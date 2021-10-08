https://tr.sputniknews.com/20211008/isvecteki-modern-sanat-muzesi-vilksin-hz-muhammed-karikaturunu-sergilemeyecek-1049648668.html

İsveç'teki Modern Sanat Müzesi, Vilks'in Hz. Muhammed karikatürünü sergilemeyecek

İsveç'teki Modern Sanat Müzesi, Vilks'in Hz. Muhammed karikatürünü sergilemeyecek

İsveç'in başkenti Stockholm ve Malmö kentinde bulunan Modern Sanat Müzesi, İsveçli karikatürist Lars Vilks'in çizdiği Hz. Muhammed karikatürünün sergilenmesi... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T16:32+0300

2021-10-08T16:32+0300

2021-10-08T16:32+0300

dünya

hz. muhammed

isveç

lars vilks

karikatür

müze

karikatürist

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İsveç'in Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda 3 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yanarak can veren 75 yaşındaki Lars Vilks'in Hz. Muhammed karikatürünün Modern Sanat Müzesi'nde sergilenmesi istendi.Vilks öldükten sonra basında çıkan haberlerin altına yapılan yorumlardan rahatsız olduklarını dile getiren İsveçli sanat eleştirmenleri Thomas Millroth ve Dennis Dahlqvist, Vilks'in karikatürünün Modern Sanat Müzesi'nin en önemli yerinde sergilenerek ziyaretçilere açılmasını istedi.Bu isteğe karşı çıkan Modern Sanat Müzesi Müdürü Gitte Orskou, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada söz konusu karikatürün nefret dolu ve küfür içerdiğine işaret ederek bunların müzede sergilenmesine izin vermeyeceklerini söyledi.Orskou, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin arttığı bir zamanda karikatürün provokasyondan başka bir etkisinin olmayacağını sözlerine ekledi.Çizdiği Hz. Muhammed karikatürleri nedeniyle tepki çeken İsveçli karikatürist Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazasında yanarak can vermişti.İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, 2007 yılında Vilks'in Hz. Muhammed karikatürlerini yayınlamış, karikatürler tepkiye neden olmuştu.Vilks, 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşıyor ve polis korumalarıyla geziyordu.Karikatürist birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211004/islam-karsitligiyla-bilinen-isvecli-karikaturist-vilks-ve-iki-koruma-polisi-trafik-kazasinda-oldu-1049489362.html

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hz. muhammed, isveç, lars vilks, karikatür, müze, karikatürist