+0300
2021-10-08T03:27+0300
2021-10-08T03:27+0300
dünya
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press tv
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İran savaş gemisinden yapılan görüntülerde, İranlı askerlerin, “Sağdan git, onu takip et, kovala kovala” diye bağırdığı duyuluyor.Olayla ilgili başka ayrıntı verilmedi.ABD Donanması, botlarının İranlı denizciler tarafından kovalandığı iddiasını yalanladı.
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abd, ortadoğu, press tv, iran, basra körfezi, donanma
İranlı denizcilerin Körfez’de ABD botlarını kovaladığı anların görüntüleri yayınlandı
İran’ın Press TV televizyonu, İran Donanma birliklerinin Basra Körfezi’nde ABD botlarını takip ettiğini gösteren videoyu paylaştı.
İran savaş gemisinden yapılan görüntülerde, İranlı askerlerin, “Sağdan git, onu takip et, kovala kovala” diye bağırdığı duyuluyor.
Olayla ilgili başka ayrıntı verilmedi.
ABD Donanması, botlarının İranlı denizciler tarafından kovalandığı iddiasını yalanladı.