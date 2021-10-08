https://tr.sputniknews.com/20211008/izmirde-alkollu-gencler-arasinda-bicakli-kavga-1-olu-1049634381.html

İzmir’de alkollü gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir’de alkollü gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir’in Konak ilçesinde alkol içtikleri öne sürülen arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T05:28+0300

2021-10-08T05:28+0300

2021-10-08T05:31+0300

türkiye

izmir

kavga

alkollü içki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049634441_0:2:3635:2046_1920x0_80_0_0_22e20243183df0cd8d8536dd91e20d64.jpg

Olay, gece saatlerinde Kültür Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın 7. katındaki dairede bir araya gelen arkadaş grubu alkol içmeye başladı. Alkol alan gençler arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Baran Sarıbacak (23) göğüs ve boyun kısmından bıçaklanarak yaralandı. Sarıbacak kanlar içerisinde kalırken, arkadaşları tarafından adrese taksi çağırıldı. Yaralı genç, adrese gelen taksi ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Baran Sarıbacak hayatını kaybetti.Öte yandan, polis ekiplerince daire içerisinde incelemelerde bulunulurken, Sarıbacak’ı taksi ile hastaneye getiren 2 kişinin gözaltına alındığı ve firari durumda olan şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürüdüğü öğrenildi.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, kavga, alkollü içki