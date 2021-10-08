https://tr.sputniknews.com/20211008/ispanyada-jinekolojik-muayenede-lezbiyenlik-hastaliktir-teshisi-konulmasi-infial-yaratti-1049652930.html

İspanya'da jinekolojik muayenede 'lezbiyenlik hastalıktır' teşhisi konulması infial yarattı

İspanya'da jinekolojik muayenede 'lezbiyenlik hastalıktır' teşhisi konulması infial yarattı

AB üyesi İspanya'da koyu Katolik muhafazakar damarın üzerinden sistem karşıtı çok protesto ve nihayetinde sol hükümet geçmesine rağmen, Murcia kentinde bir... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T18:24+0300

2021-10-08T18:24+0300

2021-10-08T18:48+0300

yaşam

ispanya

lgbt

eşcinsellik

lezbiyen

teşhis

hastalık

sağlık raporu

murcia

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İspanya'nın Murcia kentinin yerel LGBT+ derneği Galactyco, 19 yaşındaki bir kadına hastanedeki jinekolojik muayenenin ardından verilen sağlık raporunda, eşcinselliğinin 'hastalık' olarak değerlendirildiğini duyurdu.Bu ay başında konulan teşhisin kamuoyuna ifşa edilmesinin ardından büyük tepki çekmesi üzerine jinekoloğun dilediği özür, genç kadın tarafından kabul edildi. Mağdur, medyaya demecinde 'benzer durumlarla karşılaştıklarında nasıl baş edeceklerini bilemeyen insanlara esin kaynağı olmak için' ifşada bulunduğunu belirtti. Muayeneden eve dönünce doktorun ne yazdığını görmek için rapora baktığında çok şaşırdığını söyleyen genç kadın, bunu 'hakaret ve adaletsizlik' saydığını, dolayısıyla Kraliçe Sofia Hastanesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.Bunun jinekoloğun hatasından ibaret olduğuna dair hastanenin açıklamasına inanmadığını, ama artık konuyu daha fazla irdelemek istemediğini aktaran genç kadın, "Eşcinsellik ne hastalıktır ne de yanlıştır" diye ekledi. Galactyco'nun açıklamasında da kadının uğradığı 'aşağılayıcı muamele kınandı'."Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkardığında sene 1990'dı, ama 31 yıl sonra Murcia Sağlık Sistemi'ndeki bazı profesyoneller cinsel yönelimi hastalık varsaymaya devam ediyor" denilen açıklamada, "Cinsel yönelimi hastalıkla ilişkilendiren homofobik imalı cehalet beyanlarını kamuoyu önünde kınıyoruz" diye çıkışıldı.Kendilerine zaten çok sayıda cinsiyet-cinsel yönelim yüzünden aşağılayıcı muamele vakasının geldiğini belirten dernek, "Sağlığımızın doğru düzgün tedavisinin bağlı olduğu profesyonellerin hala LGBT+ bireylerinin gerçekliğini görmezden gelmesini, alarm verici, kabul edilemez ve hoşgörülemez buluyoruz" eleştirisini getirdi.

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ispanya, lgbt, eşcinsellik, lezbiyen, teşhis, hastalık, sağlık raporu, murcia