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İranlı denizcilerin Körfez’de ABD botlarını kovaladığı anların görüntüleri yayınlandı
İranlı denizcilerin Körfez’de ABD botlarını kovaladığı anların görüntüleri yayınlandı
İran’ın Press TV televizyonu, İran Donanma birliklerinin Basra Körfezi’nde ABD botlarını takip ettiğini gösteren videoyu paylaştı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T03:27+0300
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İran savaş gemisinden yapılan görüntülerde, İranlı askerlerin, “Sağdan git, onu takip et, kovala kovala” diye bağırdığı duyuluyor.Olayla ilgili başka ayrıntı verilmedi.ABD Donanması, botlarının İranlı denizciler tarafından kovalandığı iddiasını yalanladı.
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abd, ortadoğu, press tv, iran, basra körfezi, donanma

İranlı denizcilerin Körfez’de ABD botlarını kovaladığı anların görüntüleri yayınlandı

03:27 08.10.2021
© ABD DonanmasıABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı sürat botlarının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiğini açıkladı. 
ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı sürat botlarının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiğini açıkladı.  - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© ABD Donanması
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İran’ın Press TV televizyonu, İran Donanma birliklerinin Basra Körfezi’nde ABD botlarını takip ettiğini gösteren videoyu paylaştı.
İran savaş gemisinden yapılan görüntülerde, İranlı askerlerin, “Sağdan git, onu takip et, kovala kovala” diye bağırdığı duyuluyor.
Olayla ilgili başka ayrıntı verilmedi.
ABD Donanması, botlarının İranlı denizciler tarafından kovalandığı iddiasını yalanladı.
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